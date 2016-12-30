中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月26日-30日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：扩大对外开放，将修订外商投资产业指导目录--国务院

中国国务院召开常务会议，确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，将以深化改革促开放，降低制度性交易成本，推进对外资全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式，简化外资企业设立等程序；并落实内外资统一的注册资本制度。

--中国财政：财政政策要更积极有效，继续减税降费推进个税改革--财政部

中国财政部召开全国财政工作会议重申，2017年将继续实施积极的财政政策，财政政策要更加积极有效，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；并研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。

--中国反腐：反腐败斗争压倒性态势已形成，明年将持续高压--政治局会议

中共中央政治局召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成，全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”不是一句空话。2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。

--中国人事：任命殷勇为央行副行长，免去郭庆平的副行长职务--国务院

中国国务院称，任命殷勇为中国人民银行副行长，免去郭庆平的副行长职务；同时，任命刘国强为中国人民银行行长助理，免去杨子强的央行行长助理职务。

--中国人事：黄奇帆辞去重庆市长职务，张国清任代理市长--人民日报

人民日报客户端报导称，在重庆市四届人大常委会第三十二次会议上，经表决，决定接受黄奇帆辞去重庆市人民政府市长职务的请求；同时，决定任命张国清为重庆市人民政府副市长、代理市长，屈谦为重庆市人民政府副市长。

--《图表新闻》中国债务负担不断加重，是否正在滋生新的危机？

问题始于2009年，中国在全球金融危机期间推出了6,000亿美元的经济刺激计划，催生出一波国企借贷热潮，到今天看已俨然成为负担。路透图表团队制作的交互式指南，可以帮助您了解中国债务问题的重要方面，包括家庭债务上升、房地产泡沫风险和企业债增长。(tmsnrt.rs/2hMAvzX)

--中国经济：今年规模以上工业增加值料增6%，明年亦增6%左右--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩表示，预计2016年全国规模以上工业增加值增长6%；2017年预期亦增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%。

--中国数据：低基数助11月工业企业利润增速创年内次高，企业效益向好趋稳

主要受基数较低、生产销售增长加快和价格上涨推动，中国11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点，显示企业效益向好态势逐步稳固，不过仍面临不利因素。

--路透调查：中国12月官方制造业PMI料微降至51.5，受季节因素影响

路透综合24家分析机构的预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微降至51.5，脱离上月触及的近两年半高点。分析人士认为，受季节因素影响，12月制造业需求或有所减少，但整体活动仍保持平稳。

--中国煤炭:目标淘汰过剩落后产能8亿吨/年，2020年产量39亿吨--十三五规划

中国国家发改委发布“煤炭工业发展十三五规划”称，目标化解淘汰煤炭过剩落后产能8亿吨/年左右，到2020年煤炭产量39亿吨。并力争到2020年，大型煤炭基地外煤炭产量控制在2亿吨以内，14个大型煤炭基地产量37.4亿吨，占全国煤炭产量的95%以上。

【金融】

--中国央行：金融机构大额和可疑交易管理新规出炉，现金交易报告标准降至5万

中国人民银行发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，并调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。

--中国金融：应择机降低存准率，今年13%的M2目标显然过高--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军建议称，应择机调低银行存款准备金率，适度对冲由MLF和PSL投放出去的基础货币，进行合理有效的切换。他并认为，今年13%的M2目标显然已经过高、甚至有些离谱，今年以来宏观调控之所以出现反复，货币信用投放过度、资产泡沫化、通胀重现，应与M2调控目标定的过高有关。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创一年半新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至一年 半高点。债市风波持续，且A股经历近期的整固后，不少基金经理相信明年初股市有大概率的上涨机会。

--中国金融：沪银监局要求银行不得变相提高小微企业续贷准入门槛--消息

两位消息人士透露，中国上海银监局下发通知要求，辖内银行业要积极落实无还本续贷政策，不得变相提高小微企业续贷准入门槛，并放宽小微贷款不良容忍度要求。

--中国资管：投资热点城市房产项目的私募资管产品被叫停--消息

三位消息人士透露，中国证券投资基金业协会近日下发文件称，证券期货经营机构设立私募资产管理计划，直接或间接投资于房地产价格上涨过快热点城市普通住宅地产项目的，暂不予以备案。

--路透专访：中国金融业正经受全面高压监管，调整的缓冲期越来越紧--专家

刘煜辉是金融市场熟悉的经济学家，近日他关于“始于2012年的金融过度自由化乱象正受到高压监管”的观点，引起市场人士广泛热议。他周末在接受路透专访时表示，因中国经济运行主体行为存在巨大的扭曲性，必然导致信用货币的脱缰。

--中国金融：浙商财险对侨兴两期私募债开展预赔，同时启动追偿程序

中国浙商财产保险股份有限公司公告，公司将对侨兴电信、侨兴电讯2014私募债第一、二期保证保险的被保险人开展预赔工作，自28日开始支付预付赔款，同时启动追偿程序。

--中国保险：保监会将加强保险公司股权监管，单一股东持股上限降至三分之一

为进一步加强股权监管、规范股东行为，中国保监会将全面修订《保险公司股权管理办法》，将单一股东持股比例上限由51%降低至三分之一，并确保投资人资金来源真实合法，防范用保险资金通过理财方式自我注资等行为。

--中国证券：12月末QFII获批额度增至873.09亿美元—外管局

中国国家外汇管理局周四公布数据显示, 截至12月28日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至873.09亿美元；上月末为864.09亿美元。

【固定收益】

--《鸡年展望》猴尾暴跌砸出中国债市投资空间，中性偏多大牛市难再现

受美联储升息、国海证券假印章协议等内外多因素影响，中国债市在猴年尾声遭遇重挫，不过这倒为2017年投资提供了空间，多数业内人士因此给出中性偏多的定调，惟监管层降杠杆仍在路上、通胀忧虑增加等不利因素犹在，鸡年恐难再现大牛市。

--《鸡年展望》风险交织中国信用债利差料先上后下，短久期中高等级可首选

熬过了2016年违约激增的上半年以及黑天鹅满天飞的下半年，明年中国信用债市场前路依然坎坷。流动性宽松不再，委外和理财再踩刹车；经济回暖可持续性存疑，宏观信用风险仍不乐观，信用风险溢价的上升令处于低位的信用利差面临走阔压力。分析人士认为，央行货币政策边际收紧的“决绝”，加上信用债需求大户委外规模的收缩，需求端的风险不容忽视。

--《分析》年终财政投放担纲主力，托底维稳后中国央行中性态度未改

2016年最后一周在年终财政资金投放的护航下，中国银行间市场资金面相对平稳度过跨年考验，央行公开市场则借势转向净回笼；央行此前在债市危急时刻接连出招托底维稳，以避免系统性风险爆发，随着市场情绪平复，央行随即收力表明中性态度仍未改。

--中国个股：国海证券称已与19家机构就解决伪造印章事件签订协议

陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券再度公布事件进展，在协调会上认可相关交易后，截至28日（周三）公司与绝大部分事涉机构已完成协商，共与19家与会机构签订了相关协议，其中，与全部事涉券商均完成了协议签订。

--中国信用债：大连机床短融15机床CP004今日未足额划付兑付资金--上清所

中国上海清算所周四公告称，今日为大连机床集团短期融资券“15机床CP004”的付息兑付日，截至日终，公司仍未足额收到兑付资金，暂无法代理发行人进行该期债券的付息兑付工作。

--中国债市：2016年地方债发行增近六成至6.05万亿，公开发行方式占比稍降

路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458.4034亿元人民币，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。

--《鸡年展望》挥别“过山车”行情明年首季台债料区间盘整，全年唯美债是瞻

台湾景气复苏缓慢，央行货币政策暂未有太大调整空间，再加上台债明年新增筹码减少，都利多债市在即将到来的2017年首季先看大区间盘整。但全球黑天鹅事件频发，且美国川普上台能否兑现此前承诺仍有不确定性，意味着明年债市整体将延续震荡，唯美债是瞻。

【外汇】

--人民币汇率：中国人民银行否认汇率破7的媒体报导--微博

中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报导，称相关报导“不负责任”。央行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行，“但却有个别不负责任的媒体报导，在岸人民币兑美元突破7整数位心理关口。”

--人民币汇率：CFETS篮子货币数量扩增美元权重调降，更看重对篮子货币稳定

中国外汇交易中心(CFETS)周四宣布，明年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。

--《人民币综述》汇价乌龙再掀市场敏感情绪，岁末年初监管思路“求稳不求变”

周三晚间一则“在岸人民币破7”的新闻迅速在社交网络传播并引发恐慌，导致央行连夜火速澄清。事实上人民币兑美元汇率已非常接近7，“破7”也是早晚的事，但一则误传的消息引起如此巨大反应，市场敏感情绪可见一斑。下周新一年的个人购汇额度释放，料继续施压人民币汇率。

周四在岸人民币汇价延续一周以来的平静走势，目测年末也将在6.95附近平稳收官。这与去年同期人民币快速贬值的画风大为不同。同为年末，同样面临几乎一致的人民贬值预期，但汇价却呈现迥异的走势，反映出监管层思路已经发生变化，岁末年初预计将“求稳不求变”。

--路透专访：中国经济续向好利率处升势，稳汇率“动嘴”很重要--央行参事

中国人民银行参事盛松成接受路透专访时表示，从经济指标和市场反应看，中国利率已处于上升趋势，降息已不可能。而人民币汇率是真正的“人无贬基”（没有贬值基础），但受实需购汇需求和贬值预期形成的共振影响，却遭遇实实在在的“跌跌不休”；他认为管理预期“动嘴”很重要，同时该出手时就要出手，以实际行动赢得市场信心，预计明年上半年跌幅有限。

--《鸡年展望》中国跨境资本流出风声鹤唳，“宽进严出”仍是主旋律

人民币兑美元持续贬值，叠加中国企业和居民进入全球化资产配置阶段，中国今年资本流出规模之巨超出许多人的想象。在国内经济面临持续下行压力、美元大概率维持强势的背景下，2017年这些因素还将进一步发酵，中国资本外流不会很快出现拐点，形势将依然严峻。

--中国外汇：11月服务贸易逆差254亿美元，环比增逾两成--外管局

中国国家外汇管理局公布，11月服务贸易逆差254亿美元，较上月的209亿美元环比增逾两成；当月国际货物与服务贸易顺差205亿美元，较上月的290亿美元环比减少近三成。

【证券/行业】

--《鸡年展望》内地资金逐利香港楼市，楼价有望录得连九年升势

香港楼价调整在2016年终究发生了，但随后即掉头向上挑战上年创下的历史高位；展望2017年，楼价有望再创新高并录得连九年升势，而影响因素除了利率、楼市辣招、经济情况等基本因素外，近年在香港地产市场参与程度愈趋活跃的内地资金也将左右大局。

--中港个股：工行与太钢、同煤及阳煤集团三家山西企业签署债转股协议

工商银行周一与太原钢铁集团、大同煤矿集团和阳泉煤业集团分别签署债转股合作协议，将与这三家山西重点企业分别开展债转股业务，以增资扩股投入企业，置换企业存量融资，实现债权转股权。

--中国个股：万家文化遭上交所问询，包括资金来源以及是否与阿里系有关等

中国浙江万好万家文化股份有限公司公告称，对于西藏龙薇文化传媒有限公司拟通过股份转让取得公司控股股东事项，上海证券交易所问询称，要求其作出进一步说明和披露，具体包括权益变动的决定过程，资金来源，后续计划，以及收购是否与“阿里系”合一集团借壳有关等。

万家文化此前公告称，第一大股东万好万家集团将持有的29.135%的公司股份作价约30.6亿元人民币，转让予西藏龙薇文化传媒有限公司，后者将成为公司最大股东，知名演员赵薇将成为万家文化的实际控制人。

--中国新股：华融资产拟登陆A股市场，计划发行不过68.9亿股

继去年10月香港上市后，中国华融资产管理股份有限公司登陆A股脚步也渐近。公司上周五晚间发布的A股首次公开发行股票(IPO)招股说明书申报稿显示，计划发行不超过68.9亿股A股。

--《焦点》中国2017年第一批成品油出口配额1,240万吨，低于今年--消息

据已看到文件的两位消息人士透露，在2017年的第一批成品油出口许可中，中国已将对国内四大石油巨头的成品油出口配额砍掉40%。不过贸易商仍预计，2017年的出口配额将追平或超过2016年的纪录水准。

--中国个股：乐视网及大股东等拟联合引入战略投资者，交易规模料逾百亿

乐视网公告称，公司联合大股东贾跃亭、乐视控股（北京）有限公司已与战略投资者签署战略合作框架协议，涉及交易规模预计超过100亿元人民币。

--《独家新闻》中国教育培训机构新东方协助学生钻SAT考试空子

当新版SAT在3月份首次登场时，主办方采取了前所未见的措施，阻止“不良业者”收集和传播这项至关重要的大学入学考试材料。但路透发现，在考完之后的几个月，中国最大的民间教育培训机构一直在破解防止作弊的各种招数。（完）