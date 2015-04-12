一周焦点：美国经济失去光芒 欧洲则展露希望曙光

图为美元现钞上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透法兰克福4月12日 - 投资人本周将审慎关注最新的美国经济指标，同时欧洲则显露好转的初步迹象。

国际货币基金组织(IMF)春季会议在华盛顿召开，20国(G20)集团财长和央行总裁也将齐聚一堂，他们认为全球经济受到抑制，甚至美国的经济前景似乎也失去了光芒。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将能够宣称量化宽松政策取得初步成功。定于周五公布的数据料将证实欧元区物价下滑的情况正开始企稳。银行放款同样在改善当中。

“现在的情况和2014年截然相反，”荷兰国际集团(ING)的分析师Carsten Brzeski表示。“如今对美国和中国经济的疑虑要大过于欧元区”。

欧洲央行每月600亿欧元的购债计划还有助于安抚希腊债务之争带来的紧张情绪。

到本周中段时，希腊必须完善一揽子改革计划，以获得欧元区贷款、保证政府继续运作，这将是华盛顿会议的一个热点议题。

如果希腊退出欧元区，可能让已然变得微妙的全球经济图景更加糟糕。美国一度是全球经济中的亮点，但现在就连该国的光芒也在转淡。

**前景不容乐观**

周二美国将公布3月零售销售数据。虽然分析师预计会有所反弹，但购物者持谨慎态度，把因低油价省下的钱大部分存起来。

随着油价下跌，消费者物价涨势也减缓。观察消费通胀情况是为经济把脉的一种方法。

分析师预期，即便扣除能源和食品价格后，美国3月消费者物价也仅比前月增长0.1%。该通胀数据将于周五出炉。

包括上月就业增长偏低令人失望这类经济迟滞的迹象，逐步促使投资者押注美联储会等到10月甚至12月再升息。

许多人原本预测美国年中升息，为逾八年来首次，并可能在全球市场掀起波澜。

在出席IMF会议的许多央行首脑和政府官员眼里，美国的行动来得越晚越好。

将于本周初公布的IMF经济展望报告可能有助于提供清醒认识。

中国此前是全球经济成长的主要引擎，但该国虽在近期两度降息，经济却可能继续放缓。

中国周三将公布第一季经济产出、工业生产、零售销售和投资等数据。

分析师预计第一季增长率将放缓至7%。虽然这远高于欧洲或美国的增长，但将增大中国今年增长率降至25年来最低水平的机率。

美银美林中国经济学家治晓佳表示，“我们预计中国今年还有两次降息，并增加财政支出，但这不会改变增长放缓的基本趋势。”

她指出，中央政府应对地方债务高企的努力以及反腐行动可能影响投资。

随着欧元区逐渐复苏，英国成为了欧洲的焦点，投资者预计英镑在5月7日大选前会出现波动，此次大选竞争将尤为激烈。

两个主要政党在民调中势均力敌。投票结果难以预测，而此次大选可能将决定英国在欧盟的未来，卡梅伦所在的保守党承诺若赢得大选，将就是否留在欧盟举行公投。

法国兴业银行分析师Brian Hilliard表示，“外汇市场通常是安全阀。我们将开始看到一些波动。”

“走势可能会很凌乱。”(完)

(翻译 郑茵/李爽/戴素萍/张荻； 审校 张涛/徐文焰)

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