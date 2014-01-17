一周综述: 疲弱就业数据令美元、澳元和加元承压

路透北京1月17日 -美国、加拿大和澳洲的就业报告意外疲软，美元、加元和澳元本周轮番上演下跌行情。由于澳洲和加拿大近期的经济数据普遍疲弱，澳元和加元后市明显偏下档。而美国的经济数据好坏不一，让美元未来走向显得相对不那么确定。目前市场悲观气氛主要针对澳元。而欧元和日圆等流动性较高的货币在短期趋势不明朗的情况下则维持盘整格局。

**美元**

美国12月非农就业岗位仅增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅，远低于分析师预估。市场因此降低对美联储快速缩减QE的预期，美元本周初全线下跌。但后来美国公布的零售销售、PPI和CPI数据都较乐观，市场恢复对美国经济复苏的信心，推动美债收益率上涨，美元止跌反弹，周四亚洲早盘美元便已回升到非农就业数据出炉前的水准。周五亚洲早盘美元兑日圆约报104.31。

大多数银行认为今年有理由看涨美元，因为美国与欧洲和日本的货币政策前景明显不同。美国在逐步缩减QE，而欧洲央行和日本央行却仍在考虑采取更多经济刺激措施。三菱东京日联银行的外汇策略师LeeHardman表示，非农就业报告后的美元跌势只是暂时性回调，美国诸多指标显示经济增长转强,总的来说仍对美元持正面看法。

**澳元**

澳洲12月就业人口下降幅度创九个月以来最大，引燃对澳洲央行再度降息的预期。澳元周四跌至2010年8月以来最低位0.8777美元，周五亚洲早盘仍守在三年半低点附近，约报0.8816美元。有交易商称，在0.88美元下方有不错的买兴，应能暂时提供支撑。

法国兴业银行分析师在客户报告中写道：“澳元只有跌破0.8670美元，才会引发更深的修正，最终可能跌向0.8550/0.85和0.8060。”由于月线动能指标正在靠近超卖区，周末前澳元可能出现温和的短线反弹。

**加元**

加拿大12月就业岗位也意外减少4.59万个，远不及预估的增加1.46万，失业率从11月6.9%升至7.2%。市场因此猜测加国央行将倾向采取宽松的政策立场。去年10月加国央行放弃保持了18个月的升息倾向后，加元一直处于跌势。多数分析师原本就预计加元今年将走软，但跌势如此迅速仍令一些人感到意外。今年开始才两周时间，美元兑加元就已大涨近3%。加元兑美元周四收报1.0925加元或0.9153美元。

“加拿大利率在十国集团中处于最高水平，很多人现在都质疑这能否持续，”法国兴业银行东京分行外汇主管KyosukeSuzuki称，“在加拿大央行1月22日发布利率决定前，市场料将测试1.10加元的关键水平。”

**下周经济数据面**

下周一中国将公布固定资产投资、社会消费品零售销售总额、工业增加值和房地产销售等一系列经济数据，届时澳元将成为焦点。因为中国是澳洲重要的出口市场。

其它国家数据面相对清淡，英国将公布就业数据，新西兰和澳洲将公布通胀数据，法国、德国和欧元区将公布PMI数据。日本央行和加拿大央行将先后召开货币政策会议。欧洲央行将召开管理委员会会议，但无发布利率决定的计划。(完)

(整理 白云； 审校 张涛)

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