一周经济焦点：关注中国数据 多国央行将召开政策会议

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦9月4日 - 中国股市经过两天公共假日周一重开，随后将迎来一系列月度数据，可能让人更加担心该国经济硬着陆，让全球经济受到波及。

下周的重要数据包括周二的贸易数据，料将显示进出口于8月再次双双下滑，另外还有周四通胀数据。中国经济进一步疲软的迹象，将加强对中国出台新刺激举措的预期，让市场紧张不安。

国际货币基金组织(IMF)本周警告20国集团(G20)财长和央行行长称，中国经济放缓及金融市场波动加剧，相关一些指标已经接近过去危机水平，提高全球增长所面临的风险。IMF工作人员提到了新兴市场货币贬值及大宗商品价格大跌等潜在风险。

日本财务大臣麻生太郎本周表示，需对中国经济状况进行“坦诚的讨论”，包括坏账增加等结构性问题。

路透周五见到的公报草案，仅间接提到了上月人民币意外贬值，称成员国承诺向更多地由市场决定汇率转变，但不要竞争性贬值。G20避免升称美国升息会成为增长的一个风险，使部分新兴市场官员无法如愿。

中国否认这是为了提振出口而开始一轮竞争性货币贬值，美国官员欢迎这一做法的同时也保留一些怀疑；华盛顿当局长期以来主张人民币汇率应该更多地由市场决定。

欧元区财长周五在卢森堡进行非正式会面，亚太经合组织(APEC)财长和央行总裁在菲律宾开会。

市场动荡让美国本月升息的前景笼罩雾霾，尽管周五公布的就业数据逊于预期，基本没有影响市场。

上月非农就业岗位增加17.3万个，为五个月来最小增幅，远低于预期的22万个。不过失业率下降，且薪资增长，保留了升息的可能性。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在9月16-17日召开议息会议。

美国市场周一逢假期休市。

下周英国央行也将考虑首次将利率从危机时期低点上调。其他召开政策会议的央行包括韩国和大宗商品导向型经济体加拿大、俄罗斯及新西兰。

英国央行周四料不会升息，关注焦点将是会议记录，以及委员投票情况。8月以8:1的票数反对升息。

不过英国央行总裁卡尼曾表示，该行将仔细研究中国对大宗商品需求放缓的暂时性压抑通胀影响，英国数据疲软促使市场对升息时间的预期移到4月或5月。

工业产出和贸易数据将给欧洲大型经济体应对新兴市场放缓的情况提供线索，欧洲央行总裁德拉吉周四称新兴市场放缓是该行下调增长和通胀预测的原因。

而他也警告称，该预测的基础，是中国股市大跌前的数据。

外界担心经过多年的近零利率和货币刺激政策，各央行可能已经弹尽粮绝，无力应对危机，对此德拉吉表示，欧洲央行可能扩大规模已经相当巨大的购买资产计划。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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