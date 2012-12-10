一周经济焦点：美联储料延长量化宽松 但国会财政谈判结果仍未明

* 美联储料将延长每月购买850亿美元资产的刺激举措

* 但美国预算谈判结果仍未定

* 陷入衰退的欧元区把未来的希望放在一体化上

路透华盛顿12月9日电---分析师几乎可以肯定,美国联邦储备委员会(美联储,FED)本周将扩大货币刺激举措的规模;但他们对於国会关於财政问题的论战将有何结果则没有任何把握.

美联储官员在周二和周三的会议上料将决定,把货币刺激政策--即量化宽松(QE)延长至新的一年.分析师预期联储将继续每月购买850亿美元资产的行动.

"美联储如果没有准备好继续以每月850亿美元的速度购买资产直至明年的话,就不会在声明中强调'850亿美元'这个数字."投资研究公司ISI高级常务董事Roberto Perli表示.

无论美联储有何行动,联储主席伯南克都已经明确表态,针对规模达6,000亿美元的增税与自动节支可能对经济造成的拖累,该央行缺乏加以应对的火力.

对於即将坠落财政悬崖的担忧可能有些过度.部分分析师认为,把这个财政悬崖描绘成一个斜坡更为合适,因为不是所有的节支加税举措都将立刻启动.但国会的预算机构与美联储都认为,财政悬崖将导致经济衰退.

全球都在屏息以待,尤其是在其它主要经济体亦处於脆弱状态之际.

**欧元区受伤**

欧元区仍然处於衰退之中,虽然希腊最近达成的债务协议暂时安抚了外界的担忧,但很多人认为,西班牙与意大利不久将再度面临困难.

欧元区周三将公布工业生产数据.路透调查的分析师预测,10月工业生产较前月微升0.2%.而9月时则是下降2.5%.但是,几乎没人相信欧元区的伤口即将愈合.

欧洲央行(ECB)决策者表示,该央行上周"非常认真地"讨论了降息,并称如果欧元区经济不回升,明年有降息的可能.目前欧元区指标利率已经处於0.75%的纪录低位.德国与奥地利央行分别指出,经济不太可能出现明显改善,预测各自的经济在2013年将微弱增长.

欧洲大陆仍身陷危机之际,欧盟领导人将举行今年最後一场峰会.在此之前,欧盟成员国财长将於周三会晤,以试图就跨境银行业监管敲定一项协议,上周这一努力未能成功.

各成员国首脑将专注于长期方向,以及欧元区的架构,对此银行业联盟是一项关键的内容.

周三西班牙将进行今年最後一场公债标售,这将为回顾该国今年进展情况如何提供一个良机,而且更重要的是可能预示着2013年的表现,与此同时,投资者仍正等待西班牙申请外部援助,这将使欧洲央行得以介入该国债市.

**'财政悬崖'谈判**

美国本土方面,预算谈判仍将是核心,即便协议达成的预期更多是基於信念,而不是事实.

"该决定完全是受政治驱动,而不是对经济有利的因素,"印第安那大学经济学教授Eric Leeper表示,"当你对财政政策没有明确的目标时,这就是会发生的情况."

美国众议院议长贝纳周五指责总统奥巴马将美国推向"财政悬崖",而且又浪费一周时间,协商没有取得进展.奥巴马辩称,阻碍达成协议的是共和党人及其保护布什时期对最富裕人口减税政策的愿望.

"上周几乎没有取得实质性的进展,"Pierpont Securities首席分析师Stephen Stanley表示,他把目前的协商状态比喻成"慢动作的火车失事".

据劳工部周五公布的数据,美国11月就业岗位增加,但失业率降至7.7%是由於劳动参与率下降.该数据应该会让美联储在可预见的未来维持宽松货币政策.美联储一直致力於买入资产,以改善就业前景.

但摩根大通分析师称,若最近降低失业率的进展停滞,第三轮量化宽松举措可能最高达3万亿美元.即便达到2.8万亿美元,美联储的资产负债表也已经是危机前水准的三倍多.(完)

--编译 徐文焰/张涛/兰秀娟/李爽;审校 龚芳/戴素萍

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