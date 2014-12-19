一周综述：美元瑞郎涨跌两样情 卢布惨烈下行

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
整理 艾茂林
路透北京12月19日 - 本周美元欢喜瑞郎愁。美联储本周政策会议释出将在明年升息的强烈信号，改变将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济抱有信心，美元受此消息激励全线大涨。形成鲜明对比的是，瑞士央行意外宣布实施负利率，打压瑞郎兑美元跌至逾两年低点，兑美元跌至两个月低位。
视线转向俄罗斯，卢布在油价下跌和西方制裁的重压之下跌跌不休，央行紧急加息650个基点也未能力挽狂澜，卢布在大起大落的震荡交投中触及纪录新低。俄总统普京召开长达三小时的记者会，但未给出化解当前金融危机的药方，卢布在他讲话期间仍然下跌。
日本央行一如预期维持大规模刺激措施不变，对经济的评估更为乐观，并暗示短期内不会扩大刺激计划。美联储与日本央行之间的政策分化，料将继续支撑美元兑日圆。
下周西方迎来圣诞节假期，市场交易料将清淡，但数据面却依然热闹，不仅有美、英、法三国公布第三季GDP数据，还将迎来美联储看重的通胀指标--PCE物价指数。主要央行则进入休假模式，只有日本央行将公布11月政策会议记录。
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**美元瑞郎一厢欢喜一厢忧**
本周美元风光十足而瑞郎遭受重创。美联储在备受瞩目的年内最后一次政策会议上，暗示将在明年加息，并改变了将在“相当长一段时间”保持近零利率的承诺，显示对美国经济有信心。美元应声大涨，兑欧元和瑞郎均触及逾一周最高水平。
美联储主席叶伦在新闻发布会上称，声明意味着联储“至少不太可能在未来几次会议上”升息，表明最早也要等到明年4月才会行动。
美元此后连涨几日，美元指数周五亚洲时段接近12月8日高位89.550。道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示，美联储接近收紧货币政策同欧洲、日本和瑞士还在放宽政策的对比“可能更为鲜明”，并继续推高美元。
许多市场人士预期，美元在2015年整年将维持小升趋势，因美国经济持坚，而且和其他主要货币存在利差。
但美元不太可能急升，随着美联储会议结果出炉，许多投机客陆续放假离场。此外，就算在美国，也出现了油价挫跌所导致的通胀放缓情况，引发外界怀疑美联储明年究竟能升息多少，这也可能抑制美元的升速。
**瑞郎的负利率之痛**
瑞郎兑美元周四跌至逾两年最低，兑欧元触及两个月低位，此前瑞士央行称将实施负利率。
央行表示，将对在央行的活期存款账户实施负0.25%的利率，以便遏制避险买盘操作。将三个月LIBOR目标区间扩大至负0.75%至正0.25%。央行计划对高于1,000万瑞郎的余额实施负利率。
瑞银驻伦敦外汇分析师Geoffrey Yu说，瑞士央行的举措并未完全出人意料。“过去数日，瑞士央行已经增加了对瑞郎的买盘，这样的举措给予他们更多灵活度。短期来讲，他们获得了一些喘息空间，”Yu说。
“如果你目前持有瑞郎，就不得不蒙受损失。新买家将必须三思而后行。”
瑞士央行宣布决定后，欧元/美元跌破1.23美元；Yu指出，这显示投资人可能正在评估，瑞士央行将会希望把手上庞大的欧元外汇储备，分散一些转为美元。
**卢布行情犹如过山车 **
俄罗斯卢布本周上演过山车行情。油价下跌、俄经济恐将步入衰退、乌克兰冲突所引发的欧美制裁措施等种种因素，造成俄罗斯面临金融危机。
央行紧急出手救市，升息650个基点，却也无济于事，卢布大幅翻升后又急剧下挫。俄总统普京在卢布问题上打破沉默，举行长达三小时的记者会安抚国人，称央行和政府在采取充分措施支撑卢布，并且卢布今年暴跌过后经济将回升。但对愈演愈烈的金融危机，他却没有给出解决办法。
今年俄罗斯卢布兑美元已大跌约45%，周一和周二跌势尤为惨烈，但普京不认为这是一场危机，他说卢布最终还会上涨。
由于普京讲话未提供实质性举措来拉动俄罗斯摆脱危机，在他讲话期间卢布继续下挫，兑美元当日下跌约3%报62.04卢布，兑欧元则下滑约2%至76.50。
普京的经济部长称，该国经济面临一场由低油价、西方制裁和全球金融问题交迭而成的“完美风暴”。(完)
(审校 屈桂娟)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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