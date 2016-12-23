中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月19日-23日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《鸡年展望》风险三角抑制中国宏调空间，引导资金脱虚向实为关键

2016年看似企稳的中国经济，平静表面下却暗藏虚拟经济和房地产市场过度金融化堆积的潜流；而实体经济债务率上升，投资回报率下降以及财政货币政策腾挪空间有限的“风险三角”也将制约着2017年的中国经济。

在中央经济工作会议明确稳健货币和积极财政政策基调不改前提下，财政风险的上升预示着中国2017年继续减税和扩大赤字率的空间有限。专家们预计仍会维持上年3%赤字率水平，经济增长目标也宜维持在与上年一致的6.5-7%区间；而引导资金“脱虚向实”以及确保改革政策落地，更是2017年中国防范金融风险的关键。

--中国经济：统筹推进十三五规划的重大工程项目，抑制房地产泡沫--习近平

中国国家主席习近平主持召开财经领导小组会议提出，统筹推进十三五规划提出的重大工程项目落实，是供给侧结构性改革中补短板的重要内容。补短板不是简单增加投资，而是切实从满足需要出发，增加有效供给。

--中国政策：推进农业供给侧改革，确保粮食安全并优化结构--农村工作会议

周二结束的中国中央农村工作会议指出，要推进农业供给侧结构型改革，要在确保粮食安全基础上，着力优化产业产品结构，要把发展农业适度规模经营与农业脱贫攻坚结合起来，与推行新型城镇化相适应。

--中国农业：明年供给侧改革敲定五大任务，包括结构调整和推进改革等--农业部长

中国农业部长韩长赋称，中国农业受“两块板”、“两道箍”束缚明显，明年农业供给侧改革包括五项重点任务，即调整农业结构，推进绿色发展、创新驱动和农村改革，稳定粮食生产。他并称，明年粮食生产不追求增产，但要防止出现大的滑坡，“这是底线”。

--中国经济：明年加快推进关键性改革重点突破，备好用好政策工具箱--发改委

中国国家发改委召开全国发展和改革工作会议指出，2017年要确保“三去一降一补”取得实质性进展，加快推进关键性改革任务重点突破；并强化分析研判和风险预警，备好用好政策工具箱，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

--中国经济：明年大概率货币政策中性，通胀因素值得关注--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，明年货币政策决策最终要考虑宏观审慎的问题，把美联储加息、人民币汇率、通胀等因素综合起来，除非明年在某一方面出现突发性变化，保持中性的货币政策应该是大概率的势头。

--《综述》根治中国实体经济体胖力虚，减税、金融改革需合力出实招

中国2016年完成年初预定的GDP增长6.5-7%的增长目标已毫无悬念，但实体经济的“体胖力虚”却是不争的事实。究其原因与目前经济市场化，但金融领域却相对集中垄断不匹配导致资金空转，以及中国多年来重投资轻消费的政策导向等有关。

刚刚结束的中央经济工作会议明确提出振兴实体经济，引导资金脱虚向实。对此中国国际经济交流中心周三举行的专题研讨会上，专家们就给出了包括继续减少政府对投资项目的审批权限，减税以及金融体制改革必须同步等药方。

--《综述》调控加码中国房价涨势续放缓，中央释放信号明年政策料从紧

随着调控持续收紧，中国11月房价延续前月以来环比涨幅收窄之势，而推出调控措施的热点城市明显降温，杭州、深圳等转为环比下跌，有分析人士认为本轮房价走势拐点可能已经出现。

--中国经济：目标到2020年东北体改创新和发展方式转变取得重大进展--发改委

中国国家发改委最新发布“东北振兴十三五规划”，目标到2020年，东北地区体制机制改革创新和经济发展方式转变取得重大进展，全员劳动生产率年均增长6.2%，投资效率和企业效益明显提升，结构调整取得实质性进展，服务业增加值比重达到47.4%。

--中国政策：钢铁、电解铝等过剩行业不得以任何方式备案新增产能--国务院

中国国务院发布通知称，对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

--中国经济：宏观税负水平总体较低，重税导致经济低迷之说不成立--税总局

中国国家税务总局日前刊文称，中国宏观税负水平总体上还是比较低的，“死亡税率”之说严重误导了社会公众。文章称，由于不同税种的计税依据不一，税率设定不同，对企业而言，衡量企业税负的轻或重，不能简单片面只看税率的高低，税率并不等于税负，应当从多维度综合衡量。

【金融】

--《鸡年展望》中国金融监管改革难一蹴而就，加强部际协调迫在眉睫

中国经济步入“L型”增长期，跨市场、跨监管机构风险事件日益增多，无疑令金融监管面临更大考验。在金融监管体制改革短期难有大突破下，料明年加强跨部门协调效率仍是主旋律，针对一些风险高发领域将继续进行试点探索协调机制。

--《综述》中国央行将表外理财纳入MPA管理，遏制短债长投坚定“去杠杆”

针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。

--中国金融：美债头寸下降，并非战略性减持--外管局官员

中国国家外汇管理局一名官员表示，中国的美国公债头寸下降并非战略性减持，而是根据市场状况进行的战术性小幅调整。

--《独家新闻》中国保险监管机构收紧新许可证的发放--消息

三位知情消息人士称，中国保险监管机构对保险商新许可证的发放限制得越来越严，希望藉此降低部分业者的激进经营和投资行为带来的风险。

--俄中关系：俄罗斯称发行指标人民币计价债券暂无时间表

俄罗斯财政部官员Artem Sharibzhanov表示，发行人民币计价俄罗斯公债的时间表尚未确定，中俄双方仍在讨论技术和法规层面的问题。另外，中信证券和银河证券已经与莫斯科交易所签署了谅解备忘录，两券商将为公司客户启动在莫斯科交易所交易证券品种的相关服务；而莫斯科交易亦正继续努力建立一整套人民币交易的产品。

【固定收益】

--《焦点》代持及委外曝险终结中国债市非理性繁荣，降杠杆仍在路上

2016年岁末的中国债市在一轮血洗过后，终结了持续近三年的大牛市。究其原因，经济回暖、通胀预期加剧、美联储升息均是基本影响因素；但引发雪崩的直接诱因却是代持业务触发雷区以及委外业务快速收缩等风险点集中爆发，金融降杠杆进程也骤然由此前的温和转向暴力。

--中国债市：央行部分地方分支机构开展代持业务发生情况调查--消息

针对引发近期中国债市雪崩的债券代持业务，监管层开始有所动作。两位消息人士透露，中国央行部分地方分支机构近日对辖区银行开展债券代持（养券）业务发生情况调查，内容包括是否有代持（养券）经历及金额等。

--中国债市：至少一家国有银行已通过回购向基金公司提供流动性支持--消息

两位消息人士透露，中国国有银行中已至少有一家通过回购交易，向基金公司提供流动性支持，金额高达数十亿元人民币。这显示非银机构近期无法从银行获得流动性支持的僵局正在好转。

--中国个股：国海证券称伪造印章协议涉及债券金额不超165亿元

此前宣布认可伪造印章并私签债券交易协议的国海证券公告称，上述交易协议涉及债券金额不超过165亿元人民币，有关债券由相关各方继续持有。其中信用债风险收益由国海证券全部承担，利率债可以持有至到期。

--中国信用债：12中城建MTN2周一未能按时付息，近期连续违约

中国中央国债登记结算公司公告，中国城市建设控股集团2012年度第二期中期票据--12中城建MTN2应于17日付息，遇节假日顺延至19日后，截止当日终，仍未收到发行人的应付付息资金，无法代理发行人向持有人付息。

--中国信用债：大连机床5亿元短融到期兑付存在不确定性，因公司资金链紧张

此前已经连续发生违约的大连机床集团公告称，公司2015年第四期短融15机床CP004应于2016年12月29日兑付，由于公司目前资金链紧张，到期兑付存不确定性。

【外汇】

--《鸡年展望》人民币破“七”，然后呢？

人民币兑美元今年不出意外将录得路透有数据记录以来的最大年度跌幅；展望2017年，机构判断几乎是一边倒地继续看贬，不同的只是贬值幅度的差别而已。分析人士指出，一致性贬值预期，也凸显出当前机制、包括预期管理方面存在一定问题，如何化解或者分化这种一致性预期，将直接影响明年汇率表现，以及汇率市场化进程。

--中国外汇：跨境资本流动风险可控，支撑市场稳定根本因素仍存--外管局局长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，当前中国跨境资本流动风险可控，支撑外汇市场稳定的根本性因素仍然长期存在；健康有序的外汇市场是各类市场参与主体的共同利益诉求。

--人民币汇率：近期兑美元贬值主因市场预期变化，非基本面因素--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏称，最近人民币等多国货币兑美元贬值主因市场预期变化，没有太多的基本面因素；中国有信心在增加汇率弹性的基础上，保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。

--《分析》人民币走贬，中国民众争相开立外币帐户

在上海生活和工作的Zhang Yuting，只去过美国一次，用到外币的需求也不高。但这位现年29岁的会计师却将部分银行存款转换成美元。她并非是特例。官方数据显示，在2016年的前11个月，中国家庭所持有的外币银行存款增加了近32%，人民币兑美元跌至八年低位是推手之一。

【证券/行业】

--《鸡年展望》中国A股难有趋势性机会，经济滞胀预期下股指料呈区间震荡

2017年中国经济或将步入滞胀时代，投资者对于此背景下的资本市场运行普遍缺乏应对经验，料中国A股明年难有趋势性机会，整体或将陷入横盘加震荡的格局中。

--国际油市：中国11月从沙特进口原油同比增长近30%，最大供应国易主

中国海关数据显示，中国11月从沙特(沙乌地)阿拉伯进口原油较上年同期增加近30%。沙特从俄罗斯手中夺回中国最大原油供应国地位。

--中港个股：万科终止与深圳地铁资产重组，料不会对公司短期财务有不利影响

中国大型房企万科公告称，由于尚未就与深圳市地铁集团交易的具体方案达成一致意见，将终止发行股份购买深圳市地铁集团资产的预案。公司预计，终止交易对公司短期财务状况不会产生实质不利影响，本年内公司业绩仍保持稳健增长。

--企业并购：中国化工对先正达430亿美元的收购要约再度延长至3月2日

中国化工集团称，已将对瑞士先正达的430亿美元现金收购要约延长至2017年3月2日。中化并称，收购要约的其他条款和条件均未改变，希望在2017年第一季获得目前尚未达成的监管许可。

--中国房地产：郑州武汉分别扩大限购范围或区域，限购政策再升级

中国再有两个热点城市进一步收紧房地产调控政策。河南省会郑州市扩大限购范围，将180平方米 (含)以上住房纳入限购范围，湖北省会武汉市则扩大住房限购区域，新增东西湖区、江夏区、黄陂区部分区域，两市新政均自周四起执行。

--中港证券：2016年沪股通成交金额按年大跌五成，港股通则升4%--港交所

香港交易及结算所称，2016年沪股通的成交金额按年大跌五成，港股通则微升4%。截至12月15日为止，沪股通于2016年的成交总额为71.9亿元人民币，港股通的成交总额78.3亿港元。(完)