一周焦点：伊拉克局势推升油价跳涨风险 市场聚焦通胀

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透布鲁塞尔6月22日 - 未来一周伊拉克局势将成为投资者关注的重点，因油价风险重新显现，令各国央行面临的任务变得更加复杂。目前各国央行政策正自全球金融危机以来首度出现分化。
上周末油价逼近九个月高位，触及每桶115美元，石油输出国组织(OPEC)第二大产油国--伊拉克国内的武装分子迅速推进在油市掀起波澜。
这对美国、欧洲、以及亚洲主要的石油净进口国的通胀产生影响。
投资者将关注一系列经济数据，从德国和日本消费者物价指数到美国第一季国内生产总值(GDP)，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行、英国央行和日本央行的动向。
“正当油价已经日益稳定之时，我们预计油价目前面临的跳涨风险是自全球危机爆发以来最高，”巴克莱分析师Christian Keller称，“我们认为油价自当前价位继续上涨10-15%，并不是不可能。”
到目前为止，欧洲消费者物价增幅偏低，落在欧洲央行认定的“危险区域”，部份即归因于能源价格下滑。
通胀率上扬将为人所乐见，但经济学家及国际货币基金组织(IMF)咸认欧洲央行仍需考虑采取美式印钞行动以支撑经济。
欧元区消费者信心数据及周一出炉的6月采购经理人指数(PMI)初值报告，可望让欧洲央行觉察欧元区经济尚需多大力度的援助。经济在衰退两年后的反弹之势在4月式微，制造业亦失去动能。
周五发布的德国通胀报告，将让人一窥接下来一周将发布的欧元区通胀数据可能的表现。
“尽管短期通胀上扬，可能降低欧洲央行近期进一步放宽政策的可能性，但接下来经济成长率及核心通胀下滑，实际上将支持该行稍晚进一步宽松政策，”法国巴黎银行的Luigi Speranza及Gizem Kara在报告中指出。
欧盟领袖将于周四及周五在布鲁塞尔举行的峰会中讨论经济政策。
**让人冷静的一周**
投资者将关注周三美国公布的第一季国内生产总值(GDP)终值，看看在萎缩1%的第一季GDP是否将被修正，而且之前公布的3月贸易数据令人失望。
美联储主席叶伦上周指出美国经济令人乐观的理由，其中包括家庭支出和就业市场良好。分析师一致认为异常寒冷的冬季所带来的影响今年稍后将消退。
美国5月核心消费者物价指数较上年同期增长2%，如果通胀率更高，那么美联储将承受考虑升息的压力。
目前，伊拉克问题和油价带来的通胀对美联储来说不太紧迫。
叶伦称，利率将在“2016年底远低于长期正常值。”
美国一些最大型基金经理将她的话解读为，2016年全年利率将维持在低位。
费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二在纽约的讲话亦将受到关注。
ING首席国际分析师Rob Carnell称，“上周美联储会议及令人担忧的通胀问题再度浮现，来自美国的消息可能确实将让人冷静下来，”
**英国经济力道**
市场亦在传言日本未来几个月可能会出台额外的刺激措施。在消费受到消费税上调的抑制之际，日本5月出口按年出现15个月来首次下滑，损及这个全球第三大经济体。
本周，市场大部分注意力将放在日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)和6月东京核心CPI数据，以及政府的成长策略上。成长策略正在讨论之中，可能会在周五之前做出正式决定。
日本央行的货币刺激举措帮助日圆在去年贬值五分之一。但日圆兑美元今年企稳，限制了出口额的增长。
其他主要工业强国中，英国周五将公布的第一季国内生产总值(GDP)数据将显示不同的图景。
路透访问的分析师预计，英国第一季GDP料上修为成长0.8%，因为建筑业状况改善。
如此一来，英国经济成长年率将达到3.1%，为全球金融危机爆发前至今的最强水准。
英国央行或将成为金融危机以来首个上调利率的主要央行。
“市场现在几乎完全预期英国央行年底前将加息25个基点，与我们的观点一致，”花旗分析师Michael Saunders和Ann O'Kelly在报告中称，“我们预计，即便升息经济成长也将保持强劲。”(完)
(编译 许娜/龚芳/于春红/王兴亚；审校 张荻/杜明霞/白云)
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