一周综述：英国央行砸重锤刺激经济 英镑跌势难止

2014年10月30日，图为人民币、英镑和美元的货币符号。 REUTERS/Damir Sagolj

整理 杜明霞

路透北京8月5日 - 英国央行周四以“重锤砸核桃”的方式来刺激经济，不仅降息至纪录低位，还重启购债，向市场释出数百亿英镑，势要在脱欧后救经济于水火。英镑兑美元应声挫跌1.6%，创一个月来最大单日跌幅。路透调查显示，英镑跌势还没有结束，今年最低料将跌至1.25美元，触及逾三十年低点。

市场关注焦点转向周五晚上出炉的美国非农就业报告，若数据强劲，美联储今年晚些时候加息的预期可能重燃。美元持坚，而且未来12个月料小幅走强。

根据路透调查，中国人民币兑美元未来一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，明年此时料将跌至约6.85。若预测成真，将是人民币自2008年12月以来最低位。

展望下周，欧元区和德国将公布第二季GDP，中国7月贸易、通胀和国民经济运行情况将出炉。韩国和新西兰央行将宣布利率决定，日本央行公布7月政策会议意见总结。

英镑周五舔舐伤口，英国央行上日不仅调降了指标利率，还重启债券购买计划来支撑经济；美元则持坚，等待美国非农就业数据的公布。

“英国央行降息，符合市场预期，还祭出了购债量化宽松举措，无论从规模还是构成上均超出了市场预期，同时还发出了较市场预期幅度更大的进一步降息信号，”法国巴黎银行驻伦敦的汇市策略师Sam Lynton-Brown表示。

“英镑兑美元走软，与我们的看法一致，我们认为还有进一步下跌的空间”，他说。

英国央行刺激措施的力道高于预估，英镑兑美元周四挫跌1.6%，创一个月来最大单日跌幅。英镑周五亚洲盘初报1.3130美元，较纽约尾盘升值约0.2%。

然而，一些分析师表示，英镑自7月6日创下30年低位1.2798美元后反弹回升，其后又跌破趋势线支撑，看来有可能再度下探上述低点。

英镑兑欧元亦跌至三周低点。欧元周四曾高见0.8497英镑，周五亚洲盘初报0.8480。

英镑兑日圆跌至132.72，为逾三周来低位。

**焦点转向美国非农就业**

由于英国央行利率决议结果已出，目前市场关注焦点转向周五晚上出炉的美国非农就业报告。

如果该报告表现强劲，可能会令美联储在今年晚些时候加息的预期重燃，这将会支持美元。英国公投决定退欧冲击市场后的日子中，这样的预期已经完全被放弃。

上周五出炉的美国第二季GDP数据意外疲弱，令美元承压，但本周开始缓慢反弹。美元指数小幅回升至95.746，周二曾触及五周低点95.003。

路透访问的分析师平均预计，美国7月非农就业岗位增加18万个，前月为急增28.7万个。

“根据我们的分析，美国7月非农就业岗位增长情况可能相当强劲。我的预测是增长逾20万个。这将利好美元，”三井住友信托银行的市场策略师Ayako Sera称。

法国巴黎银行的Lynton-Brown认为，市场低估了美联储下月升息的可能性。“美联储对劳动力利用率措辞的调整，导致非农就业岗位增幅所需达到的升息门槛降低至13万。”

根据CME的FedWatch工具，在周五美国非农就业数据公布前，美国联邦基金利率期货走势显示，市场预计美联储在下次政策会议上升息的机率为12%， 12月升息的机率为34%。

随着美元反弹，欧元周四跌至1.1114美元，周五亚洲盘初报1.1131，日内基本持平，但周线下滑0.3%。

美元兑日圆上升0.1%至101.27日圆，本周可能收低0.8%。

**美元趋涨英镑看跌**

路透调查的分析师称，预计美元在未来12个月将小幅走强，但风险更多地偏向下档，因市场愈发预期美联储今年可能根本不会加息。

美联储上周对经济发表了乐观看法，令许多人以为美联储很快就会加息，但此后出炉的经济数据逊于预期，加上美联储高官纷纷发声呼吁保持谨慎，升息预期随之降温。

除英镑以外，美元兑其它主要货币将缓慢且逐步上涨，在11月美国总统选举前尤其如此。

英镑兑美元在英国公投退欧后出现的跌势还没有结束，而且根据迄今对英镑颓势一直作出非常准确预测的外汇策略师，英镑可能再跌6%，今年最低料将跌至1.25美元，触及逾三十年低点。

另外，路透调查显示英国央行和欧洲央行都料放松政策，因此英镑兑欧元预计基本持稳。

人民币兑美元未来一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。人民币兑美元到10月底时料跌至6.70，之后快速下跌，明年此时将跌至约6.85。

最新的人民币一年走势预测，是路透调查数年来的最疲软预测。若预测成真，将是人民币自2008年12月以来最低位。(完)