一周焦点：中国引爆2016年第一周全球动荡 仍将是近期焦点

路透都柏林1月8日 - 中国让全球市场在2016年伊始经历一场震撼，预料未来一周仍将是各家关注焦点；中国将公布一些经济数据，或将有助于各界评估这个全球第二大经济体成长放缓的程度。

人民币贬值1%，引爆这次全球动荡，上海股市暴跌、油价创下12年新低、美股则是创下2001年以来最差的年初表现，让人回忆起中国去年8月引爆全球市场波动的情景。

去年8月北京当局放手让人民币兑美元贬值2%，在此同时新兴市场及大宗商品市场也陷入动荡，这在当时导致美股创下四年来最大单日跌幅。

两次事件都凸显出各界对于中国经济力道的担忧有多么强烈。

路透调查显示，未来几周将公布的一连串数据，包括周三公布的进出口数据，预料将显示中国经济活动持续放缓。

路透调查25位分析的预估中值显示，中国12月出口料下滑8%，11月时为下滑6.8%，12月进口则可能较上年同期下降11.5%，11月时则为降8.7%。

贸易数据将为1月19日中国将公布第四季及全年国内生产总值(GDP)奠定基调，同时公布的还有工业生产、零售销售及固定资产投资等数据。

“虽然近期价格波动的幅度令人震惊，但当中缘由了无新意，”高盛分析师团队指出，他们并称欧洲股市创下了1970年代初期以来的最差表现；欧洲企业营收来自中国的比重偏高。

“整体疑虑在于一个流传已有一段时间的主题：中国经济疲软、工业放缓、商品价格崩盘。”

虽然中国的主要股价指数周五收复一些失土，但北京当局让人民币加速贬值，引发有关其可能有意进行竞争性贬值以协助陷入困境的出口商。

部分投资人担心，这是中国经济比想像中疲弱的一个讯号。

**多国央行会议登场**

英国财政大臣奥斯本周四对多重经济威胁组合提出警告，他烦恼的是中国、巴西及俄罗斯经济成长放缓、中东紧张情势、以及股市下跌。他呼吁国内切勿对自身经济强劲成长而感到自满。

英国央行将于周四召开会议；英国经济成长力道在发达国家中名列前茅，英国央行已经正在考虑何时该升息。

不过路透调查分析师结果显示，预料英国央行要等到今年第二季以后才会采取逾八年来首次升息行动。

央行决策官员希望见到薪资成长力道增强等因素实现后，再来将利率由历史低点调升。近期薪资成长数据逊于预期，已经导致部分分析师表示英国央行不太可能在上半年升息。

下周韩国、智利、波兰及塞尔维亚等央行也将做出利率决议。

“如果你认为2016年是升息年，或许得要再重新思考一下，”毕马威会计师事务所宏观经济主管Yael Selfin，“很多央行可能会按兵不动，或近乎不采取任何行动。”

在全球宽松货币政策环境下，美国联邦储备委员会(FED/美联储)是个例外，而在12月进行九年半来首度升息之后，还会升息几次是一大问题，而多位决策官员也在近期提出种种不同的选项。

周五公布数据显示，美国12月非农就业岗位暴增29.2万个，失业率维持在七年半低点5.0%，这意味着近期制造业带动经济成长下滑的情形可能只是暂时现象。

在投资人反应欧洲央行进一步降息的题材、且欧洲央行管理委员会新任委员连恩(Philip Lane)声称必要时可能需要扩大量化宽松的情形下，欧元区周三工业生产数据将让人有机会一窥当地经济缓慢复苏的实境。(完)