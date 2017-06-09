中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
以下为路透中文新闻为您整理的6月5日-6月9日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周升0.29%。上周的大涨告一段落，本周人民币先扬后抑，市场自觉向中间价靠拢，日内波动已明显收窄。周五英镑在英国大选意外后大跌，拉升美元指数，离岸人民币随之走贬，与在岸市场价差倒挂亦大幅收窄。下周美联储议息会议将召开，市场情绪趋于谨慎，料短期人民币难再有大波动。
公开市场操作:
--中国央行当周如约在公开市场重启了28天逆回购，并超量续做中期借贷便利(MLF)。包括逆回购和MLF在内，单周共向市场净投放2,637亿元人民币。在此情况下，银行间资金市场尽管长期价格有所上行，但总体仍表现稳定。
业内人士称，下周美联储(FED)将公布议息结果，若美国加息，中国跟进上调逆回购等市场利率概率较高。不过考虑到经济下半年可能面临的压力、以及中国与美国实际利差已扩大等，届时中国央行不跟进上调亦未为不可，可密切关注后续动向。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率整体呈区间震荡走势。交易员称，短期市场情绪有所好转，不过整体市场仍是区间震荡走势，5月物价数据基本符合预期，现券反应不大。他们并表示，银行自查结束后的监管政策走向受关注，同时半年末时点资金压力不容小觑，跨月品种利率仍高企，进而压制短券价格，一年和10年国债收益率依然倒挂，对短期市场走势保持谨慎。
票据:
--在长期资金价格走升带动下，中国票据市场转贴利率本周明显上行，其中跨6月末的国有和股份制银行短期票价格达年息5.6%附近；在半年末前信贷规模和流动性安排未最终确定前，转贴利率料仍有上涨可能。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周连续上攻，升至一个半月新高。近期政策面调整带来市场预期的变化，但市场交投仍未见明显放大，在目前存量资金主导的行情下，板块间跷跷板效应仍明显。不过大盘已出现突破形态，后市在指标股走强的带动下，沪综指有望冲击3,200点整数关口。(完)
(整理 李宏薇/张晓翀/孙琦子/侯向明; 审校 林高丽)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。