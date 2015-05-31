一周经济焦点：希腊危机进入关键期 美国及中国数据亦为注目焦点

路透伦敦5月31日 - 为了让希腊留在欧元区，过去几年来所历经的种种不确定性及经济冲击，如今将由6月期间的几笔偿债款项决定结局，而另一方面，未来几天的一连串重要数据，将透露出全球经济的进展情况。

希腊退出欧元对全球情势的威胁，过去几年期间可能有所降低，但上周美国警告，如果希腊和债权人错过6月避开债务违约的最后期限，全球经济有可能发生状况。

希腊6月5日将必须向国际货币基金组织(IMF)偿付一笔约3亿欧元款项，多数分析师认为，希腊有足够现金及数种可用方法避免违约。但在这之后的几个星期，情况就没那么明朗了。

“我们认为要偿付6月底前给IMF的16亿欧元将有困难。7月20日为欧洲央行所持债券支付35亿欧元款项，看起来可能性更低，”巴克莱经济分析师Michael Gapen称。

“如果没有达成协议，希腊可能沦落到实质退出欧元区的局面，届时违约及资本管制将难以摆脱。”

现在很难判断希腊与债权人达成重大实质协议的可能性，因为双方口径明显不同，希腊政府乐观认为即将达成协议，而债权人方面态度远远保守许多。

希腊政府周末时暗示，希腊的部分要求有可能作出妥协，但并未具体说明妥协程度。

“希腊民众及(执政党)左翼激进联盟党(Syriza)对于接受更多撙节措施的厌恶态度，是主要僵持之处，这表示，如果希腊必须让步，就不太可能很快获得解决，”Oxford Economics经济分析师Ben May指出。

不过上周接受路透调查的分析师预测，希腊今年退出欧元区的机率不到三分之一。

Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)认为，全球经济现在对希腊威胁“大致具有抵抗力”，因为作为希腊危机的主要传导管道，欧洲银行业者现在体质优于几年前的情况。

**中国情势**

现在赞迪认为下半年全球经济的最大疑虑，反而是中国经济持续放缓，以及金融市场对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息意图的反应。

本周将公布的企业调查将显示，是否有迹象显示中国产业将摆脱近期迟滞现象。

“我目前的假设是，中国将能够顺利化解经济放缓。但如果中国放缓情况过度，这将使全球经济更加难以稳定加速，包括美国经济在内，”赞迪称。

美国第一季经济萎缩，受异常暴雪天气所累，但多数分析师认为美国经济目前已在反弹。

本周公布的美国采购经理人指数(PMI)应该可以非常明确地证明这一点，但更重要的数据将是周五公布的就业报告，这关系到美联储对升息时机的判断。

分析师预估美国5月新增22.5万个非农就业岗位，多数分析师预期这个增幅将使美联储维持年底前升息的计划不变。

但这也让金融市场面临未来几个月走势震荡的可能性。

根据上周路透对基金经理的调查，由于担心股市及债市即将由数年高位下挫，全球投资人已经将投资组合里的现金占比提高到七个月高位。

“对于全球经济成长展望有很大疑虑，尽管大家乐见欧元区情况好转，但他们也知道，欧元区不会是经济成长的火车头，”ADM Investor Services策略分析师Marc Ostwald指出。

市场将密切注意欧洲央行总裁德拉吉在周四政策会议后的评论，了解欧洲央行对经济展望及希腊危机的最新看法。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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