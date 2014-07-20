一周经济焦点：德国经济体质引担忧 英国GDP数据可能提高升息前景

2014年7月16日在法兰克福拍到的图片。 REUTERS/Remote/Stringer (

路透布鲁塞尔7月20日 - 德国一周前赢得世界杯冠军，本周可能再度成为关注焦点，不过这次不会有球迷庆祝活动，而是围绕该欧洲经济引擎体质的担忧。

马航一架客机在乌俄边境坠毁，以及以色列对加沙发动地面攻势后，投资者看到形势蒙上阴云。这压低股市和其他风险资产，但并未影响经济预估。

“我们已经看到中国经济形势和乌克兰危机的影响延迟，”荷兰国际集团(ING)经济分析师Carsten Brzeski表示，“这是一个爆炸性事件，但目前对经济成长的影响有限。乌俄问题早已出现。”

本周美国数据面清淡，分析师正在寻找欧洲经济复苏的更多迹象，不过德国经济成长可能停滞，这让欧洲央行采取行动的压力加大。

英国央行会议记录料显示委员一致决定维持利率在0.5%不变。英国第二季GDP初值可能显示经济稳健成长，促使英国央行升息的可能性提高。

德国周四出炉的采购经理人指数(PMI)数据和周五公布的Ifo企业景气判断指数，应会显示该国第二季出现的放缓情况是否会延续至第三季。

德国工业生产萎靡，而且国内外订单疲弱，都意味着4-6月当季经济成长不佳。今年第一季德国经济扩张0.8%，为三年来最快成长步伐。

周二公布的一项调查显示，7月德国分析师和投资者信心连续第七个月下滑，至2012年12月以来最低位，显示德国经济第三季开局不利。

预计本月德国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将持稳，Ifo企业景气指数料连降第三个月，不过降幅可能甚微。6月该指数降幅超过预期。

“最新数据普遍疲软，的确引起了大家的注意，”瑞银首席欧洲分析师Reinhard Cluse表示。“但我们认为德国经济仍非常稳健，我们觉得这只是暂时现象，并非显示经济明显减速的初步迹象。”

**英国央行内部存在观点分歧？**

英国央行周三公布的7月会议记录将受到密切关注，外界将从中寻找在英国经济迅速复苏之际，决策层对继续维持利率在纪录低点是否感到不安的迹象。

英国央行上月对一些金融市场价格表示惊讶，称这些价格暗示今年加息的可能性相对较低。

很多分析师预计，英国央行货币政策委员会(MPC)部分委员可能改变立场，投票赞成加息，尤其如果能证明6月通胀跳升不是暂时现象的话。

英国6月通胀率飙升至5个月高位1.9%，房价增速达一年来最快，促使投资者加强对2014年底前升息的预期。而普遍预期为在11月进行首次升息。

英国周五将公布的国内生产总值(GDP)料显示，英国经济规模终于在今年第二季恢复到危机前水平，这比美国及其他欧洲大国要晚许多。

路透对25名分析师的调查显示，英国第二季GDP增长率料持平于第一季的0.8%，不过一些分析师曾表示，经济成长可能达不到这一水平，因近几周的一些数据疲于预期。

**美国消费者物价及房价数据**

在大西洋彼岸的美国，6月消费者物价指数(CPI)按月增幅料回落至0.3%，5月时为0.4%。

美国5月通胀率为逾一年来最高，也许让担心通胀过低的美联储官员略感宽心。

不过美联储主席叶伦上周对参议院称，通胀上升的初步迹象，不足以让美联储提前升息计划。外界现预期美联储将在2015年中期升息。

虽然经济活动和就业方面的数据普遍正面，但楼市信号却喜忧参半，该市场自2013年底由于抵押贷款利率上升而陷入停滞后，一直步履维艰。

6月房屋开工降至九个月低点，但建筑许可表现领先于开工，暗示建筑活动在未来几个月将会加速。

5月房价数据将于周二公布，4月数据显示房价同比涨幅下滑，为过去九个月来第八次。

**中国经济扩张，新西兰央行加息**

中国的第一轮月度采购经理人指数(PMI)数据将于周四公布，应可从中看出中国经济是否在政府刺激增长举措的帮助下持稳。

汇丰中国6月制造业PMI初值显示，制造业活动六个月来首次扩张。

而在7月数据即将公布的一周前，数据显示中国第二季经济成长速度略快于预期，同时6月新屋价格连续第二个月下跌，令人臆测国家将进一步出台刺激政策。

在央行实际行动方面，市场对新西兰央行最寄期望。该央行在3月自2010年以来首次加息，周四料再加息0.25个百分点，尽管由于通胀率下跌，加息决定可能只是以微弱多数通过。(完)

(编译 杜明霞/李爽/郑茵/郑茵 审校 白云/于春红)

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