一周经济焦点：多国央行会议齐登场 维持政策不变是主流

路透法兰克福3月11日 - 在各国央行决策者努力应对全球经济减速、市场剧烈波动以及通缩压力之际，未来一周美国、英国和日本等多国央行将召开会议，成为万众瞩目的焦点。

欧洲央行释出系列刺激举措后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)必须厘清相互矛盾的经济驱动因素，而英国央行在退欧公投前将持谨慎立场。

在全球经济低迷不振之际，就连美国也面临越来越多的困难，主要源自贸易和新兴市场疲弱。在美联储维持紧缩倾向之时，这可能让美联储周三止步不前，将下次升息时间推迟，或许推至6月。

“整体来说，美联储传递的讯息可能会是暂时按兵不动，以评估不确定性并收集更多证据，但策略或中期观点不会改变：言语偏硬、行动偏软，”法国巴黎银行在一份报告中称。

尽管美联储暗示今年四次加息，每次加息25个基点，但市场认为只会在下半年加息一次。市场预期与央行指引之间存在罕见的巨大差距。

美国克利夫兰联储金融压力指标最近几周一度呈现最高报警水平，意味着存在巨大风险，这助燃了鸽派观点。企业调查也显示，在美元强势给出口业带来挑战的同时，企业的担忧情绪在升温。

但失业率继续下降，楼市活动热络，且就业市场收紧，家庭消费上升，所有这些都说明实体经济表现大致符合美联储的预期。

分析师称，数据还表明，劳动力供应将低于需求，意味着争夺劳动力的竞争加剧和薪资增长，这是继续加息的有力理由。

“美联储鹰派和鸽派之间的区别在于，他们对于6月或4月加息大门的开启程度，4月的可能性更小，”花旗分析师Steven Englander表示。

“他们没有理由提前宣布6月加息，”Englander说，“对他们来说，在打算加息之前一个月左右开始警告市场更合理，这样在真正加息前市场基本可以消化，而且加息计划被其无法控制的事件破坏的可能性较小。”

**其他央行**

英国央行周四将宣布利率决定，也可以肯定其不会调整政策，可能发表温和基调并承认经济面临潜在障碍。周三英国将公布新的预算。

与政策决定同时公布的会议记录可能显示，货币政策委员会成员连续第二个月一致同意维持利率不变。

尽管一些决策者不时有应该采取刺激举措的想法，但周三数据料显示薪资增长加速，一改近几个月减慢的趋势，这将压抑有关降息的言论。

“虽然近期英镑贸易加权汇率大幅下跌和油价的巨大百分比涨幅将推升通胀，但由于经济成长减速、薪资增长疲弱以及主要因退欧公投导致的不确定性较高，货币政策委员会成员不会愿意发声支持加息前景，”意大利裕信银行(UniCredit)称。

日本央行也可能维持政策不变，该央行仍在努力安抚1月意外决定实施负利率带来的市场紧张情绪。

市场普遍臆测日本央行未来数月将扩大货币刺激举措，以刺激停滞的经济。日本央行1月的行动未能提振股市，也未能止住日圆升值势头。

但了解日本央行想法的消息人士稍早对路透表示，许多央行决策者不愿很快再度放宽政策，除非外部冲击对全球金融市场的影响足以拖累日本脆弱的经济复苏。

日本央行总裁黑田东彦称，现在应仔细观察负利率的效果，这番言论也意味着央行会按兵不动。

瑞士央行周四料也不会调整政策。而在GDP数据大幅超过预期之后，澳洲央行会议记录可能承认前景意外改善。

“除非国内经济增长前景全面严重恶化，尤其是就业市场，并且/或者全球经济增长前景愈发黯淡，比如中国经济成长大幅减速，否则澳洲央行2016年都将维持利率在2%不变，”澳洲联邦银行(CBA)称。(完)