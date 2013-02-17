一周焦点：探寻经济景气回春证据 关注美日动态

* 采购经理人调查数据料将好转,但也不会太好

* 经济持续复苏之路的逆风仍然强劲

* 关注美联储会议纪录、欧元走强以及日本央行总裁提名人选

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦2月17日 - 本周将有一连串企业调查结果出炉并得到仔细梳理,以证实2012年惨淡的第四季是否就是全球经济景气谷底.

根据路透调查,欧元区采购经理人指数(PMI)料将显示经济活动回温.

另外,德国IFO企业景气判断指数以及衡量美国建筑商信心的数据料也可望呈现类似结果.

不过经济仍须得历经一番彻骨寒才能见到景气回春.尤其是欧元区的2月PMI料仍是低于荣枯分水岭50.

"整体情况应该是逐渐好转,但是别忘了,欧元区的PMI和经济景气指标目前处于指示经济萎缩的水平,"荷兰银行分析师Nick Kounis说.

财政节支政策,高失业率,家庭偿还债务和银行放贷活动疲软,都预示着欧洲2013年经济复苏会是不温不火的状态.

另外,若2月24-25日意大利大选结果不尽人意,也可能让外界对该国恢复经济增长的能力再度生疑.

果真如此的话,市场因欧洲央行购债计划而平复下去的对欧元的担忧,也有可能复燃.欧洲央行去年9月推出直接货币交易(OMT),承诺有条件地购买债券,消除了欧元面临的迫切威胁.

Standard Life经济分析师Douglas Roberts担心,欧洲央行的承诺让欧洲更没有动力实施改革.

举例来讲,最近荷兰一家大房地产贷款商倒闭,以及意大利西雅那银行爆出的丑闻,都提醒人们增强欧元区银行业体质的工作还远没有完成.

"OMT似乎取得了效果,这会阻碍其它方面的进展."Roberts称.

**楼市复苏能否抵消财政政策拖累**

在美国,经济快速复苏的阻碍之一就是政府将在3月1日开始削减支出1,000亿美元,除非政客们在此之前能够达成协议.

瑞士信贷的分析师预计,减支将使今年美国的国内生产总值(GDP)增长率从先前预期的2.0%降至1.5%,2014年则料从2.5%降至2.3%.

税收和支出政策的不确定性给美国家庭带来了额外的负担,今年伊始提高个人所得税已经冲击到家庭支出,并将在数月内持续带来负面影响.

Albion金融集团分析师Jason Ware称,"消费者对华盛顿的政策制定者能否做出正确的抉择感到担心."

他表示本周公布的全美住宅建筑商协会(NAHB)2月房屋市场指数、1月房屋开工年率和成屋销售年率,将对判断楼市复苏能在多大程度上抵消财政政策的拖累至关重要.

**央行与G20对当下形势的评估**

美国、日本、英国和澳洲央行公布的最近一次会议记录,或将凸显出2012年底全球经济状况的疲软程度.

摩根大通分析师估计,2012年第四季全球经济仅仅增长了1.3%,不到趋势增速的一半,而且是1990年代以来除正式衰退外最糟糕的经济表现之一.

周六在莫斯科举行的G20财长会议上,各国财长推迟了设定新债务削减目标的计划,展现出对全球经济形势脆弱的担忧.

美联储目前每月购买850亿美元债券,并曾表示在失业率从眼下的7.9%降到6.5%以前,都将把短期利率保持在极低水平.

但一些美联储官员在去年12月时发表了比预期更加强硬的言论,Ware称这让将于周三公布的美联储1月29-30日会议记录更有看头.

"对于当经济更加稳定时,何时撤出非常规货币政策的讨论,比预期更加激烈.市场已经竖起耳朵,"他称.

而在日本,唯一的问题是新首相上任后,央行放松货币政策的力度如何.

日本首相安倍晋三料在未来几天提名日本央行总裁人选.

日本通过货币和财政政策推高通胀率的大胆计划,没有被G20点名,尽管这些政策令日圆自9月以来贬值20%,并引发汇率竞争性贬值的传言.

荷兰银行的Kounis称,欧洲央行应对欧元持续升值将有理有据,欧元升值可能使通胀率降至央行目标以下.若口头干预不奏效,将重新讨论降息.

"在失业上升以及增长疲软的情况下,若欧洲央行又面临低通胀问题,其至少可以对此作出反应,"他称.(完)

(编译 李婷仪/程琳/张荻王丽鑫; 审校 徐文焰/张涛)

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