中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月11日-15日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元即期本周累计走高0.16%。汇率在升值到6.15-16区间遭遇多道技术组图线，在经历一周整理之后，周五收盘终于突破6.15元。企业方面短期看涨人民币的预期虽然较为一致，但在操作时颇为谨慎，升值过程中触及技术位时通常也会出现购汇盘，使涨势偏克制。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投放140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，当周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。

他们并指出，目前的政治指向十分明确，希望通过依法治国和财税改革来进一步构建中国经济平稳增长的基础，在这个大前提下，金融稳定在多维的中国货币政策目标中的重要性不言而喻，故短中期内央行都将有意维持流动性的相对宽松。

债市:

--数据不佳及国务院发文剑指缓解融资成本高，促机构对货币政策进一步放松的期待升温，引发中国银行间现券市场当周收益率出现大幅下行，不过随着场内逐渐积蓄下获利了结需求，及下周新债压力不可小觑，现券强势在周五稍息。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率略上探。交易员表示，之前票据利率已处相对低位，而本周在新股申购等因素干扰下，资金面稍显收紧迹象，推动转贴利率上探，但因机构收票需求仍不减，致最终涨幅比较有限。随着月末即将到来，不排除部分机构在月末调整信贷规模出票而推动转贴利率继续走升，但相对维持低位的资金利率将限制其涨幅，料短期还将小幅波动。

股市:

--当周沪综指.SSEC震荡上行，累计上涨1.5%。尽管当周公布的金融数据超低造成大盘升势短期受阻，但是支撑大盘反弹的因素依然存在，例如沪港通及国企改革题材、资金面宽松等，因此大盘仍处于回升通道中。沪综指周五收报2,226.734点，创下逾八个月收盘新高。

期市:

--上海期铜当周连续第三周下跌，跌幅为1.6%，并创下七周低点。受累于德国经济萎缩以及法国经济迟滞，欧元区第二季经济意外停滞，机上中国经济走软，引发市场对全球经济的担忧，阴云笼罩全球经济面，上期所沪铜主力合约SCFcv1本周末报价跌至每吨48,920元人民币。

--上海期金当周小幅下跌，低迷的全球经济数据和地缘政治紧张态势提振了黄金的避险魅力，但国内本周股市上涨，且现货需求疲弱拖累金价，本周金价小幅下跌。上期所期金主力合约SHAUcv1周末报261.65元人民币。(完)

(整理 林琦/李文科/李然/吴芳/康熙泽; 审校 杨淑祯)

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