一周经济焦点：聚焦欧洲央行 并关注中国两会及经济数据

图为北京人民大会堂内一景，摄于2016年3月5日。 REUTERS/Jason Lee

路透法兰克福3月4日 - 鉴于大宗商品价格低迷提高了通缩的风险，欧洲央行下周近乎肯定将放松政策；与此同时，中国将出炉的一系列数据，将透露近期新兴市场经济放缓程度的一些蛛丝马迹。

主要国家今年经济成长多已放缓，因从中国到巴西等许多国家设法重新平衡，压抑了全球需求，而在极低迷的油价和金属价格冲击下，通缩浪潮席卷各地。

经历多年危机，欧元区正在力抗超低通胀，欧洲央行周四几乎肯定将放松政策，但魔鬼将藏在细节里。

已经为负的存款利率几乎肯定将进一步小幅下调10个基点；同时，对1.5万亿(兆)欧元资产购买计划进行某种形式的调整也几已成定局。

但任何在讨论的备选方案都有其副作用和功能限制，随着货币政策已深入非传统领域，很难兼顾到19个国家的利益并让25位政策制定官员达成一致，因此也不太可能有什么出奇的决策。

“负利率政策近日似乎在央行这个圈子蔚为风尚。”摩根士丹利在一份客户报告中指出，这类政策并未真的有助银行放贷。

“投资者担心，存款负利率将有损于欧洲央行量化宽松(QE)的效力。”摩根士丹利补充道。“这是因为那等同于对银行超额准备金课税，换言之，实际上是对QE本身课税。”

略占多数的分析师也预期，欧洲央行每月资产购买规模料增加100亿欧元；还有些分析师则预期QE范围将扩大至其他新资产类别，或推动新的定向长期再融资操作(TLTRO)。

欧洲央行原本自己规定，不可买入收益率低于央行存款利率的公债，但这个争议性举措亦有可能取消；同时还可能提出一系列技术性调整。

**聚焦中国**

美国的前景较好，周五的非农就业报告缓解了美国经济步向衰退的疑虑，且可能让美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年得以缓步升息。

然而，中国的展望仍是世界各地决策制定者的最大忧虑，投资者将聚焦中国两会，会议必将设法谋划推动经济从基础制造业向服务业和消费转型。

两会召开的同时，中国还将发布储备和贸易等一系列新数据。数据可能显示经济进一步丧失动能以及资本外流，印证中国政府将推出更多措施以支撑增长的预期。

“政府政策势将引导中国沿着一条艰辛小路前行：推进改革和重整，关停过剩产能，提高投资效率等措施会带来相当大的痛楚，但还不至于严重损害就业机会的创造。”澳洲联邦银行(CBA)称。

贸易数据料欠佳，反映国内外持续疲弱，从而抑制了工业生产且限制大宗商品价格上行。

中国2月进口料较上年同期减少10%，降幅较1月的同比下滑19%略有收敛；而出口继1月衰退11.2%后，2月料继续下滑12.5%。

2月新增贷款规模预计在上月激增后大幅回落，但货币供给增长料持稳。市场人士密切关注并分析货币供给数据，以判断中国能否遏止投资放缓之势。

投资者还将密切关注中国2月外汇储备。多数人预期继1月大量资金外流后，2月流出将放缓。

“资本正以史无前例的速度快速流出中国。”北欧联合银行(Nordea)分析师Amy Y. Zhuang表示。“自2014年中以来估计有8,500亿美元撤出中国。

“如果资金继续那么快速流失，即使像中国这样的庞大外汇储备都难以抵挡。”Zhuang并表示。

加拿大央行下周召开会议可能维持利率不变，全球市场企稳、该国第四季国内生产总值(GDP)略优于预期及大宗商品价格温和反弹，料让该国央行略感宽心。

英国工业生产料亦令人瞩目。继12月按月减1.1%并创2012年以来最大降幅后，即将发布的1月工业生产预计较前月增加0.6%，较上年同期成长0.2%。(完)