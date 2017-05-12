中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。

公开市场操作:

--中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。

他们认为，目前经济基本面向好基础仍不牢固，严监管去杠杆步伐也在逐步加码，货币政策着力防范风险同时，也将配合协调监管预计稳健中性基调难改；未来随着美联储6月加息等扰动因素加大，国内适逢半年末临近，料央行还将相机通过多种工具灵活应对。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率涨幅明显，政策冲击担忧之下，一二级市场均走弱，周中10年国债一度冲破3.70%，创近两年半高位，五年至10年国债收益率曲线已成倒挂；后半周在央行续做MLF(中期借贷便利)及银监会官员安抚言论下，市场情绪稍有缓和，收益率收窄涨幅。

票据:

--中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周触底反弹，以金融股为代表的权重板块走势坚挺，对大盘力保重要关口不失功不可没。数据显示中国经济整体仍保持平稳，当前市况或由预期过度悲观导致，随着投资者心理恐慌情绪减退，市场将逐渐筑底。“一带一路”高峰论坛周末将召开，或将为市场带来重要的炒作题材，对恢复人气有积极促进作用。（完）