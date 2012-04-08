一周焦点：关注通胀的正面意义

* 美国物价开始攀升

* 显示经济获得一些动能和油价造成的压力

* 速度温和且不太可能促使美联储改弦易辙

路透华盛顿4月8日电---有时候有一点通胀不算坏事.美国物价开始走扬显示信贷危机所造成的创伤正在缓慢愈合,美国经济稳步走在复苏之路上.

尽管证据零散,但在一些政府报告中有所显现.扣除波动较大的食品和能源价格後的消费者物价指数(CPI)在过去一年小幅扬升,如今略高於美国联邦储备委员会(FED)2%的目标水准.

劳动市场逐步改善,劳工薪资小升.自去年5月以来时薪的平均年增幅为2%,上个月涨幅为2.1%,高於上年同期的1.8%.

最新的Case-Shiller指数显示,即使整体指数下滑,但一些城市的房价,包括迈阿密及凤凰城在内,都已开始攀升.在华盛顿地区,一些房地产经纪人表示,市场竞争已升温,造成多方出价及迅速成交的情况.

纽约企业及小型公司指称缺乏熟练员工,特别是技术性职位.美国供应管理协会(ISM)纽约分会3月时发现,有两成的采购经理在招聘时面临困难.全美独立企业联盟指出,2月份调查显示,几近三分之一受访企业要找到可填补空缺的合格应徵者即便有也不多.

美联储上周公布的3月央行会议纪录指出,经济中迟滞的部份显然减少.在经济存在相当多闲置产能时,价格下杀是普遍的现象.若需求坚挺,产出缺口缩窄将使得企业取得额外的定价权.

即使是最谨慎的美联储决策官员也留意到."与几个月前相较,我认为美国经济的下行风险已然降低,"旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)上周表示.他在美联储当中隶属於最质疑美国经济复苏持续性的阵营.

这些物价上涨的零散迹象仍远不足以敲响通胀的警钟,而且现在就认为它会促使美联储改变维持超低利率直至2014年的誓言亦为时过早.确实,德意志银行预计消息者物价趋升的情况已结束.

"展望未来,曾驱动这些走势的基础行业正显现趋平或反转的迹象,"该行在研究报告中指出,并提及租赁价格涨势减缓而汽车价格则下跌.

**石油**

美国劳工部本周将分别於周四及周五发布生产者物价指数(PPI)及消费者物价指数(CPI)时,将提供最新的通胀线索.3月PPI及CPI料均较前月上升0.3%,2月时则均为上扬0.4%.

核心CPI上升的一个原因,在於过去一年以来能源价格上涨已开始反应在基本物价上.Macroeconomic Advisers总经理Chris Varvares估算,油价每上升10美元,就会在一年後推高个人消费支出(PCE)物价指数0.1个百分点.该指数是美联储密切观察的通胀指标.

国际货币基金(IMF)类似的推算显示,油价每上涨10%,就会在一年後推高通胀0.5个百分点,甚至在五年後仍将在物价上涨占0.1个百分点,影响非常久远.

换言之,去年飙升的油价现在才正开始在美国基本物价发酵.原油成本在2011年初因北非和中东政治动汤而跳升35%.後来虽然回落,但在10月又因伊朗核计画挑起类似程度的政治紧绷,使得油价再度走扬.

通常物价上涨是暂时性,对经济造成的冲击是一次性的.美联储决策官员曾表示,这些因油价而带动的物价上涨压力会过去.不过最近一项IMF研究却发现,历史上的经济大衰退(Great Recession)可能已经改变其变动机制.

"自从大衰退危机之後,油价波动显然是造成通胀不确定性升高的因素之一.在油价大幅波动的月份中,消费者的中长期通胀预期的变异程度加剧,"IMF在3月的一项报告中称.

他们研究美国通膨保值债券(TIPS)所支付的溢价以获得一个通胀预期数据,发现投资人在危机之後要求更高的报酬.

"因此更有可能的情况是,经济大衰退之後,市场普遍将油价上涨与美国经济复苏转强联想在一起,因而提高了他们同时对通胀及政策利率的预期,"IMF研究人员称.(完)

--编译 戴素萍/龚芳/李婷仪;审校

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