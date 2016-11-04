汇市一周综述：选情扑朔迷离美元受压 英镑一扫阴晦反转

图为2011年1月资料图片，显示美元、瑞郎、英镑和欧元。 REUTERS/Kacper Pempel

整理 王丽鑫

路透北京11月4日 - 美国总统大选一波三折，进入最后冲刺阶段希拉里“邮件门”再次现身搅局，两位候选人选情胶着，使得包括美联储在内的主要国家央行政策会议，都沦为次要角色。

金融市场困惑加深，市场不确定性愈发严重。美元受压走势沉重，避险资产受青睐，日圆和瑞郎受益良多。

英镑则告别了六个月来走势最糟糕的一个月，本周以来在诸多利好提振下逆转。英国高等法院裁定，政府需获得议会通过，才能触发退欧进程，这暂时缓解了退欧疑虑。此外，英国服务业增长的数据，以及英国央行最新通胀报告均推高英镑。

美国当地时间11月8日总统选举将正式开始投票，花落谁家将见分晓。市场人士认为，若希拉里当选将可保持现状，而特朗普对于一些重要议题的立场有较大不确定性，包括外交政策、贸易及经济。

美国大选进入倒计时，“邮件门”重又搅局，两位候选人的支持率咬得很紧，投资者纷纷转投避险资产，日圆和瑞郎获得提振。多家央行会议，甚至美联储周三的政策决定也沦为次要事件，连美国12月升息的可能性上升也没能撑起美元。

受制于对大选前景不明的不安情绪，一周来美元多数时间下跌。美元指数周五早盘略微脱离近期低点，在97.174附近整理，本周可能下跌约1.2%。

“目前我们看到，市场认为特朗普当选的风险增加，”Commonwealth Foreign Exchang e首席市场分析师Omer Esiner称，“大部分民调仍显示，支持率难分伯仲，这是令投资者不安的根本原因。”

最新的路透/易普索民调显示，希拉里的支持率微幅领先特朗普。不过几个特朗普必须拿下的摇摆州，已从偏向希拉里转为五五波，令特朗普阵营看到一线曙光。

对于美元兑日圆，FPG证券社长深谷幸司指出， “若希拉里赢得大选，美元可能重拾105日圆关口。与此同时，‘特朗普风险’还不能排除，因此我认为该货币对下周将陷于当前水准”。

“市场可能迎来强劲的非农就业报告，并会做出强烈回应，推升美元。但在面临‘特朗普风险’的情况下，这种涨势可能很快消退，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示，并称美元上涨将为做多美元而想结清头寸的参与者提供机会。

特朗普宣称要限制移民，重新考虑贸易关系，并对进口商品实行高关税。一些人担心他当选会对全球贸易和经济增长构成风险。

巴克莱驻东京的首席日本外汇策略师Shin Kadota表示，“虽然希拉里可能仍领先于特朗普，但如果新的民调显示特朗普正在追上来，则美元可能出现新一轮的下跌。”

**英镑反转**

英镑则在诸多利好消息支撑下，告别六个月来最差的一个月表现迎来反转，周四急升至四周高位，逼近1.25美元，

此前英国高等法院裁决，政府启动里斯本条约第50条需要得到议会批准。这给投资者带来希望，此前投资者担心，首相特雷莎梅的内阁将采取对经济具有破坏性的“硬脱欧”策略。

“最佳情形是，议会不批准启动退欧程序，那么脱欧公投结果就没有任何意义了，但目前来看仍不太可能，因可能遭致政界的强烈反对。不管怎样，这一裁决的确给市场带来了希望，所以我们看见英镑上涨。”

另外，英国央行放弃降息计划及最新的通胀报告更进一步助长了英镑的升势。同时美元受特朗普有可能赢得大选的担忧拖累，也让英镑从中受惠。

但一些交易员强调，英镑的反弹看似是过去四个半月下跌后的短期回调。自英国在6月公投退欧以来，英镑兑美元已经贬值近五分之一。

备受瞩目的美国大选将在下周二(11月8日)正式进行投票，谁能入主白宫将可见分晓。下周将迎来全球多个主要国家的消费者信心指数，大选尘埃落定后基本面料将重新受到市场重视。 (完)