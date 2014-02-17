一周焦点：市场关注美联储会议记录与中国PMI数据

图为中国浙江临海一家纺织厂车间内的工人。 REUTERS/William Hong

路透布鲁塞尔2月16日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激计划以及中国经济放缓，是今年新兴市场受挫背后的两大因素，未来一周将成为市场关注焦点。美联储将公布会议记录，而中国将公布一项重要调查结果。

欧洲周五公布令人宽慰的经济成长数据和美国周四公布疲弱的零售销售数据之后，未来一周要公布的重要数据不多。

此外美国严寒天气的影响仍有待确定，周一是总统日假期。

Markit/汇丰的2月中国采购经理人指数(PMI)初值将于周四公布。

上月的报告显示，中国1月制造业活动在六个月来首次跌破荣枯线，显示2013年底放缓势头延续到了今年。

该数据让亚洲对经济增长敏感的市场感到寒意，打压了股市、大宗商品与澳元。中国是澳洲的最大出口市场。

“如果这些PMI数据令人更加担心中国放缓，那么就可能再度打击市场信心，”ING的资深分析师JamesKnightley表示。

分析师预期中国PMI会再度低于50的荣枯分界线，尽管最新调查覆盖春节假日，意味着调查结果可能不那么可靠。

“如果真的再次低于50，关于中国放缓的报导将会增多。这将导致人们更加担忧全球增长前景和新兴市场活动，”Knightley表示。

相反，定于周四公布的欧元区制造业和服务业PMI料将持稳至略微上升。

两个指数将最先显示出欧元区是否受到了新兴市场放缓的影响，1月调查显示欧元区民间部门年初情况比预期好得多。

然而，调查主要是在新兴市场货币大跌前进行的。

周二出炉的德国ZEW经济景气判断指数也将为判断欧元区状况提供线索。该指数料将保持在近八年高点。

**美联储对于“急冻”经济的看法**

美国方面，多项指标恐怕难以解读，因美国许多地区深陷极地旋涡之中，让乔治亚州到缅因州等地区一直到周四还不停下大雪。

下周将公布的房屋开工及成屋销售数据也难免受到影响。

若这些数据表现惨澹，是需求真的转弱了呢，还是不良天气所产生的结果？

对于正在缩减每月购买美国公债及抵押贷款债券规模的美国联邦储备理事会(FED/美联储)而言，这是一个关键的问题。

刚上任的美联储主席叶伦上周二表示，就算劳动市场尚未完全复苏，也将继续缩减刺激政策。

数据显示，美国12月新增非农就业岗位创下近三年来新低，让市场在上个月大受震撼，而1月聘雇活动亦相当平淡。

12月数据可能是美联储1月底会议上的讨论焦点。该次会议记录将在周三公布，应会显示美联储委员会在缩减每月购债决议的信心有多么强烈。

法国巴黎银行分析师Laura Rosner表示，“我认为他们很可能看透了疲弱的就业数据，而仍保持乐观。”

通胀数据料相对不受恶劣天候影响。尽管经济活动升温，仍鲜有物价普遍上扬的迹象。

美国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.5%，预料1月将升至1.6%，不过排除能源及食品价格的核心通胀率料将从1.7%降至1.6%。

美联储的通胀目标为2%，但其追踪的物价指标有略低于CPI的倾向。

通胀持续处于低档料将导致美联储长时间维持利率于近零水准，尽管部份分析师认为房价上涨应该会逐渐反映至房租上，年底前料带动一篮子物价上涨。(完)

(编译 张涛/张荻/张明钧; 审校 徐文焰)

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