一周焦点：美国经济对濒临财政悬崖渐渐习以为常

图片显示华尔街标识，背景为纽交所外飘扬的美国国旗。 REUTERS/Chip East

* 美国房地产和信心数据料好转

* 消费者和市场不再关注财政悬崖

* 中国GDP强劲与欧洲趋稳或有助人气

路透伦敦1月13日 - 就像你渐渐适应总是牙疼一样,本周料出现新的证据,表明美国经济适应濒临财政悬崖的情况.

诚然,拖着不去看牙医不一定明智.美国政府拖延越久,收窄预算赤字的过程就越痛苦.

不过美国1月消费者信心调查,以及12月房产开发商信心调查可能显示韧性,支撑看多股市者的说法.他们认为,美股今年开局走高不仅是压力减轻所推动的上扬,或迫切寻求高回报投资所导致.

芝加哥商业交易所(CME)首席分析师Bluford Puttnam称,美国经济去年增长接近2%并创造约180万个工作岗位,尽管欧洲陷入停滞,中国经济放缓,且美国预算谈判僵持不下.

"所以我认为进入2013年以来有很强动能.若我们能够跨越财政悬崖,市场对今年的经济会更有信心."

他表示,即便有财政紧缩,经济增长率可能仍会达到2.5-3.0%.

Puttnam并称,本季度后期围绕预算问题的争斗可能会非常激烈,且解决方案不会令任何人满意.但就像2012年年底对峙时的情形一样,经济仍将快速前行.

他说,"甚至有10%的可能政府会关闭一周.情况会很糟糕,之后会结束.将有某种妥协,4月时这个问题将很快消退."

**三大障碍**

路透调查显示,美国12月零售销售料仅增长0.2%,受到预算忧虑的拖累.

但美联储地区调查报告以及路透/密西根大学消费者调查预计有所改善,而房屋开工、新屋建筑许可与建筑商信心应该均会显示房屋市场复苏保持稳定.

"这些动态让消费者感觉到,经济正在好转而且势头总体良好,"OppenheimerFunds的首席分析师Jerry Webman表示.

虽然美联储主席贝南克使用的财政悬崖一词在年初给人以美国经济即将坠崖的印象,但实际上,任何撙节措施对于经济的影响都是渐进式的.

美国银行美林认为,美国今后数月面临的挑战是其必须跨越的三个财政峡谷.

政府最早可能在2月中旬就触及国会批准的债务上限;全面削减支出定于3月1日启动;维持政府自由支配支出的暂时拨款法案或持续性决议将于3月27日到期.

理想情况下,投资者希望民主党和共和党达成一项全面协议,在未来十年削减4万亿(兆)美元赤字,从而解决上述三个问题.

然而,鉴于当前政治上运作失调,Webman称所能寄望的充其量也就是达成另一项短期解决方案,削减支出并结束某些税惠措施.

"美国通常不会做出大妥协,达成大协议,只是逐步做出决定.我认为,2013年我们将做出一些不完善但经过改进的决定,"他说.

**中国形势好转,欧洲维持平静**

中国传出令人振奋的经济消息,包括12月进出口数据强于预期,这同样支撑了金融市场投资者在新年伊始将资金投向高风险资产.

周五将公布的数据料显示,中国第四季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.8%,增速超过第三季的7.4%,进一步缓解经济硬着陆的担忧.

"考虑到几个月前唱衰中国的言论,这应给市场带来宽慰,并且利好于全球经济,"伦敦一家投资管理公司Ashburton的宏观经济分析师Derry Pickford表示.

欧元区的持续平稳之势亦助力股市,尽管周二即将公布的德国2012年国内生产总值(GDP)数据将提醒人们,该地区经济仍萎靡不振.

德国经济部上周五表示,德国第四季经济表现下滑,因欧洲需求疲软,工业减少生产.

在一天前的一场新闻发布会上,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,他预计欧元区经济增长今年晚些时候将复苏.但他排除了提前结束该央行危机应对政策举措的可能性,还警告称风险仍偏向下档.

美银美林首席美国分析师Ethan Harris称,欧洲的情况像美国一样,投资者似乎已经习惯了政策的高度不确定性.

Harris在报告中称,欧洲方面,所面临的不确定性可能不仅仅是威胁要把希腊赶出欧元区,而是真的迫使希腊退出;对美国来说,这意味着可能不仅仅是威胁要违反债务上限,而且确实会这么做.

Harris预计,只要这样的极端事件不发生,信心就将呈现周期性波动,但不会酿成严重的危机.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。