综述：新兴市场货币遭重创 美升息时点仍暧昧

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

整理 王丽鑫

路透北京8月21日 - 本周汇市迎来备受关注的美联储7月会议记录，却未能见到有关利率前景的明确暗示，加上全球多地经济显现疲弱迹象，令市场怀疑下月美国能否升息，导致美元走势暗淡下来。

而英国CPI好于预期，加上央行的升息前景提振，英镑指数逼近七年半高位，但随后出炉的零售销售数据不给力，终是带来拖累。

新兴市场货币再遭重创，中国市场大幅震荡加剧了投资者对原油和商品价格急跌的忧虑。路透调查也显示亚币前景大幅恶化。

下周将迎来美国、德国以及英国的GDP数据，以及美国杰克森霍尔经济政策研讨会，或可从中一探全球经济状况，进而推测美联储升息前景。

**美升息时点暧昧**

美元周五跌至近六周低位，美联储公布的上次会议纪要没有给出利率前景的明确暗示，且越来越多的迹象显示全球许多地区的经济疲弱，令市场质疑美联储能否一如此前预期在下月升息。

“许多人对美联储对何时升息仍然态度暧昧感到失望，但我们认为9月升息的大门仍然敞开，” Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

他指出，周四美国初请失业金人数反映美国就业市场的潜在力道，经济可以承受升息带来的影响，“这些数据属于支持美联储在9月升息的因素”。

此外，分析师们也怀疑，大宗商品和许多新兴经济体资产价格下跌，对中国经济放缓的担忧，都使美联储逐步升息的计划变得更难实施。

“市场焦点现在转向新兴市场和中国经济。我认为近期美元被超卖。但如果中国经济数据疲软，还会出现更多避险交易。”法兴银行外汇主管Kyosuke Suzuki说。

而对于欧元走强，Esiner表示，欧元已成为新兴市场投资者和其他投资者青睐的融资货币，他们出脱风险资产，从而带动欧元上涨。“欧元势将从全球市场持续波动中得益。”

**澳元喜忧参半**

澳洲央行会议记录显示对汇率的担忧似乎减轻，加上美联储升息前景减令美元受创，这都对澳元有利。但商品价格大跌且中国股市下滑加剧了市场对全球经济增长的担忧，制约了澳新货币涨势。

道明证券首席亚太宏观策略师Annette Beacher表示，投资者更为关注上海股市，而非美联储下一步的举措。但他表示，近期的澳元走势还要看美联储的行动。“澳洲央行肯定会按兵不动，而美联储则有些摇摆不定。”

**英国升息前景**

英镑贸易加权指数周中一度逼近七年半高点，因英国央行决策人士福布斯强硬言论，且CPI数据好于预期，提振对英国央行将在未来数月加息的押注，都对英镑构成利好。但随后公布的零售销售增幅不及预期，缓解了英国央行加息压力，也令英镑走势掉头向下。

“(零售销售)数据令人失望，但我认为整体情势没那么大改变，”纽约梅隆银行外汇策略师Mellor表示。“这符合我的看法,利率前景的变化...不像我们认为的那么简单明了。”

**新兴货币遭重创**

新兴市场货币再遭重创，中国市场大幅震荡加剧了投资者对原油和商品价格急跌的忧虑。路透调查显示，继人民币意外贬值后，人民币空仓规模升至逾五年来最高，过去两周新兴亚币的前景恶化，严重程度为数年来之最。

马来西亚总理纳吉布表示，马币不会盯住美元或实施资本管制，藉此缓解资金外流的忧虑，但马币跌势未止，是今年迄今表现最差的亚币。

根据路透周二至周四对20位基金经理、汇市交易商和分析师的调查，马币空头部位触及2007年1月以来最高水平，路透从当年开始将马币纳入调查。受资本外流影响，上周马币跌至1998年实行联系汇率制度之前的低位。 大宗商品价格下滑和腐败指控使人们对马来西亚的信心下降。马来西亚总理纳吉布被指与负债累累的一马发展(1MDB)有牵连。 调查还显示，人民币空头仓位已升至2010年4月以来最高，路透自当年开始将人民币纳入新兴亚币市场仓位调查。 今年4月初以来的人民币人气一直相对乐观，但中国在发布一系列疲弱经济数据后，8月11日安排人民币贬值，令人担心可能会爆发“货币战”。人民币今年迄今已累计贬值了2.9%。 (完)

(审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。