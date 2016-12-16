中国金融市场一周走势回顾

2016年2月15日，上海一家券商营业部内，股民们在看股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的12月12日-16日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.79%，并刷新逾八年半低点。周四凌晨美联储年内加息大幅提振美元指数，人民币接连下跌，周五盘后更是跌破6.96元关口。为减缓离岸人民币跌势，监管层有意让离岸人民币流动性维持较为紧张水平，这也导致离岸掉期曲线快速陡峭化，两地汇价也出现一定程度倒挂。

公开市场操作:

--当周美联储加息靴子落地，多重利空连环发酵下，中国债市坠崖式下跌。央行出手维稳，除了在公开市场净投放2,500亿元，并在周五进行了近4,000亿元中期借贷便利(MLF)操作，令当前流动性预期有所改善，现券情绪亦略好转。

分析师称，央行在呵护资金面防范风险同时，仍彰显锁短放长降杠杆思路不改，尽管外围美国加息令人民币贬值压力陡增，资本外流导致外汇占款降幅再次扩大，但国内来看11月宏观经济数据显示经济基本面企稳迹象，央行政策还将牢牢坚持防范风险与调降金融杠杆同时并举，短期预计货币政策仍坚守稳健偏紧基调不动摇。

债市:

--中国银行间债市当周现券和国债期货陷入恐慌性调整。因受个别机构代持业务出现风险、货币基金大额赎回等传言，以及美联储升息叠加影响。其间出现国债期货触及跌停，活跃券收益率大涨近20bp等，周五虽在MLF操作支撑下止跌反弹，但对后市预期仍十分谨慎。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周微幅走升，整体成交略显清淡。交易员称，本周资金面呈逐步收紧态势，转贴价格受此影响稍显涨势，不过因年底将至，多数机构交投意愿并不高，市场整体波动有限；虽然央行MLF投放稳定流动性预期，但年底资金面仍难轻松，预计转贴利率仍将有上行空间。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周大幅下挫，周跌幅则为近八个月来最大。美国升息、管理层加强监管险资举牌令A股资金面和炒作题材承压，不过经济数据改善，中央经济工作会议召开则有助于稳定市场情绪。中期整个市场环境仍不理想，下周大盘料弱势盘整。(完)