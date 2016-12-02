中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月28日-12月2日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：11月制造业服务业PMI双升至逾两年高位，经济企稳之势进一步确立

先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。

--《综述》中国监管层安抚市场稳定预期齐发声，阻止汇市风暴传导

人民币加入SDR不足两个月，中国还未来得及感受人民币成为储备货币的喜悦，就迎来人民币兑美元一路贬值。在中国经济刚显企稳迹象的大环境下，稳定汇市预期阻止汇市风暴向其它领域传递无疑是中国宏观调控的重要内容。

--中国经济：坚持备案制为主的对外投资管理方式，按规定对一些项目进行核实

中国国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇局四部门称，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，将坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。

--中国财政：地方应在批准限额内举借政府债务，非政府债存量债务纳入预算管理

中国财政部日前发布地方政府一般债务及专项债务预算管理办法，要求各省、自治区、直辖市应当在批准限额内举借政府债务，本地区地方政府债务余额不得超过国务院批准的地方政府债务限额，同时将非政府债券形式存量债务纳入预算管理。

--中国经济：稳健货币政策短期应不变，建议明年GDP目标放宽至6-7%--专家

中国央行货币政策委员会委员黄益平认为，应对经济下行压力的“治本之策”是实现新旧产业彻底更替。为加快推进供给侧结构性改革、拓宽宏观经济政策调整空间，建议中国将明年经济增长（GDP）目标区间放宽至6-7%。

--中国经济：发改委批复京津冀城际铁路网规划，初估投资约2,470亿元

中国国家发改委日前批复京津冀地区城际铁路网规划，计划到2020年前实施北京至唐山铁路、北京至石家庄城际铁路等九个项目，总里程约1,100公里，初估估算投资约2,470亿元人民币。

--中国财税：适当简化增值税税率，适时启动增值税法草案起草--财政部

中国财政部表示，全面推开营改增试点是增值税改革取得的阶段性成果，但改革仍在路上，下一步将密切跟踪试点运行情况，适当简化增值税税率，逐步清理规范增值税优惠政策，并适时启动增值税法草案起草工作。

--中国税收：对零售价格130万元及以上的超豪华小汽车加征10%消费税--财政部

中国财政部、国家税务总局联合发文称，自12月1日起对超豪华小汽车在生产（进口）环节按现行税率征收消费税基础上，在零售环节加征消费税，税率为10%。

--中国农业：有序实现耕地草原河湖休养生息，严守18.65亿亩耕地红线

中国印发耕地草原河湖休养生息规划（2016-2030年）的通知，明确有序实现耕地草原河湖休养生息，到2020年，严守18.65亿亩耕地红线，耕地土壤环境安全得到基本保障。化肥、农药使用量实现零增长，环境风险得到基本管控。

【金融】

--《焦点》中国土地融资政策收紧影响暂未现，拿地热情不减开发商取“资”有道

中国时隔两年再度启动新一轮楼市调控举措，其中开发商土地融资政策明显收紧，竞买土地需使用自有资金，而房企开发融资等则受限不大。业内人士指出，有关政策对房企拿地热情影响有限，“明渠”被限仍有资金可“暗度陈仓”。

--《焦点》中国银行业理财挥别高收益，风险偏好变革料终结刚兑

在资产端收益率下降的大环境与监管政策的双重压力下，中国银行业理财高收益低风险的黄金时代已渐行渐远。为保证理财市场规模增长，部分银行已悄然着手改变风险偏好与风控模式，暂时放下对“保本”的推崇，转而对大类资产配置、固收+等投向跃跃欲试。

--中国金融：银行应将衍生工具交易对手信用风险纳入全面管理框架--银监会

中国银监会发布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见稿，商业银行应将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

--中国央行：三季度票据业务续降，人民币跨境支付金额环比增长261.62%

中国人民银行表示，今年三季度中国办理非现金支付业务金额同比增长5.08%；电子商业汇票系统业务增长较快，但票据业务持续下降；人民币跨境支付系统处理业务金额1.70万亿元，环比增长261.62%。

--中国金融：福建首家民营银行获批筹建，将入驻平潭自贸区

永辉超市公告称，其参与发起设立的中国福建华通银行获准筹建，这是继民营银行发展工作进入常态化阶段后福建省内首家银行民营，也是全国范围内获准筹建的第十家。

【固定收益】

--《分析》降杠杆加剧中国债市腥风血雨，央行严守底线救急不救穷

随着本周中资金面急剧收紧，此前影响相对温和的中国债市降杠杆压力骤然加剧，腥风血雨之下利率债及信用债均受重创，10年国债收益率一度跳升15个基点（bp）上破3.0%关口；而面对动荡的市场央行仍保持定力，尽管公开市场从单日净回笼转为净投放，但力度有限，对于年末及明年春节前的资金预期仍不乐观。

--中国信用债：大连机床再卷入信用事件，16大机床SCP002触发交叉违约条款

上周刚出现技术性违约的大连机床集团再度卷入信用事件。公司公告称，因其子公司近期发生了1.39亿元人民币的银行承兑汇票垫款，并在10个工作日内未纠正，其发行的2016年度第二期超短期融资券16大机床SCP002已触发交叉违约条款，目前公司正筹措资金寻求尽快解决。

--中国信用债：11月有25只短融、中票等取消或推迟发行，规模升至207.5亿

据路透不完全统计，11月中国信用债市场有25只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额207.5亿元人民币，不论是期数还是规模，都较10月大幅增加。

【外汇】

--《人民币综述》资金流出层层设限，企业出海暂受羁绊或增持美元避险

跨境资本流动的不确定性正在增加。继上周中国央行会议传达对六类海外投资严格限制之后，本周又相继出台对资本项下500万美元以上的购汇备案审查，并收紧人民币流出。这些政策无疑增加了许多企业的焦虑：走出去的步伐可能被迫放缓，正常贸易亦可能受影响。

--《市场热谈》中企海外投资或遇限流，暂缓资本流出对冲贬值压力

人民币贬值预期阴霾笼罩之下，中国正多渠道围堵境内资本流出，企业海外投资亦难幸免。据多位银行业人士透露，监管层将对六类特殊性质的对外投资业务实施规范监管，除非有相关部门批文，否则原则上不予备案或核准。

--中国央行：人民币汇率完全有条件保持在合理均衡水平基本稳定--副行长

针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。

--中国外汇：支持有条件企业开展真实合规的对外直接投资业务--外管局

中国国家外汇管理局称，支持有能力和有条件的企业开展真实合规的对外直接投资业务，外管局将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。

--中国外汇：央行明确人民币境外放款业务采取本外币一体化管理--消息

近期中国监管部门出台一系列措施，找补资本项下不合规流出的漏洞，积极配合资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士透露，央行发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

--中国外汇：外管局严控资本外流，外汇审查门槛收紧至500万美元--消息

熟悉情况的消息人士透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

--中国汇市：不应把美元升值解读为人民币贬值，解读错可能导致操盘错--专家

中国央行货币政策委员会委员樊纲称，最近人民币与美元汇率的变化，其实不是人民币贬值，而是美元升值，解读错误可能导致“操盘”错误。而从长期看，人民币对美元汇率的长期变化趋势也将稳步（小步）升值的。

--路透调查：人民币明年料跌至近10年低点，受资本外流及美元升势影响

一项路透调查显示，分析师预测人民币明年将跌至近10年低点，因受资本持续外流影响，加上美国升息步伐快于先前预期的看法推升美元。

【证券/行业】

--《焦点》上海等热点楼市升级限贷，调控再加码显抑资产泡沫决心

中国10月开启的新一轮房地产政策收缩仍在继续，一线城市上海再度提高限贷门槛，推出史上最严楼市调控政策，天津亦提高首套和二套房首付比例，而武汉、深圳等稍早已进一步收紧政策。热点城市轮番加码调控，传递决策层抑制资产泡沫的决心。

--路透专访：小米称智能手机销量下降不会严重影响获利

中国小米一名高官称，智能手机销量大幅下降，对公司获利增长不会有严重影响，因为智能家居设备以及软件生态系统营收将能带动获利增长。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创五个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至五个 月高点。随着国内经济企稳，且房市调控及债市调整，令A股资金面看好，基金经理多数建议增加股票持仓比例。

--中国证券：将在深港通基础上继续推进亚洲资本市场互联互通--证监会副主席

中国证监会副主席方星海称，将在深港通、沪港通的基础上继续推进亚洲资本市场的互联互通，推进欧洲市场的共同发展。当前，“沪伦通”可行性研究已取得了阶段性结果，要继续推进；与法国、德国的资本市场，也有很多共同发展的议题可以推进。

--中港证券：内地个人投资者通过深港通投资港股取得差价免征三年个人所得税

中国财政部宣布，对内地个人投资者通过深港通投资港股取得的转让差价所得，三年免征个人所得税；对内地企业投资者通过深港通投资港股取得的转让差价所得，计入其收入总额依法征收企业所得税。新规自2016年12月5日起执行。

--中国期市：上期所周三夜盘起对锌和铅期货四个合约实施交易限额制度

中国上海期货交易所称，自周三晚连续交易时段起，非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,500手，在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。

--中国期市：上期所周二起对螺纹钢期货两个合约实施交易限额制度

中国上海期货交易所称，根据风控管理办法中有关交易限额的规定，经研究决定，自周二（今晚连续交易时段）起，非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约SRBF7和RB1705合约SRBK7日内开仓交易的最大数量分别为8,000手。

--中国期市：周一结算时起铁矿期货涨跌停板幅度调至8%，最低保证金调至10%

中国大连商品交易所称，根据风险管理办法，周一结算时起，将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%，最低交易保证金标准调整至10%。

--中国期货：周三结算时起调整菜油菜籽白糖交易保证金和涨跌停板幅度--郑商所

中国郑州商品交易所称，经研究决定，自周三(30日)结算时起，调整菜油、菜籽和白糖期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

--中国能源：周四起提高成品油价格，国内汽油价格每吨上调175元--发改委

中国国家发改委称，自11月30日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高175元人民币和170元。

--中国企业：宝武钢铁集团成立，成为中国最大全球第二的钢企

由宝钢与武钢中国两大钢铁央企合并而成的宝武钢铁集团宣布正式成立，一举成为中国最大，全球第二的特大型钢铁企业。 (完)