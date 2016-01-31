一周经济焦点：谁在担心经济大衰退？我们所有人

图为新加坡中心商业区一景。 REUTERS/Edgar Su

路透伦敦1月29日 - 如果说自2016年初以来，席卷全球股市的恐慌情绪只是抓狂的金融投资者自己的烦恼，那么这种恐慌情绪，随着周五日本央行令人意外的决定蒸发开来。

在一周前欧洲央行(ECB)1月政策会议之前，许多观察人士猜测，全球主要央行将尽全力使市场企稳，因此可能几乎不会调整当前的政策立场。

但先是ECB总裁德拉吉，现在是日本央行总裁黑田东彦，都发出最清晰不过的信号，明确表示全球经济再次濒临危险。日本央行周五采取的负利率政策更是让分析师大呼意外。

美国最大的三家银行--摩根士丹利、美国银行和花旗银行，本周都警告2016年底前全球经济衰退的风险在上升。

“今年刚过一个月，全球主要央行中的两家均已经采取了让市场意外之举，”摩根大通资产管理部门的Nick Gartside表示。

“两家银行都是在对经济状况做出反应。增长和通胀都大幅低于目标，需要采取更多刺激政策拉高这两个指标。”

今年美股和全球股市的开年表现在数十年来倒数第二，仅略微好于危机过后的2009年；对冲基金开始押注人民币大幅贬值，即便本周油价反弹，但也已经到了每桶30美元。

而仅仅几周之前，美联储还对国内经济信心满满，近10年来首次上调利率。

2月第一周将公布一系列经济数据，将提供更多经济状况的线索，其中最重要的是周五美国的非农就业数据，及周四英国央行的季度通胀报告。

“给我们的感觉是，不仅没有认为近来的经济表现是过渡性的，当局似乎受到震动，而且感觉不确定，”法国巴黎银行分析师在周报中写道。

**中国春节**

下周一中国将公布官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)，这是重要的领先指标，也是近两周来中国公布的首个重要数据。

中国股市在辞旧迎新之际的动荡，是全球范围股市下跌的一个触发因素，过去一周，尽管全球其他地区市场企稳，沪市依然继续下跌。

下周末中国将迎来春节假期，当局或能在避免人民币贬值压力增大以及迫在眉睫的一轮企业债违约威胁方面获得一丝喘息。企业债违约被经济分析师视为全球最严重的金融风险之列。

本周中国当局发布的一系列官方公报警告投机客不要打人民币的主意，不过市场价格暗示，对冲基金--无论是否包括金融巨头索罗斯，增加了对官方将采取行动的押注。

中国已经让人民币兑美元持稳两周，并采取了一系列措施阻止资本外流，但仍要面临如何捅破过度借款以及过量货币供应这个巨大泡沫的难题。

“如果中国感觉情况失控，将会采取更多措施，”伦敦对冲基金Macro Currency Group的资产组合经理Mark Farrington表示。

**石油问题**

另外一个不确定因素是石油。

有迹象显示石油输出国组织(OPEC)核心国家--沙特和该组织其他主要产油国准备就产量管理进行进一步协商，这使油价获得扶助。

但俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)周五在记者会上的语气听起来更为谨慎。

巴克莱和其他市场分析师对产油国之间迅速达成一致的机率怀有疑虑。

“就市场状况交换看法离达成协议减产还差得很远，”巴克莱能源商品研究主管Michael Cohen周五表示。

“我们认为这只不过是试图提振市场信心，不会改变实体市场的平衡。”(完)