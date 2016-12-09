中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月5日-9日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.27%。尽管大行维稳力度逐渐加大，但外围市场动荡美元指数持续强势，人民币在周五再度跌破6.9关口。而下周美联储将召开议息会议，料人民币贬值压力不减。由于离岸市场人民币流动性持续紧张，离岸掉期曲线大幅上行，一年期掉期两地价差也扩大至10个月高点。

公开市场操作:

--中国央行公开市场本周转为大额净回笼并创下五个月新高，同时伴以增量MLF操作释放长期资金稳定流动性总量。业内人士表示，尽管未来仍有外汇占款下降压力，但政策维稳预期下，降准这样的普惠制工具难以出台，公开市场和MLF等组合工具有望继续充当主角。

他们并称，通胀预期不断升温，加之央行对资金的收短放长操作，即使经济未稳，央行在基准利率上按兵不动，未来一段时间市场实际资金利率也是易上难下。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率大幅上涨，跨年流动性仍紧，委外降杠杆及止损抛压连续发酵，10年期国债和国开债一度升至近一年高点。后半周交易情绪稍有修复，收益率略有回落，但基本面数据连超预期，叠加货币政策锁短放长操作，债市偏弱势头或暂难改观。

票据:

--经过此前快速上行后，中国票据市场转贴利率本周稳中小降，惟不少机构退守整体交投不算活跃。交易员称，本周以来资金面转好，若信贷规模管控没有大的调整，未来一段时间转贴价格即使上行，预计幅度也有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌0.34%。中国证监会主席刘士余上周末的一番对举牌收购的一番强硬表述，周一股指大跌，随后大盘在3,200点附近持续震荡，金融及商品股走势稍强，周五沪综指收报3,232.883点。(完)