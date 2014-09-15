一周焦点：全球心系美联储政策动向 欧洲关注苏格兰公投

路透法兰克福9月14日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)接下来这一周料将就何时升息给出更为明确的指引，在此同时欧洲正准备迎来苏格兰独立公投，预料投票结果将相当紧绷。

随着美国经济回温，美联储也就更加接近升息，此举将对全球造成影响。然而欧元区方面，欧洲央行反而朝宽松政策发展，竭力刺激经济成长及通胀。

美国正摆脱金融危机的后续效应，而这场危机让欧洲受到重创，甚至连中国也都因此放慢成长步伐。

但主要受益于美联储提供低成本资金的美国经济出现好转，意味着美联储主席叶伦将必须决定何时撤出支持举措。

周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)会后将发布声明，或许会进一步暗示美联储何时开始加息。

“看起来美联储肯定会加息，”经济咨询机构Capital Economics的Paul Dales说。

“我们将进入一个美联储政策回归正常的新阶段。这可能对全球经济产生影响。”

美联储在选择加息时点的时候，需要达成微妙的平衡。联储预计将在明年加息。

叶伦和其他联储官员将想法维持经济稳步复苏，并且在加息导致薪资上涨之前不会妨碍经济复苏。

相比之下，欧洲央行最近降息至近零水准，并承诺购买资产支持证券和有担保债券，以促进针对小企业的放贷。

对某些人来说，华府最终采取行动将是欧洲的好消息。

“这将有助于削弱欧元，而欧元贬值将有助于爱尔兰、葡萄牙和西班牙等国家向世界其他地区销售更多产品，”Trinity College Dublin分析师Philip Lane表示。

但对其他人来说，这样的反差突显出欧洲的疲弱。

“美国比欧洲前进如此之多，”德国商业银行首席分析师Joerg

Kraemer表示。“对于此处经济会在夏季改善的希望已经烟消云散了。

**文化分歧**

当央行官员齐聚华府的同一天，欧元区将进一步探讨复苏的重要指标--消费者物价，何以在8月挫跌至新低。

周四时，欧洲央行亦将公布首批提供给银行的四年期贷款中有多少用于企业放贷，此为央行提振疲弱经济努力的一环。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，目标是要透过新举措让欧洲央行的资产负债表回到接近2012年的高位，这意味着其正致力于向欧元区经济挹注最高1万亿欧元。

路透调查显示，欧洲央行提供的4,000亿欧元贷款计划，分析师预期银行将申购2,750亿欧元。根据另一项计划，欧洲央行将在未来两年买进约4,000亿欧元的资产支持证券(ABS)和担保债券。

乌克兰情势令投资人及企业坐立难安，令欧洲更加雪上加霜。

尽管乌克兰政府与俄罗斯支持的叛军达成停火协议，欧盟仍对俄罗斯进一步实行制裁。制裁措施正损及俄罗斯，下周出炉的新资本投资等数据将透露更多的端倪，而资本投资曾为该国经济的主要推手。

这波冲突亦打击德国等欧陆企业的信心，德国将于9月16日发布众所瞩目的ZEW经济景气判断指数。

与美国情况迥异，欧洲各个国家各个语言阻碍其在经济政策上步伐一致，令欧洲央行负担沉重。

此外，苏格兰将于9月18日投票决定是否留在英国。倘若英格兰选择独立，将对欧洲造成极大的冲击。

英国及苏格兰必须开始对这个规模2.5万亿美元的经济体、北海石油及国债进行分拆，而首相卡梅伦则将面临下台的呼声。

苏格兰也必须决定将采用何种货币。伦敦当局表明苏格兰不能再使用英镑，而莱斯银行集团(LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)也表示将迁往英格兰。

**重新思考经济原则**

在中国，由于金融危机打击商品需求，以及近期数据乏善可陈，无以刺激总体黯淡的经济前景，中国国内生产总值年增长率因此接近腰斩。

如同其他许多国家一样，中国央行亦印钞以支撑经济，推升北京等城市的消费成本，一套两居室大户型住宅的价格可高达100万美元，一杯星巴克咖啡要价最高6美元。

中国政府推行改革以稀释中国电信等大型国有企业权利的速度缓慢，导致较小的初创企业缺乏崛起的空间。

中国最高智库之一的国家信息中心首席经济师祝宝良表示，如果通胀进一步下滑，就有可能降息。他还称，是时候加快改革脚步了。

对其他人来说，中国经济放缓不只是暂时现象，甚至可能需要重新思考只关心经济成长的基本经济原则。

“我们目前看见的是长期的趋势，”布鲁塞尔智库Bruegel的Guntram Wolff表示。

“我们已经在发达经济体中看见成长模式的局限。”(完)

(编译 张明钧/李爽/戴素萍/龚芳/陈宗琦；审校 孙茉莉/徐文焰)

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