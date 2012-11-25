一周焦点：美国或将领跑2013年全球经济成长

* 预测显示美国经济虽起步不顺,但将会处於领跑位置

* 强劲的第三季GDP数据预示明年下半年前景良好

* 中国情况亦佳,而欧元区继续受债务危机困扰

路透伦敦11月25日电---目前的经济形势虽有很大不确定性,但仍然可以很肯定地说:美国经济在明年将再度遥遥领先于欧元区和日本.

目前层出不穷的2013年预测表明,并非只有美联储主席伯南克一人相信,如果美国政治家能够避免所谓的财政悬崖,该国明年的经济将会一片光明.

路透对60位经济学家的调查结果显示,美国第三季经济成长2.0%的环比年率初值有可能上修至2.8%.

这样的成长步伐将会放慢,即便能够达成政治妥协从而避免财政悬崖的发生,明年初的预算仍有可能大幅收紧,这将抑制经济的成长.

Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini预计明年第一季美国经济环比增长年率为1%左右,不过之后情况应会改善.

"明年第二季应该略有好转,下半年经济增长率可能高于3%的趋势水准,甚至更高,"他说.

这与日本和欧元区的情况形成了对比.Paolini称日本的表现"非常糟糕".欧元区经济第二季和第三季均萎缩.在希腊和其他南欧成员国债务高企的情况下,欧元区2013年上半年至多也就是回归至最低速度的增长.

总的来看,前景不明朗."似乎只有新兴市场,特别是中国,很好地摆脱了这种情况,"Paolini称,"但还不够.环境依然疲弱."

同样的,摩根士丹利预计,2013年全球经济仍将徘徊在增长与萎缩的边缘.

但该行在报告中亦称,随着政策不确定性消除,从年中开始,美国经济应会以略高于趋势的速度增长.

这也是上周二伯南克讲话中所传达的信息.

伯南克谈到,"如果人们对我国将走向何方更具安全感,我十分肯定地认为经济具有大幅提升的重要潜能."

**信心和房地产市场**

周二即将出炉的11月美国消费者信心调查报告,将指明对财政悬崖问题的担忧是否损及信心.近几个月来,在颇佳的就业数据支撑下,消费者信心有所改善.

房地产市场回暖亦提振了市场人气.周二即将公布的Case-Shiller房价指数将表明是否房价上涨之势正在全国蔓延.如果是这样,对经济来说将是个好兆头.

摩根士丹利的Vincent Reinhart和David Greenlaw表示,住宅建设可能成为经济中表现突出的领域."预计未来几年房屋开工,销售以及房价会持续上升."他们写道.

德意志银行外汇策略师James Malcolm说,美国楼市的上升趋势若能持续几年,应会对就业,税收,个人财富乃至信心产生很强的放大效果--这些都利多美元.

经济与企业研究咨询公司IMA Asia的董事总经理Richard Martin亦认为美国和中国颇具吸引力.

Martin认为,到明年第二季,全球性风险应会消退.美国当前最为紧迫的财政紧缩问题到那时应已得到解决,中国共产党的新领导人也将在3月组成新一届政府.

这会令企业投资决策速度加快,2013年的形势也将好于许多人预期:"到第三季,将会有大量证据证明中美经济大幅好转,全球供应过剩的情况应会得到一些缓解."

**围绕欧元区问题还将出现更多争执**

未来一周受到高度关注的欧洲数据为:周四的德国失业率和欧元区经济信心指数,以及周五的11月欧元区通胀率.

但这些数据的重要性无疑要让位于欧元区财长会议.在如何避免希腊政府破产问题上,欧元区财长正设法达成一致,并与国际货币基金组织(IMF)取得共识.

欧元区财长周一将连续第三周召开会议,试图就如何填补希腊不断扩大的融资缺口达成协议,他们都知道,如果希腊经受不住这次财政悬崖的冲击而落马,欧元本身可能面临生死存亡的考验.

因此这件事对于欧洲经济成长前景将产生举足轻重的影响.

"(欧元区财长会议)一直都在讨论各种不同的选择.我完全相信,下周一将会得出一个持续而可靠的结果."芬兰财长Jutta Urpilainen周五对记者表示.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟;审校 徐文焰/程琳

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