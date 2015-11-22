一周焦点：巴黎恐袭案对欧洲经济影响料不大 关注数据面消息

图为在华沙拍摄的一枚欧元硬币和美元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透布鲁塞尔11月21日 - 决心摆脱巴黎恐怖袭击案阴影的欧洲人如今可能感到一丝安慰，因该事件对经济的冲击迄今有限，最终影响很可能微乎其微。

未来一周将公布的数据或进一步显示出韧性，其中包括一系列的消费者和企业调查，尽管调查大多是在11月13日恐袭案发生前进行的。

市场已经反弹。航空和酒店连锁店类股在发生恐袭案后的周一重挫，包括法航荷航(AIRF.PA)和Accor(ACCP.PA)，但在接下来的几日大多得以收复失地。欧洲STOXX 600旅游休闲类指数.SXTP当周上扬，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3周四甚至触及三个月高点。

分析师称，消费者信心最可能受到恐袭案影响，之后是企业信心。

但德国智库ZEW周二(17日)公布的调查结果显示，11月德国分析师和投资者信心上升，扭转了此前连续七个月下降的态势。ZEW调查访问了225名分析师与投资者，其中40名是恐怖袭击事件之后作出回复的。

法国统计局INSEE将分别在周二和周三公布每月企业景气和消费者信心调查，预计两个指数都将持平。法国10月消费者信心从9月的八年高位略微下滑。

INSEE表示，其消费者调查中在过去一周只包括三天的回复，占受访者总数的7%左右。多数企业信心数据都是恐袭案之前的两周做出的回复。

全面影响可能要到一个月后才会体现。

德国商业银行首席分析师Joerg Kraemer表示，就连2001年的美国911恐怖袭击，也几乎没有拖累美国经济。“我们是看到零售销售下降，但一个月后就恢复了，”他说。

ING首席欧元区分析师Peter Vanden Houte表示，巴黎酒店、餐馆和旅游景点可能受到一些影响，但整体短期影响可能不大。

他表示，更重要的可能是安保措施加强的较长期影响。

“政府支出有小幅增加，但有可能妨碍国际运输和商品服务的自由流动。从经济角度而言，增加安保支出的影响不会太明显，”他说。

“这会促使欧洲央行放宽货币政策吗？这件事是又一个不利因素，但他们已经暗示将在12月有所行动。”

**德国企业景气及美国经济增长**

除了法国以外，未来一周还将有欧元区国家、日本和美国采购经理人指数(PMI)初值数据公布，预计基本都将持平。

10月数据显示，欧元区企业活动增幅超过预期，美国制造业增长加速，日本制造业也反弹，表明他们正在摆脱中国经济减速的影响。

一直到12月1日，中国都没有重要经济数据公布。

德国周二将公布Ifo企业景气数据，预计该指数将下滑，包括9月创七个月高点的预期分项指数。

德国大众汽车(VOWG_p.DE)排放丑闻似乎没有影响企业信心，但该事件已经扩大至包括汽车的二氧化碳和氮氧化物排放量。

“大众事件可能还会发酵。Ifo数据会显示对德国其他领域的影响呢，还是会继续表明这只是一个孤立的事件呢？”Vanden Houte说。

无论数据如何，似乎都不会妨碍欧洲央行在12月3日的会议上推出新的刺激举措。欧洲央行总裁德拉吉周五表示，其准备采取行动提升疲弱的通胀。

相比之下，外界广泛预期美国联邦储备委员会(美联储，FED)将在12月15-16日的政策会议上启动近10年来的首次加息。

决策委员会委员表示，他们将继续关注即将公布的数据，但唯一重要的数据是将于周二出炉的美国国内生产总值(GDP)修正值。下周四为美国感恩节假期。

分析师认为，第三季GDP环比年率将上修至成长2.0%，高于成长1.5%的初值，但不及第二季的成长3.9%。库存下降是主要拖累因素。(完)