汇市一周综述：英国提前大选英镑飙升 法国大选选情胶着

整理 王洋

路透北京4月21日 - 英国首相特雷莎·梅周二宣布，要求于6月8日提前举行大选，称她需要通过加强国内对其脱欧计划的支持，从而在与欧盟的谈判中拥有更大的权力。英国议会已经批准了提前选举。

站在唐宁街官邸外，特雷莎·梅表示，要求议会支持她将大选从2020年提前，她也有过犹豫，但经过徒步旅行期间艰难的思考，她认为有必要阻止反对派对她退欧工作的“破坏”。

特雷莎·梅的行动让一些人感到惊讶，这位保守党首相曾一再重申，她不希望因为竞选而分心。不过民意调查结果却显示她以很大优势领先，同时英国经济迄今也没有像预测的那样下滑。

“提前至6月8日举行大选的决定并非没有风险，但鉴于保守党目前在民调中有20个百分点的领先幅度，该党应能显着增加在议会的有效多数席次。”太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资组合管理主管Mike Amey称，“这进而让政府在退欧谈判时，拥有更多调度空间，让政府较不会受到党内右翼倾向派系的掣肘。”

就连最大的空头之一--德意志银行的George Saravelos也在此事宣布后的一份报告中称，这对于英镑而言会是改变游戏规则的事情，首先是为特雷莎·梅协商和组织更缓慢且更有序的脱欧提供更大的空间。

“这使得在没有冗长过渡安排的情况下，到2019年实现‘彻底’脱欧变得不那么紧迫...其次，这会冲淡英国议员推动硬脱欧的影响，”他说道，“我们在过去两年一直结构性地看跌英镑，但目前正在改变看法。我们正在结清我们所有的看跌外汇交易。”

受此事件带动，英镑兑美元周二曾急升2.7%至1.2904的去年10月初以来最高，截至周五亚洲时段报在1.2800一线附近。英镑兑欧元也一度触及去年12月以来的最高。

**法国大选四强争雄**

法国总统大选即将拉开帷幕，选民们周日将前往投票站参加第一轮选举投票。

这是他们记忆中结果最难预料的总统选举。目前的民调显示，独立的中间派候选人马克龙胜算最高。但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。

虽然极右派及极左派候选人都有可能进入下个月的第二轮选举，但本周欧元仍上涨了约1.3%，有望创下年内最佳单周表现。

相比之下，美元继续了近几周来疲弱的表现。分析师们表示，近期美国经济数据表现平平，带动美国公债收益率下滑，另一方面，围绕朝鲜半岛的地缘政治紧张态势又抬升传统的避险货币日圆，这都不利于美元的走势。

另外美国总统特朗普上周对华尔街日报所做的“美元太强”且将损及美国经济的表态，也令美元处于压力之下。

截至周五亚洲时段午盘，美元指数报在99.82附近。（完）