一周焦点：美非农就业报告糟糕透顶 叶伦升息讯号会否有变？

路透巴黎6月5日 - 投资者本周将力图从美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦口中，寻找该央行下一步利率政策走向的蛛丝马迹。周五出炉的美国非农就业报告意外疲弱令人震惊，几乎扼杀了本月升息的所有希望。

但市场关注焦点也不会远离英国的形势进展，该国民众将于6月23日投票决定是否留在欧盟。

美国周五发布的非农就业报告显示，5月仅新增3.8万个就业岗位，远低于16.4万的增幅预估。这令市场对美联储下次升息时间的预期推后至7月或更晚。

叶伦周一在费城参加的一个活动，将成为她在6月14-15日联储货币政策会议之前的最后一次机会，向外界传递出有关美联储想法的线索，因为会议前的联储官员“缄默期”即将开始。

“我们将不得不仔细倾听她(对于非农就业报告)的分析，该报告无疑表明就业市场状况恶化，”法国巴黎银行分析师在报告中写道。

投资者将关注，在非农就业报告出炉后，叶伦是否仍坚持此前的论调。她在上个月曾表示，预计将在“未来几个月内”升息。

美联储去年12月实施近10年来的首次升息，但此后一直按兵不动，因为今年稍早曾出现对全球经济放缓与金融市场震荡的担忧情绪。

**英退疑虑**

关于英国脱欧公投的最新民调结果将影响投资者的风险偏好。最近的调查显示，脱欧阵营的支持率正在缓慢攀升。

投行摩根大通周五表示，民调结果暗示，“留欧”阵营的领先优势已经从一周多以前的近8个百分点，缩小至仅有2个百分点。

“随着公投日期的临近，市场可能对相关民调结果传达的讯息更为敏感，”意大利裕信银行(UniCredit)固定收益策略师Kornelius Purps在报告中写道。

英国周三发布的4月制造业产出数据将显示，公投不确定性对该国经济的破坏性有多大。分析师平均预期制造业产出持平。

在欧元区，工业部门的表现将透露一些线索，表明该地区第二季经济复苏的状况如何。

路透访问的分析师平均预期，德国周二将公布4月工业生产跳增0.6%，逆转前月下跌1.3%的跌势。

法国4月工业生产预计回升0.4%；意大利4月产出料增加0.9%，3月为持平。

此外，中国分别将在周一和周三发布的外汇储备与贸易数据，也将帮助外界对该国经济是否对较慢的增长速度适应良好作出最新的判断。

美国财长雅各布·卢周五对路透表示，他将在6月6-7日访问北京时，“继续施压”中国官员，要求后者坚守改革承诺，并兑现削减过剩工业产能的诺言。(完)