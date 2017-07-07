汇市一周综述：美联储会议记录令美元受压 日圆涨势昙花一现

整理 许娜

路透北京7月7日 - 本周汇市仍主要受央行消息影响，美联储会议记录显示，决策者对通胀前景及其如何影响未来升息步幅的分歧加重，这让部分美元多头感到失望，美元本周初因强劲数据引发的涨势一度熄火。虽然本周后段美元走高，但涨幅不大，因投资者不愿在美国非农就业报告出炉前大举押注。

在上周外界预计澳洲央行也将加入其他央行转向收紧货币政策的队列后，澳洲央行却维持对利率的中性立场不变，且央行政策声明大致未变。瑞典央行亦维持预测明年年中才会升息，并称不排除近期内可能降息。这让上周因美国以外的央行官员看法转向收紧货币政策而承压的日圆获得支撑。加之朝鲜周二再次发射弹道导弹，加剧朝鲜半岛紧张局势，被视为避险货币的日圆周二自七周低点反弹，但之后回落，周五因日本央行上调日本公债购买规模而续跌。

虽然澳洲和瑞典央行并未加入鹰派行列，但加拿大央行总裁波洛兹的讲话却意外激起了市场对升息的预期，不到两周前还几乎没人押注加拿大央行会收紧政策。波洛兹表示，加国通胀到2018年上半年应该会稳居上行趋势，政策正常化进程必须在物价增长触及目标位之前就启动。这番讲话推动加元兑美元创下10个月新高1.2912加元。

展望未来一周，美国非农就业报告将主导汇市短线走势，但主要央行政策动向仍将是投资者主要关注点。美联储主席叶伦在国会两院的半年度货币政策证词陈述，以及美联储多位官员的讲话，将为美联储未来政策路径提供更多线索。本周末的G20峰会及朝鲜半岛局势发展也在投资者重点关注之列。

**美联储公布会议记录后美元涨势一度熄火**

美元本周稍早上扬，美元指数周一录得约四个月来最大单日升幅，因美国供应管理协会(ISM)公布美国6月制造业指数强于预期，从而带动美国10年期公债收益率触及5月16日以来最高水准；与此同时，投资人越发预期欧洲多个央行将在今年稍晚开始缩减货币刺激。

但美联储周三发布6月13-14日政策会议的记录之后，美元涨势暂停。会议记录显示，决策者对通胀前景及其如何影响未来升息步幅的分歧加重，这让部分美元多头感到失望。而周四发布的ADP民间就业等美国经济数据表现疲弱，对美元而言更是雪上加霜。

不过周五亚洲时段美元再度走高，料录得周线涨幅，但投资者不太可能大幅推升美元，他们在等待今日稍晚出炉的美国非农就业报告。路透调查的经济学家预计，6月料新增非农就业岗位17.9万个。5月时新增了13.8万个。

“整体上看，尽管在6月非农就业报告发布前，数据没有出现大幅下降的异常情况，但6月的就业数据整体偏弱，这可能表明，非农就业报告也会弱于预期。”Forex.com研究负责人James Chen称。

他指出，“如果非农就业数据大幅低于预期，则会进一步打压对美联储升息的预期，可能导致美元进一步下跌。”

**澳洲和瑞典央行未趋鹰派，朝鲜再射导弹**

日圆上周因美国以外的央行官员看法转向收紧货币政策而承压，而且许多人当时预期澳洲央行也会追随这个趋势，但澳洲央行最终维持对利率的中性立场不变，瑞典央行亦维持明年年中前不会升息的预期，这都刺激日圆周二自七周低点反弹。

朝鲜半岛紧张局势升级也给日圆带来助力。在美国国庆节和20国集团(G20)峰会前夕，朝鲜周二从西部地区发射一枚弹道导弹，并在次日表示已试射新研发的洲际弹道导弹--这是一种可携带大型核弹头的导弹。

美国政府因此呼吁采取全球行动追究朝鲜寻求发展核武的行为，并称如果必须对朝鲜使用武力，美国将会使用。

尽管有两大利多因素，但日圆涨势只是昙花一现。美元/日圆周三走高，周五因日本央行上调日本公债购买规模续涨，并触及5月12日以来最高113.835日圆，美元兑日圆本周以来上涨1.3%。

**加拿大央行总裁讲话提振升息预期**

加拿大央行总裁波洛兹表示，加国通胀到2018年上半年应该会稳居上行趋势，政策正常化进程必须在物价增长触及目标位之前就启动。他的讲话令市场预期加拿大央行7月12日会议升息机率超过50%，这是一个重大转变，不到两周之前还几乎没人押注加拿大央行会收紧政策。

受此影响，加元兑美元周二一度攀升至10个月新高1.2912加元，之后有所回落。但据访问47位外汇策略师的路透调查显示，随着升息预期带动的涨势慢慢消退，加之油价承压，加元未来数月料将下跌，三个月后料回落至1.32加元。

**欧洲央行暗示为开始撤走货币刺激做准备**

欧洲央行公布6月会议记录显示，央行进一步暗示市场，对即将开始撤走货币刺激举措作准备持开放态度，但行动步伐可能十分缓慢，因担心会引发市场震荡。决策者在6月会议上讨论了是否放弃必要时扩大QE规模的承诺，最终决定暂不采取行动，因为欧元区经济复苏未能推升通胀，央行的这一主要政策目标尚未实现。不过，决策者表示，他们可能会在未来的会议上评估其宽松倾向。

欧洲央行会议记录公布后，德国公债收益率触及18个月新高，欧元小涨，因交易商臆测，欧洲央行将会“逐步缩减”购债计划规模。展望未来一周，主要央行政策动向仍是市场关注重点，其中美联储主席叶伦周三和周四在国会两院的半年度货币政策证词陈述将是重头戏，此外还有加拿大和韩国央行利率决定、以及美联储多位决策者的讲话。

数据方面则重点关注美国6月消费者物价指数(CPI)数据，观察通胀形势会对美联储政策路径造成多大影响。另外，本周末的20国集团(G20)峰会及朝鲜半岛局势问题也是焦点。(完)