中国金融市场一周走势回顾

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
以下为路透中文新闻为您整理的12月5日-9日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周下跌0.27%。尽管大行维稳力度逐渐加大，但外围市场动荡美元指数持续强势，人民币在周五再度跌破6.9关口。而下周美联储将召开议息会议，料人民币贬值压力不减。由于离岸市场人民币流动性持续紧张，离岸掉期曲线大幅上行，一年期掉期两地价差也扩大至10个月高点。
公开市场操作:
--中国央行公开市场本周转为大额净回笼并创下五个月新高，同时伴以增量MLF操作释放长期资金稳定流动性总量。业内人士表示，尽管未来仍有外汇占款下降压力，但政策维稳预期下，降准这样的普惠制工具难以出台，公开市场和MLF等组合工具有望继续充当主角。
他们并称，通胀预期不断升温，加之央行对资金的收短放长操作，即使经济未稳，央行在基准利率上按兵不动，未来一段时间市场实际资金利率也是易上难下。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率大幅上涨，跨年流动性仍紧，委外降杠杆及止损抛压连续发酵，10年期国债和国开债一度升至近一年高点。后半周交易情绪稍有修复，收益率略有回落，但基本面数据连超预期，叠加货币政策锁短放长操作，债市偏弱势头或暂难改观。
票据:
--经过此前快速上行后，中国票据市场转贴利率本周稳中小降，惟不少机构退守整体交投不算活跃。交易员称，本周以来资金面转好，若信贷规模管控没有大的调整，未来一段时间转贴价格即使上行，预计幅度也有限。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌0.34%。中国证监会主席刘士余上周末的一番对举牌收购的一番强硬表述，周一股指大跌，随后大盘在3,200点附近持续震荡，金融及商品股走势稍强，周五沪综指收报3,232.883点。(完)
(整理 李宏薇/林琦/孙琦子/吕雯瑾; 审校 杨淑祯)
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