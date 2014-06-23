一周焦点：伊拉克局势推升油价跳涨风险 市场聚焦通胀

资料图片：6月18日，伊拉克石油警察部队的士兵在巴士拉的Zubair油田警戒。 REUTERS/ Essam Al-Sudani

路透布鲁塞尔6月22日 - 未来一周伊拉克局势将成为投资者关注的重点，因油价风险重新显现，令各国央行面临的任务变得更加复杂。目前各国央行政策正自全球金融危机以来首度出现分化。

上周末油价逼近九个月高位，触及每桶115美元，石油输出国组织(OPEC)第二大产油国--伊拉克国内的武装分子迅速推进在油市掀起波澜。

这对美国、欧洲、以及亚洲主要的石油净进口国的通胀产生影响。

投资者将关注一系列经济数据，从德国和日本消费者物价指数到美国第一季国内生产总值(GDP)，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行、英国央行和日本央行的动向。

“正当油价已经日益稳定之时，我们预计油价目前面临的跳涨风险是自全球危机爆发以来最高，”巴克莱分析师Christian Keller称，“我们认为油价自当前价位继续上涨10-15%，并不是不可能。”

到目前为止，欧洲消费者物价增幅偏低，落在欧洲央行认定的“危险区域”，部份即归因于能源价格下滑。

通胀率上扬将为人所乐见，但经济学家及国际货币基金组织(IMF)咸认欧洲央行仍需考虑采取美式印钞行动以支撑经济。

欧元区消费者信心数据及周一出炉的6月采购经理人指数(PMI)初值报告，可望让欧洲央行觉察欧元区经济尚需多大力度的援助。经济在衰退两年后的反弹之势在4月式微，制造业亦失去动能。

周五发布的德国通胀报告，将让人一窥接下来一周将发布的欧元区通胀数据可能的表现。

“尽管短期通胀上扬，可能降低欧洲央行近期进一步放宽政策的可能性，但接下来经济成长率及核心通胀下滑，实际上将支持该行稍晚进一步宽松政策，”法国巴黎银行的Luigi Speranza及Gizem Kara在报告中指出。

欧盟领袖将于周四及周五在布鲁塞尔举行的峰会中讨论经济政策。

**让人冷静的一周**

投资者将关注周三美国公布的第一季国内生产总值(GDP)终值，看看在萎缩1%的第一季GDP是否将被修正，而且之前公布的3月贸易数据令人失望。

美联储主席叶伦上周指出美国经济令人乐观的理由，其中包括家庭支出和就业市场良好。分析师一致认为异常寒冷的冬季所带来的影响今年稍后将消退。

美国5月核心消费者物价指数较上年同期增长2%，如果通胀率更高，那么美联储将承受考虑升息的压力。

目前，伊拉克问题和油价带来的通胀对美联储来说不太紧迫。

叶伦称，利率将在“2016年底远低于长期正常值。”

美国一些最大型基金经理将她的话解读为，2016年全年利率将维持在低位。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二在纽约的讲话亦将受到关注。

ING首席国际分析师Rob Carnell称，“上周美联储会议及令人担忧的通胀问题再度浮现，来自美国的消息可能确实将让人冷静下来，”

**英国经济力道**

市场亦在传言日本未来几个月可能会出台额外的刺激措施。在消费受到消费税上调的抑制之际，日本5月出口按年出现15个月来首次下滑，损及这个全球第三大经济体。

本周，市场大部分注意力将放在日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)和6月东京核心CPI数据，以及政府的成长策略上。成长策略正在讨论之中，可能会在周五之前做出正式决定。

日本央行的货币刺激举措帮助日圆在去年贬值五分之一。但日圆兑美元今年企稳，限制了出口额的增长。

其他主要工业强国中，英国周五将公布的第一季国内生产总值(GDP)数据将显示不同的图景。

路透访问的分析师预计，英国第一季GDP料上修为成长0.8%，因为建筑业状况改善。

如此一来，英国经济成长年率将达到3.1%，为全球金融危机爆发前至今的最强水准。

英国央行或将成为金融危机以来首个上调利率的主要央行。

“市场现在几乎完全预期英国央行年底前将加息25个基点，与我们的观点一致，”花旗分析师Michael Saunders和Ann O'Kelly在报告中称，“我们预计，即便升息经济成长也将保持强劲。”(完)

(编译 许娜/龚芳/于春红/王兴亚；审校 张荻/杜明霞/白云)

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