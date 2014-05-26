一周经济焦点：关注欧盟与乌克兰选举结果 留意欧央行政策讯号

2014年5月25日选举机构工作人员在基辅一家投票站从投票箱倒出选票。 REUTERS/Konstantin Chernichkin

路透伦敦5月25日 - 投资者本周将关注欧盟的选举结果，因为它有可能令作为改革主要动力的政党遭到打击，并可能导致乌克兰局势益发动荡。

一些面临困境的欧元区国家公债上周大跌，由于投资者担心反欧盟人士可能在希腊和意大利的欧洲议会选举中壮大实力。

在希腊，反对欧盟救助条款的党派若占据上风，可能动摇脆弱的联合政府，进而为进行新的国家选举铺路。

而意大利方面，若总理伦齐所在的党派表现不佳，则可能削弱其推动迅速改革的努力。伦齐在上台时曾承诺会很快实施改革。

分析师认为，反欧盟的党派在北欧崛起，可能会令欧盟未来更难以针对欧元区危机的再现采取应对措施。

“看起来极右翼党派实力将会壮大，这会令欧洲当局更难以应对此后的欧元危机事宜，”Investec分析师Victoria Clarke说。

欧洲议会选举在5月22日至25日进行。

乌克兰周日举行了总统选举，如果民调领先的波罗申科(Petro Poroshenko)未能获得绝对多数选票，在6月15日进行第二轮选举前，市场紧张气氛或将加剧。

乌克兰和俄罗斯之间的紧张情势近几个月升级，基辅指责莫斯科在主要讲俄语的乌克兰东部地区挑动事端，该地区的亲俄分离主义者已经宣布独立并要求加入俄罗斯。

“(倘若)我们需要进行第二轮投票...那么在此过程中，我们可能会看到风险资产遭受打压，直到建立起某种形式的稳定。如果这样，未来几周将非常痛苦，甚至还会提升欧洲央行在6月5日放宽政策的可能性，”Investec的Clarke表示。

路透调查显示，外界广泛预期欧洲央行将在6月会议上决定降息。该行在上次政策会议已经明确指出了这种可能性。

所有这些意味着周日在葡萄牙举行的为期三天的欧洲央行论坛将受到市场密切关注，央行总裁德拉吉及数位委员将在论坛上发表演说。

如果周三公布的欧元区货币供应数据，以及周五的意大利和西班牙通胀数据表现疲弱，可能提高央行出台更多宽松举措的机率。

“欧元区经济正在复苏，但通胀率远低于欧洲央行目标，全区面临通缩的风险，”渣打银行在研究报告中称。

“这可能会导致更多扩张性政策出台。”

**退出策略**

但摩根大通首席欧洲分析师David Mackie认为，欧洲央行不会以6月降息拉开一系列刺激政策的序幕。

“我们并未改变对整体宏观经济的看法，即欧元区经济正朝增长2%的方向迈进，”他还称，“因此我们认为即便欧洲央行6月有所行动，年内的剩余时间也不会再祭出更激进的举措。”

与欧洲央行形成鲜明对比的是，英国央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)正在考虑随着经济复苏而退出刺激举措的方法，尽管美国数据料将显示第一季经济产出下滑。

不过，分析师指出，楼市状况可能会让这两家央行面临的问题变得更加复杂。英国的楼市状况日趋强劲，但美国楼市增长则失去动能。

英国央行表示将先利用抵押贷款来控制楼市，之后才会考虑动用利率工具。英国央行总裁卡尼将于周二晚间发表讲话。

但美国楼市则可能需要美联储提供更多帮助。

“两家央行正在拟定退出超宽松货币政策的策略，但就他们对楼市的考虑而言，给人的感觉却正相反，”Clarke说。

“在英国，谈论的话题是会否出现楼市泡沫，美国恰恰相反...美联储必须弄明白楼市是否能够经受住明年早期政策收紧造成的冲击。”

英美两国本周出炉的楼市数据将为此提供进一步线索，英国银行业者协会周二公布抵押贷款数据，有关购房援助计划(Help to Buy)的统计数据周四出炉。

美国将于周二公布房价指数，周四公布成屋待完成销售数据。

根据路透调查，周四出炉的美国国内生产总值(GDP)修正数据料显示，第一季经济萎缩0.4%，当时美国大部分地区遭受了冬季极端天气的影响。美国第一季GDP环比年率初值为成长0.1%。

澳洲国民银行称，第一季GDP数据疲弱可能不会改变美联储缩减购债的前景。

本周日本也将公布一系列数据，包括零售销售、通胀、失业率及工业生产等。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚/许娜；审校 龚芳/张荻/李春喜)

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