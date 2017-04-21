中国金融市场一周走势回顾

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
公开市场操作:
--鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。
分析人士表示，近期受到缴税以及监管加强等因素的影响，市场资金面持续紧绷，但从逆回购和PSL以及MLF的操作配合来看，央行目的仍在于维持流动性总量平衡；未来随着金融监管力度增强以及去杠杆进程的深入，流动性波动风险仍在，预计央行仍将灵活搭配多种工具进行调节。
他们并称，在去杠杆过程中，虽然流动性仍存在阶段性的波动风险，但资金出现持续大幅紧张的概率并不大，紧平衡仍会是常态；此外随着市场利率的进一步上升，叠加美联储加息步伐未止，逆回购利率的上调仍在路上。
债市:
--中国银行间债市当周现券大幅走弱后陷入区间震荡。交易人士表示，周初一季度GDP等经济数据超预期向好，导致交投情绪恶化，叠加银监会此前发文对银行理财和同业业务等进行监管，令部分银行委外资金赎回，亦引发现券抛压加重，更令市场雪上加霜。随后虽稍有一定超跌修复行情，但现券一二级持续未脱偏弱行情，在降杠杆等严监管政策还将继续发力的预期下，短期市场整体情绪仍偏空。
票据:
--中国票据市场转贴利率当周明显上行，资金面趋紧以及监管力度加强致银行压缩报表，市场收票热情低迷。交易员表示，本周面临缴税高峰，且银监会连续发文加强银行同业业务监管，流动性紧张的同时银行出票为主，利率随之上行。他们指出，银行同业业务监管的增强仍是主要风险之一，票据市场势必受此冲击；此外货币市场利率仍在高位，资金成本不减，转贴利率亦仍有上行空间。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周创逾四个月最大单周跌幅。市场担心经济复苏势头或将减弱，金融监管加强令投资者风险偏好有所降低。加之国际市场避险情绪有所提升，市场处于风险释放过程中，沪综指3,150点附近技术上仍存在一定支撑。但短期市场料仍将以弱势震荡整理为主，难以出现强有力的反弹。(完)
(整理 侯向明/张晓翀/吴芳/孙琦子; 审校 曾祥进)
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