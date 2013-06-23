一周焦点：宽松政策退场计划掀起波澜 但经济成长前景仍有希望

图为面值百元的美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

* 欧洲及英国经济最糟糕时期已经过去

* 美国遭遇财政拖累一旦减少，经济表现势将好转

* 亚洲虽面临资本外流，但仍展现韧性

撰稿 全球经济主编魏伦 编译 李婷仪/张荻/郑茵/梁睿雪

路透伦敦6月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的经济刺激计划退场时间表让市场惊慌不安，没什么心情想到好消息。但已有越来越多证据显示，其他富裕经济体正与美国一样，走在经济复苏的道路上。

当然，经济成长前景改善是美联储预计在2014年年中之前分阶段缩减购债计划的主要理由。美联储估计，明年经济产出将可望扩张3.25%。

欧元区在历经18个月衰退之后状况似乎也趋稳定，财政方面的问题比较没那么严苛；分析师也调升对英国成长前景预估，因家庭收入逐渐改善。

日本经济则因大胆的货币及财政刺激措施，已重现一股新气象。

麦格理策略师Daniel McCormack表示，“发达国家的国内最终需求出现了明显改善的迹象。”

他并称欧洲最糟的时候显然已经过去，即使是负债沉重的西班牙等欧元区二线国家也已找到了支撑。

略有改善的前景将反映在周四公布的欧元区企业和消费者信心指数上。周一公布的德国Ifo企业景气判断指数预计也将走高。

**美联储清除了市场泡沫**

美国新屋销售与成屋待完成销售数据或将确认，楼市复苏正令经济持续温和扩张，即便今年增税和减支约相当于国内生产总值(GDP)的1.8%。

巴克莱全球研究主管Larry Kantor称，由于财政政策的拖累，本季度美国经济增长环比年率最高将在1.5%，下一季为2.0%。

但2014年没有进一步的财政紧缩计划，届时利率仍处于低位，房地产市场复苏也将继续，消费者将可享受到股市和房价走高所带来的滞后财富效应。

“如果美国经济成长在2014年都没有明显改善的话，其他时候就更无可能了，”Kantor在伦敦的一个记者会上表示，“明年经济成长加快已经万事俱备。”

自上周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来，债市和股市出现大幅抛售。这表明，投资者没有预料到伯南克会抛出一份美联储逐步停止资产购买的具体时间表。

曾在美联储任职的Kantor认为，这场震荡不大可能很快消退，美联储官员对于如何实施这一“逐步停止”过程感到不安。

但他表示，伯南克让资产市场重新审视双向风险，这样做是正确的。资产市场持续大涨已让人感到从前网络和房地产泡沫有重演的危险。

“美联储希望将部分泡沫挤出市场，鉴于我们以往对资产价格的经验，这实际上是健康的，”Kantor说。“很多FOMC委员都经历过这一幕。”

新兴市场市场已经大跌，投资者出脱用廉价借来的美元买入的高收益债券和股票。

但野村除日本外亚洲地区首席经济学家Rob Subbaraman表示，尽管资本出逃，但他并不打算调降预估。除中国外，2013年下半年亚洲经济成长有望加速。

Subbaraman表示，尽管中国经济放缓，但亚洲出口前景趋于明朗，因全球需求料将改善，各国央行也允许本币贸易加权汇率走疲。此外，大宗商品价格下跌和宽松的政策也支撑了内需。

“因此亚洲经济成长将保持不错水平。当一切尘埃落定，人们意识到美联储并不打算大举收紧政策，资金就会重回亚洲，”Subbaraman说。(完)

(译文审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。