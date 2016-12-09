中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月5日-9日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：有把握完成全年经济社会发展主要目标任务--总理

中国国务院总理李克强称，当前中国经济保持稳定增长，转型升级取得积极进展。尽管面临困难和挑战，有把握完成全年经济社会发展主要目标任务，这将为明年中国经济发展奠定好的基础。

--中国数据：11月CPI与PPI涨幅均超预期，货币政策料继续稳中偏紧

中国公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。

--中国数据：11月美元计价进出口增幅双双翻红，验证中国经济阶段企稳

与中国经济短期企稳的基本判断相吻合，中国11月以美元计价进出口增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。分析师指出，世界政局的动荡以及贸易全球化的退潮，均加剧中国未来出口不确定性，出口复苏能否持续尚待观察；而11月进口大增得益于国内需求回暖以及价格因素等影响，令大宗商品及资源类产品进口数量明显增加，整体回暖态势有望持续。

--中国经济：引导支持东南沿海符合环保要求的产业向中部有序转移--国常会

中国国务院召开常务会议，通过促进中部地区崛起规划，引导和支持东南沿海地区符合环保等要求的产业、生产基地等向中部地区有序转移，支持中部地区加快发展先进制造业。同时，通过国家信息化和科技重大专项“十三五”重点规划，推进经济结构升级。

--中国经济：将健全完善国有资产审计制度，加强国有资产监管--国家主席

中国国家主席习近平称，中国将健全完善国有资产审计制度，加强国有资产监管。他并称，要提高改革整体效能，扩大改革受益面，发挥改革先导效应，多推有利于增添经济增长动力的改革。

--中国经济：发改委研究设立PPP专项企业债，以降低PPP融资成本--官员

中国国家发改委投资司副司长韩志峰公开表示，推进市政基础设施领域公共私营合作制(PPP)的过程中应该加强创新和突破，积极拓宽投融资方式；发改委正在研究设立PPP专项企业债券，从而更好地降低PPP融资成本。

--中国经济：推动统计法实施条例出台，确保统计数据真实准确--统计局长

中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆撰文称，坚持依法统计依法治统，加快完善统计法律制度，积极推动《统计法实施条例》出台，为统计工作发展提供更为健全的法律保障，确保统计数据真实准确。

--中国政策：公益服务和公共基础设施等可享受中央预算内投资补助和贴息--发改委

中国国家发改委发布中央预算内投资补助和贴息项目管理办法，明确投资补助和贴息资金重点用于市场不能有效配置资源，需要政府支持的经济和社会领域，包括社会公益服务和公共基础设施，农业和农村，生态环境保护和修复；重大科技进步和社会管理和国家安全等领域。

--中国农业：今年全国粮食总产量6.16亿吨，比上年减少0.8%--国家统计局

中国国家统计局发布关于2016年粮食产量的公告称，受到播种面积减少和单产下降等因素影响，今年全国粮食总产量61,623.9万吨（12,324.8亿斤），比2015年减少520.1万吨（104.0亿斤），减少0.8%。

--美中关系：白宫寻求安抚中国，称特朗普与蔡英文通话恐损害两国关系

美国白宫称，总统当选人特朗普上周与台湾领导人蔡英文通电话之后，白宫寻求安抚中国政府。奥巴马政府警告称，通话事件恐将损害美中两国关系进展。

--中国经济：发改委等部委密切关注房地产等领域非理性对外投资倾向--新华

在人民币贬值压力有增无减背景下，新华社引述发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人称，支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，同时密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资倾向。

--中国政策：修订外商投资产业指导目录，继续鼓励外资投向现代农业等--发改委

中国国家发展改革委和商务部发布关于《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见的公告，保持鼓励类政策稳定，继续鼓励外资投向现代农业、先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域，鼓励传统产业转型升级，促进新技术、新工艺、新材料、新设备使用。

--中国财税：企业非货币性投资可五年内分期缴所得税，以支持降杠杆--财政部

中国财政部称，出台落实好降杠杆相关税收支持政策，包括企业股权（资产）收购、合并、债务重组等重组行为，可按规享受企业所得税递延纳税优惠政策；企业以非货币性资产投资，可按规定享受5年内分期缴纳企业所得税政策。

--中国财政：今年以来首次实现中央部门项目支出绩效管理全覆盖--财政部

中国财政部称，今年以来，财政部全面推进中央预算绩效管理，首次实现中央部门项目支出绩效目标管理全覆盖，要求中央部门一级、二级项目全部编报绩效目标，初步建立了比较规范的绩效指标体系。

--中国数据：财新11月服务业PMI升至16个月高点，四季度经济料持稳

新接业务量持续增长等带动财新11月中国服务业PMI升至16个月高点，四季度中国经济料将持稳；但经营者信心大幅下滑，预示明年的复苏之路仍将充斥着不确定性。

--中国经济：债转股先行先试近1,000亿元,今年钢煤去产能可完成--发改委

中国国家发展改革委员会副主任连维良表示，目前国有资本投资运营公司等各项试点有序展开。市场化法治化债转股先行先试达到近1,000亿元人民币。今年钢铁去产能4,500万吨、煤炭去产能2.5亿吨的年度任务可以提前完成。

【金融】

--中国金融：中行等与中钢集团签署协议，拟对其本息总额600亿债权整体重组

以资产计中国第四大银行--中国银行称，包括该行在内的六家债委会主席行与中国中钢集团正式签署债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金融机构对应债权。

--中国金融：中国银联称，内地银行卡海外取现额度未变

中国银联表示，有关内地银行卡海外取现限额的政策没有改变，此前有报导称银联计划限制银联卡持有人在澳门的取现额度。

--中国金融：三季末首批五家试点民营银行平均不良贷款率0.54%--银监会

中国银监会公布数据显示，截至三季度末，首批试点五家民营银行资产总额1,329亿元人民币，各项贷款余额611亿元，各项存款余额428亿元，平均不良贷款率0.54%，整体运行审慎稳健。

--中国金融：理财资金违规进入楼市问题较突出，未来料遭封堵--报载

中国证券报报导，据多位地方银监部门人士透露，监管部门针对楼市热点城市房贷业务“大排查”时限将至，排查中发现理财资金违规进入房地产领域问题较为突出；随着监管不断升级，类似资金违规进入房地产料遭“封堵”。

--中国央行：11月末外汇储备环比减691亿美元，创1月以来最大单月降幅

中国央行公布，11月末中国外汇储备为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低；环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。

--中国金融：央行发文明确票据交易所地位，规范交易防风险

中国央行发布票据交易管理办法，以规范票据市场交易行为及防范风险，同时明确上海票据交易所为其指定的提供票据交易、登记托管、清算结算和信息服务机构。

--中国基金：国有资本公司设立1,500亿元基金，支持中国企业国际投资并购

中国国有资本运营公司--国新控股称，设立总规模为1,500亿元人民币的国新国同投资基金。一期700亿元由部分中央企业、金融机构和浙江省国有资本运营有限公司共同出资，由国新国际负责管理，旨在支持中国企业国际投资并购。

--中国保险：保监会暂停前海人寿万能险业务，公司回应称整改将一步到位

在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，中国保监会下发监管函，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务；并要求该公司合理制定业务规划，加快业务结构调整，降低中短存续期产品占比。

--中国金融：未来可提高QFII额度，鼓励A+H上市分流A股IPO堰塞湖--金融时报

中国金融时报发表分析文章称，为实现中国资本市场的快速稳健发展，可考虑在沪港通、深港通相继开通的基础上，逐步提高QFII、RQFII、QDII额度，探索适时调整投资者适当性制度，实现二级市场深度联通。

--中国保险：要防止通过虚假增资等方式绕过资本约束--保监会副主席

中国保监会副主席陈文辉近日称，偿付能力监管存在被金融机构通过自我注资、虚假增资等方式绕过的可能性，令资本约束成为保险行业的马奇诺防线；未来将更多通过完善公司治理予以解决。

--中港个股：工行拟出资120亿元设立工银资产管理公司，专司债转股业务

以市值计中国最大银行--工商银行发布公告称，该行拟以120亿元人民币投资设立工银资产管理有限公司，统筹负责全集团债转股业务。

【固定收益】

--中国央行：可在票据市场进行公开市场操作调节金融体系流动性--副行长

中国全国统一的票据交易平台--上海票据交易所正式开业。央行副行长潘功胜撰文称，票据市场是货币政策实施和传导的重要平台，中央银行可在票据市场进行公开市场操作调节金融体系的流动性。

--中国央行：票交所将助力完善金融调控，优化货币政策传导机制--行长

中国央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。

--中国央行：周二开展3,390亿元MLF操作远超到期量，利率与上期持平

中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，周二对24家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,390亿元人民币。

--中国债市：11月托管大增8,581亿，商业银行加力险资减持--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，11月末债券托管余额为43.37万亿元人民币，当月增加8,581亿元，较10月4,014亿元环比增逾一倍。其中商业银行本月增量大增至6,457亿元，创6月份以来单月新高；而此前连续增持的保险机构，则在当月减少1,362亿元。

--香港个股：联想控股取消发行高至35亿元境内公司债券，因市场利率波动

中国主要的投资集团--联想控股称，决定取消发行高至35亿元人民币的境内公司债券，因市场利率波动。

【外汇】

--《人民币综述》离岸流动性让人揪心时刻为何常上演？

离岸人民币资金利率涨落之间，离岸人民币空头再次“遍体鳞伤”，且不论是否是监管引导亦或是空头自相残杀，给市场的感受是“还是原来的配方，还是熟悉的味道”；由于人民币贬值预期难消且离岸人民币资金池持续萎缩，未来离岸流动性大幅波动状况料会再次发生。

--中国外汇：企业和个人购汇意愿未激增，跨境资金流动总体稳定--外管局

近期人民币汇率波动频频、外汇储备逼近3万亿美元关口，市场普遍担心中国资本外流压力或将加大。对此，国家外汇管理局有关负责人表示，目前未发现企业和个人购汇意愿激增，跨境资金流动总体相对稳定，仍有保持平稳运行的基础。

--中国外汇：外储作用不同以往，应摒弃越多越好的过时思维--人民日报海外版

人民日报海外版发表分析文章称，虽然今年中国外汇储备已连续五个月下降，但在人民币国际化及中国企业“走出去”成为大趋势的背景下，外储的作用也不同以往，应该摒弃外储“越多越好”的“过时思维”。

--《综述》强势美元和资金流出齐施压外储，中国资本限流政策可能继续加码

在强势美元引发境内购汇旺盛，叠加美元升值的估值效应变动，中国11月外汇储备大降，续刷新逾五年新低。随着美元强势和境内投资者配置海外资产的日益觉醒，未来外储减少的趋势将难扭转。在此趋势下，资本流出的管制不排除进一步加强的可能。

--中国外汇：人民币汇率有条件保持合理均衡水平上的基本稳定--货币网

中国货币网刊载特约评论员文章称，11月份人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征，总的看人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。

--中国外汇：严控资本外流已影响到西方企业资本账户和派息--商会

两个知名商会称，中国加紧控制资本外流加大了欧洲和美国企业将资金转出中国的困难，其中一个组织称，企业派息已因此受到影响。

--《焦点》中国慌忙围堵资金外流，市场空头嗅到血腥气

中国在采取越来越激进的举措压制资金外流势头，美国对冲基金经理Kyle Bass不会没注意到。Bass因其在全球金融危机期间成功做空美国房地产市场而声名鹊起，所以市场密切关注他的建议。长期以来他一直认为人民币兑美元将下跌30%，并认为资本外流之势支持他的看法。

--《焦点》深港通再添中国资本项开放新口子，边际看反给人民币资产“撑腰”

从沪港通到深港通，看起来顺理成章，但在中国跨境资本流动形势相当严峻的当下，真正启动深港通可视为中国资本项下开放的一个小口子，但也是一种大胆尝试，彰显了政府对于平衡国际收支的信心所在。

--中国外汇：中国和埃及签署双边本币互换协议，规模180亿元人民币/470亿埃及镑

中国央行称，今日与埃及中央银行签署双边本币互换协议，规模为180亿元人民币/470亿埃及镑。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均反弹，CFETS指数升至94.91

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.25%至94.91，较2014年底则仍下跌5.09%。

--新债招标：离岸人民币国债三年期票息为3.4%，获逾1.5倍超额认购

中国财政部于周四在香港发行140亿元人民币国债，其中五个品种、总计100亿元在中央结算系统（CMU）面向机构投资者公开招标，其中三年期国债票息为3.4%，获逾1.51倍超额认购。

【证券/行业】

--中国基金：QFII A股基金11月平均业绩升4.79%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年11月的平均业绩升4.79%，优于国内股票型基金；前11个月的平均业绩累计下跌1.18%，亦好于国内股票型基金。

--中国证券：21家养老金投资管理机构公布，首批委托约3,000亿--报载

全国社保基金理事会公布21家基本养老保险基金证券投资管理机构，名单包括14家基金管理公司、六家保险资产管理机构及一家券商。上海证券报报导，首批委托规模估计约2,000-3,000亿元人民币。这标志着基本养老金距离进入股市再近一步，而养老金入市保值增值的需求也已呼唤多年。

--中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案开庭审理，被告人均表示认罪认罚

中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔操纵市场案日前在青岛市中级人民法院一审公开开庭审理。徐翔等三名被告人均表示认罪认罚，并请求法庭从宽处罚。

--中国新股：证监会核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过75亿元

中国证监会官方微博称，核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过75亿元人民币。

--中国房地产：11月30城新建商品住宅成交面积环比减少10.5%，同比减4.2%--易居

中国上海易居房地产研究院周日发布报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市11月新建商品住宅成交面积为1,990万平方米，环比减少10.5%；同比则减少4.2%，为21个月以来首次下滑。

--中港证券：港交所冀中港两地互联互通机制快将延伸至ETF及其他资产类别

深港通开锣，标志着中港两地资本市场互联互通机制实现扩容，香港交易所的高管表示，希望深港通运行畅顺后，下一步互联互通机制尽快延伸至交易所买卖基金（ETF），并逐步加入其他资产类别。

--中国期货：将上市更多符合实体经济需要的期货新品种--证监会副主席

中国证监会副主席方星海表示，未来将开发、上市更多符合实体经济需要、市场条件具备的期货新品种，包括推出原油期货和白糖、豆粕等商品期权；此外今年一些期货品种交易量很大，但对于期货投机是否会拉大现货价格涨幅的担心，其实是没有必要的。

--《独家新闻》招行与平安保险均参与竞购亚航飞机租赁部门股权--消息

知情人士表示，亚洲航空求售旗下飞机租赁部门多数股权已经接获十余份收购出价，主要来自中国企业，包括中国招商银行及平安保险集团旗下租赁事业皆参与竞购。

--《独家新闻》麦当劳决定在中国和香港店面业务中保留少数股权--消息

一位直接知情人士表示，麦当劳寻求通过出售中国和香港门店筹集10-20亿美元，之前该公司决定在上述业务中“保留相当一部分的少数股权。”

--中国新股：银河证券A股首次公开发行（IPO）申请获通过，拟发行16.9亿股

中国证监会日前发布公告称，已审核通过中国银河证券股份有限公司6881.HK在A股的首次公开发行（IPO）申请。银河证券将发行16.94亿股，拟登陆上交所。

--中港个股：民生银行拟发行14.39亿美元境外优先股，年息率4.95%

中国民生银行宣布，拟非公开发行规模14.39亿美元（约99亿元人民币）的境外优先股，年息率为4.95%，集资所得将用以补充该行其他一级资本以改善资本结构。

--中国个股：乐视网股票大跌后紧急停牌，将就平仓传闻等事项进行核查

近日备受关注的中国视频网站--乐视网公告称，公司股票12月6日尾盘短时间内出现大幅下跌，跌幅偏离值较大，并且同日关注到有媒体有关贾跃亭质押股票一度跌破平仓线的报导，为了保护公司以及广大投资者利益，需就有关事项进行停牌核查，公司股票自7日（周三）上午开市起停牌。

--中国企业：中国收紧外汇流出，可能有利降低海航集团海外并购竞争

中国海航集团旗下海航资本的首席投资官杨光表示，中国当局为支撑人民币，而对海外收购设限的措施，可能减少其他中国买家与海航竞争收购，因而使海航从中获益。

--中国个股：前海人寿称持股格力电器未至5%，未来12个月增减持均有可能

中国前海人寿保险股份有限公司称，截至上周五(2日)收盘，该公司及一致行动人持有的格力电器股份未达到或超过5%；近期增持目的没有变化，暂时也无意参与日常经常管理，在未来12个月内将根据市场情况等因素，决定是否继续增持或减持。

--中港个股：中兴通讯拟以不高于1.01亿美元价格收购土耳其公司Netaş48%股权

中国通讯设备大厂中兴通讯公告称，将使用自有资金收购土耳其上市公司Netaş TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.公司48.04%股权；收购价格不低于95,981,703美元且不高于101,280,539美元，以现金方式支付。

--中国个股：圆通速递终止重大资产重组，拟定增募资85亿用于转运等项目

今年刚借壳上市、此前并因筹划重大事项停牌近一个月的中国圆通速递公告，决定终止重大资产重组，同时转为定向增发募资至多85亿元人民币，用于多功能转运及仓储一体化建设等多个项目。(完)