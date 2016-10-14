汇市一周综述：12月加息憧憬推高美元 人民币黯然跌至六年低位

图为人民币和美元。 REUTERS/Petar Kujundzic

整理 杜明霞

路透北京10月14日 - 美联储9月会议记录巩固了外界对12月政策会议的升息预期，市场预计届时的升息机率达70%，美元有所走强.

英镑继上周五“闪崩”后，本周有所反弹，因“硬退欧”担忧缓解。但由于英国首相特雷莎·梅在国会的发言听起来并没有让步的迹象，英镑跌势难以结束。

人民币10月1日正式加入SDR(特别提款权)，在国庆假期过后首个交易日即跌破6.70关键点位，本周数次刷新六年低位，加上中国9月贸易数据逊预期引发对经济增长的担忧，人民币看贬气氛升温。

投资者等待美联储主席叶伦周五稍晚讲话，但这料不会影响升息预期。未来一周欧洲央行、加拿大央行、印尼央行和巴西央行将公布利率决议。美联储将发布经济状况褐皮书、美联储多位官员将发表讲话。此外，中国三季度国内生产总值(GDP)，美国、欧元区以及英国9月通胀数据将出炉。

**美元受益于加息憧憬**

美元周五持于本周高点下方，但周线仍可能录得涨幅，投资者等待美国零售销售数据及美联储官员的讲话，或许会夯实年底前升息的预期。

美元指数小升0.1%至97.615。这低于周四触及的七个月高位98.129，但本周至今仍上扬1%，本月至今涨逾2%。

周三公布的美联储9月会议记录促使投资者提高对美联储12月会议加息的预期。市场目前预计届时行动的可能性在70%左右。

“上次会议有三位委员持不同意见，但市场认为美联储将在12月加息，”美国合众银行私人客户业务首席投资总监Bill Northey表示，周五美联储官员的讲话可能“不会严重影响这种预期”。

美国零售销售数据可能带来一些线索，显现消费面情况。该数据公布后，美联储主席叶伦和波士顿联储总裁罗森格伦将在波士顿联储经济会议上发表讲话。

民调显示，民主党总统候选人希拉里克林顿扩大领先优势。希拉里被视为会维持现状的总统候选人。美元也因此受益。

但周四中国公布的贸易数据疲弱，导致风险意愿回落，使美元的全面涨势暂歇。

美元/日圆周五盘初涨0.2%至103.83日圆，隔夜高点为104.62，这也是7月末以来最高。美元/日圆本周迄今上涨0.9%。

欧元/美元持稳于1.1045美元，自隔夜低点1.0982反弹，这也是7月末以来最低点。欧元/美元本周迄今跌1.4%。

**英镑跌势难止**

英镑本周伊始在上周五“闪崩”后延续下行走势。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)随后表示，将给予议员些许对英国退欧程序的监督权，并寻求对欧盟市场最大可能的准入，这令市场对英国“硬退欧”的担忧舒缓，英镑一度反弹1.5%。

分析师表示，特雷莎·梅同议员讨论退欧计划可能会导致让步，这将会降低脱欧对英国经济造成的损害。

不过英镑的不利之势看来远未落幕，因为特雷莎·梅在国会的发言听起来并没有让步的迹象。

特雷莎·梅的提议“并没有消除硬退欧的可能性，但的确意味着将会听取其他意见，因此可能带来更温和的措施，”Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

英镑/美元周五亚洲盘初跌0.2%，报1.2221，本周可能跌1.7%，向上周触及的31年低点回落。

**人民币刷新逾六年新低**

人民币加入SDR(特别提款权)首个交易日跌破6.70关键点位，兑美元即期周四收盘逼近6.73元关口，与七连跌的中间价联袂刷新逾六年低点。而离岸人民币刷新半年低点跌破6.74元，与在岸价差略有扩大，但此跌势可能因离岸人民币流动性再度趋紧而受限。

人民币中间价周五暂时止住连跌走势，报6.7157元。

交易员称，短期汇价或仍有一定调整空间，具体则需看监管层的容忍度。

中国9月以人民币计价出口同比下降5.6%，以美元计价出口同比下降10%，贸易顺差大幅缩窄，使本已承受一定贬值压力的人民币汇率进一步受压。分析师预计，受英国脱欧、美联储年末加息概率提高等外围因素影响，人民币贬值压力依然较大。

中国在年初时曾强力出手遏止人民币跌势，当时卖出数以百亿美元计的外汇储备，并推高离岸人民币汇率来轧空投机者。

但投资者依然对中国实际经济情况，以及中国银行业和企业承担巨额债务的能力感到担忧，这继续构成支撑人民币大幅贬值的理由。

下一轮央行政策会议是市场讨论焦点。下周欧洲央行、加拿大央行将召开会议并公布利率决议。美联储将发布经济状况褐皮书、澳洲央行将公布10月会议记录。美联储多位官员、日本央行总裁黑田东彦将发表讲话。中国三季度国内生产总值(GDP)，美国、欧元区以及英国9月通胀数据将出炉。投资者可从中寻找交易线索。(完)