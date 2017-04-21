汇市一周综述：英国提前大选英镑飙升 法国大选选情胶着

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
整理 王洋
路透北京4月21日 - 英国首相特雷莎·梅周二宣布，要求于6月8日提前举行大选，称她需要通过加强国内对其脱欧计划的支持，从而在与欧盟的谈判中拥有更大的权力。英国议会已经批准了提前选举。
站在唐宁街官邸外，特雷莎·梅表示，要求议会支持她将大选从2020年提前，她也有过犹豫，但经过徒步旅行期间艰难的思考，她认为有必要阻止反对派对她退欧工作的“破坏”。
特雷莎·梅的行动让一些人感到惊讶，这位保守党首相曾一再重申，她不希望因为竞选而分心。不过民意调查结果却显示她以很大优势领先，同时英国经济迄今也没有像预测的那样下滑。
“提前至6月8日举行大选的决定并非没有风险，但鉴于保守党目前在民调中有20个百分点的领先幅度，该党应能显着增加在议会的有效多数席次。”太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资组合管理主管Mike Amey称，“这进而让政府在退欧谈判时，拥有更多调度空间，让政府较不会受到党内右翼倾向派系的掣肘。”
就连最大的空头之一--德意志银行的George Saravelos也在此事宣布后的一份报告中称，这对于英镑而言会是改变游戏规则的事情，首先是为特雷莎·梅协商和组织更缓慢且更有序的脱欧提供更大的空间。
“这使得在没有冗长过渡安排的情况下，到2019年实现‘彻底’脱欧变得不那么紧迫...其次，这会冲淡英国议员推动硬脱欧的影响，”他说道，“我们在过去两年一直结构性地看跌英镑，但目前正在改变看法。我们正在结清我们所有的看跌外汇交易。”
受此事件带动，英镑兑美元周二曾急升2.7%至1.2904的去年10月初以来最高，截至周五亚洲时段报在1.2800一线附近。英镑兑欧元也一度触及去年12月以来的最高。
**法国大选四强争雄**
法国总统大选即将拉开帷幕，选民们周日将前往投票站参加第一轮选举投票。
这是他们记忆中结果最难预料的总统选举。目前的民调显示，独立的中间派候选人马克龙胜算最高。但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。
虽然极右派及极左派候选人都有可能进入下个月的第二轮选举，但本周欧元仍上涨了约1.3%，有望创下年内最佳单周表现。
相比之下，美元继续了近几周来疲弱的表现。分析师们表示，近期美国经济数据表现平平，带动美国公债收益率下滑，另一方面，围绕朝鲜半岛的地缘政治紧张态势又抬升传统的避险货币日圆，这都不利于美元的走势。
另外美国总统特朗普上周对华尔街日报所做的“美元太强”且将损及美国经济的表态，也令美元处于压力之下。
截至周五亚洲时段午盘，美元指数报在99.82附近。（完）
(审校 屈桂娟)
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