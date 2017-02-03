汇市一周综述：美国似要抛弃强势美元政策 英国央行不急于升息

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
整理 王兴亚
路透北京2月3日 - 美国总统特朗普周末签署“禁穆令”,点燃避险交易，随后与其高级经济顾问对美国主要贸易伙伴国汇率开炮，发出打算抛弃“强势美元”政策的强烈信号。美联储政策会议对经济的评估相对乐观，暗示其仍处在收紧政策的道路上，但并未给出下次行动的清晰线索。
英国央行大幅上调今年经济成长预估，但警告称脱欧道路“不会一帆风顺”，暗示央行仍不急于加息。英镑走软，投资者推迟对升息时机的押注。
中国央行在春节长假后首日出人意料上调常备借贷便利(SLF)和逆回购利率，进一步增强了市场对中国货币政策转向偏紧的看法。
展望下周，特朗普的政策动向及其惊人言论必定还会抢占风头。澳洲、新西兰、印度等多国央行将召开政策会议，还有数位美联储官员发表演说。数据方面暂无重量级数据出炉。
**美元指数重挫**
美国总统特朗普上周末签署移民政策行政令，暂时禁止七个穆斯林国家公民入境，引发避险情绪，打压美元兑日圆周一大跌逾1%。
周二，特朗普及其高级经济顾问对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。特朗普抱怨“美国以外的每一个国家，都是在靠贬值本币在过日子”，而美国“像一群哑巴似的坐在那”。
外界忧心美国恐将抛弃自克林顿时代以来的“强势美元”政策。受此影响美元兑日圆大跌近1.5%，欧元兑美元大涨逾1%，自12月初以来首次升穿1.08水平。美元指数1月重挫约2.6%，创30年来同期最大跌幅。
“截至目前，特朗普明显是在坚持他的政治学，对于他将采取的决定，人们可能有些紧张，因为在他真正采取行动之前，没人能预测到他会干什么，”德国商业银行驻法兰克福汇市策略师Esther Reichelt称。
美联储周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。但分析师称，美联储提及通胀指标仍处于低位，打击了对升息采取更鹰派立场人士的乐观情绪。
美联储之前预计今年会升息三次。虽然经济好转可能会促使美联储升息，但CME Group的FedWatch Tool显示，市场认为美联储在6月政策会议前升息的可能性不到50%。
周五，美国劳工部将发布备受关注的1月非农就业报告。2月中，美联储主席叶伦将在国会作半年度证词陈述，届时她可能也会提供美联储想法的更清晰线索。
**英国央行不急于升息**
英国央行货币政策委员会周四一致投票决定维持货币政策不变，同时大幅上调今年国内生产总值(GDP)成长预估至2.0%。不过，央行总裁卡尼指出，上调经济成长预估并不意味着公投退欧不会给经济造成任何损害，“脱欧进程才刚刚拉开序幕”，脱欧道路“不会一帆风顺”。
英国央行传递出的一个整体信号是，对处于纪录低位的利率感到安心。在央行公布利率决定和卡尼发表讲话后英镑走软，表明投资者推迟对英国央行升息时机的押注。
“尽管通胀会在中短期内升穿央行设定的2%通胀目标，货币政策委员会仍可能会等到英国安全退欧后才开启政策收紧周期，”毕马威的经济学家Yael Selfin说。
**中国货币政策转向偏紧**
中国央行继春节前上调中期借贷便利（MLF）利率后，节后首日即调升常备借贷便利（SLF）及公开市场逆回购利率。表明随着降杠杆、防风险成为宏观调控的主要目标，货币政策已正式确立中性偏紧基调。
“此举似乎是要控制房地产泡沫，也可能是要抑制人民币贬值，”大和总研首席研究员Naoto Saito表示。
人民币兑美元即期周五早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，中国央行继续释放货币政策收紧信号，或有助于维稳人民币。（完）
(审校 屈桂娟)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
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