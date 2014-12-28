美股展望：2015年华尔街股市值得关心的事

图为圣诞节装饰下的纽约证交所内，交易员Kevin Lodewick在工作中。 REUTERS/Carlo Allegri

路透12月26日 - 和前几年相比，2014年的华尔街股市确实要显得波澜不惊，但并不是说市场缺乏戏剧性。

生物科技和社交媒体类股的大肆抛售让分析师在春天就预言前景不妙，油价的暴跌又给未来一年的前景蒙上阴影。在这一年当中，Cynk Technology(CYNK.PK)这家尚无营收的初创企业一度市值被吹大至60亿美元；在12月的某一天内，被人长久遗忘的侧重古巴投资的封闭型基金Herzfeld Caribbean Basin Fund(CUBA.O)一天的交易量超过之前六年的总和。

基于这些情况，路透向华尔街分析师询问2015年应当留心的小概率事件有哪些。

**苹果能否有惊喜？**

苹果公司(AAPL.O)公司股价将连续第六年收高，这家价值最高的美国上市公司市值已达6,630亿美元左右。如果有人要预测哪家公司的市值率先达到1万亿(兆)美元，猜苹果一定是最安全的。然而，投资者认为明年苹果还做不到这点，因为该公司最新推出的iWatch产品可能不足以让股价再上一层楼。

“我并不认为这家公司又拥有了一类石破天惊的产品。手表看起来并不是什么了不起的创意。我觉得算不上苹果的秘密武器，”Fort Pitt Capital Group副总裁暨资深分析师Kim Forrest说。

**Nasdaq指数逼近5,000点**

周五上涨后，Nasdaq指数.IXIC距离近15年来未能突破的5,000点大关不到约200点，也离2000年3月10日触及的纪录盘中高点5,132.52点不远。

Raymond James & Associates执行董事Jeffrey Saut表示，“我认为Nasdaq指数将测试新高，或许能刷新2000年触及的纪录高位，因为我认为本轮牛市还能持续8到10年。”

BMO Private Bank投资长Jack Ablin称，“我们需要营收和获利等基本面因素赶上当前估值水平。”

**可能会发生更多交易事件**

在近几年Nasdaq和期权市场发生了一系列令市场崩盘的操作失误后，投资者对此类事件已经有了心理准备。

今年，上市黄金开采交易基金Market Vectors Gold Miners ETF(GDX.P)12月初某日短短几秒内下挫了10%。今年稍早，高频交易公司Virtu Financial取消了首次公开发行(IPO)，此前美国作家Michael Lewis新书"Flash Boys"对电子交易的公众形象带来了负面影响。

这些事件的破坏力都不及2010年5月的“闪崩”(flash crash)。2014年最知名的闪崩事件是发生在10月中旬的债市，当时10年期公债收益率在毫无预警的情形下大跌超过0.3个百分点。

“肯定会有一个事件。至少有一个，甚至更多，”新泽西州Themis Trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示。“投资人希望降低成本，他们认为要达成更低的成本也会有许多风险，而这些风险通常与技术有关。有许多时候造成了一翻两瞪眼的状况。”

“无论这些系统什么时候进行联系，总是会有问题发生。这些系统经过严格测试，但并非所有的界限条件都测试过了，”Fort Pitt Capital的Forrest称。

**生技业问题？**

医药福利管理公司Express Scripts (ESRX.O)于12月22日表示，将不再采用Gilead Sciences Inc (GILD.O)的丙肝(C型肝炎)药物，这不但对Gilead造成重大打击，同时也让投资人担心生化科技类股明年将会有一个艰困的开局。

生技类股在2014年起伏跌宕。最受青睐的动能股春季时遭逢抛盘，生技业者首当其冲，这些业者12月又受到Gilead消息的打击。

“我认为生技股这个资产类别的股价过高，”Raymond James的Saut表示。“但在未来三至五年内，预料生技业将出现重大突破。我不知道回调是怎么回事，但我认为这个还是不错的投资标的。”(完)

(编译 郑茵/张荻/张明钧; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。