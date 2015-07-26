一周经济焦点：希腊危机暂歇 关注美国及英国经济成长

2014年12月23日在纽约华尔街拍到的图片。 REUTERS/Carlo Allegri

* 美联储叶伦称所有会议均有可能升息

* 市场仍认为9月升息

* 美国和英国经济第二季料从疲弱第一季回升

* 关注中国官方PMI，财新制造业PMI初值降至逾一年低点

* 美国联邦基金利率及英国央行利率图表：link.reuters.com/sut25w

* 美国初请失业金人数、失业率及联邦基金利率图表：link.reuters.com/rys25w

路透布鲁塞尔7月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议及美国第二季国内生产总值(GDP)初值料将是本周经济重头戏，市场数月来首次得以跳脱希腊债务的纷纷扰扰。

在欧元区一连串的紧急会议后，希腊已获得过渡贷款72亿欧元，并通过一系列旨在说服国际债权人同意860亿欧元第三轮纾困的举措。这些谈判可能在8月来到紧要关头。

与此同时，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二和周三举行利率会议。分析师认为要等到9月才会升息，届时美联储计划举行记者会，不像7月只计画发布声明稿。

然美联储主席叶伦已警告，“每次会议都有可能”，任何时候有可能做出决定。

决策者可能已经对于周四将公布的第二季GDP初值了然于胸。美国经济在第一季因天气不佳冲击而呈现萎缩后，第二季料将成长2.7%。

零售销售疲弱、6月就业报告令人失望，以及5月企业信心急降，已引发外界担心美国经济正在放缓。然6月消费者物价连续第五个月上升，加上房市数据强劲，可能支持货币政策紧缩。

“我认为GDP将会好到令9月升息态势不变，”ING首席国际分析师Rob Carnell表示。“我认为，即使通胀不甚明显，真的要有很槽的数据才会影响这个态势。”

**英国升息看法分歧**

在英国方面，周二公布的数据料将显示英国经济摆脱2015年初意外放缓的颓势，在4-6月成长0.7%，重回去年底时的成长速度。

英国经济的成长脚步将是连续第二年比其他富有国家来得快，但其复苏仍极度仰赖消费者，而非制造业者。

备受关注的消费者信心调查料将显示7月乐观情绪小幅下滑，但仍接近逾15年来最高水准。英国央行周三公布的数据料将显示，抵押贷款批准件数创下逾一年来最高。

英国央行将在之后一周召开始会议，预料将维持利率不变，尽管票数可能显示出今年货币政策委员会内部首次呈现分歧。对经济的最新预测或将为明年初或甚至今年底升息舖路。

在希腊危机暂歇之际，欧元区最引人关注的事件将是周五出炉的通胀初值数据。欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上升0.2%，7月初值亦料为上涨0.2%，起初市场预估7月涨幅将小升至0.3%。

周五公布的欧元区采购经理人指数(PMI)逊于预期，让欧洲央行买债及欧元贬值欧元正提振经济成长并推升通胀的期望落空。

最后，中国在周六公布官方制造业和服务业PMI后，中国整体经济复苏情况应该会变得更明朗。

财新传媒/Markit周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，中国7月制造业PMI初值降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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