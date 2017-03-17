中国金融市场一周走势回顾

资料图片：百元面值的人民币纸币上的毛泽东头像。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的3月13日-17日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微升0.1%。全国“两会”没有明显影响市场，反而市场基本消化美联储本月加息预期，且并未提升后续加息频率，美元指数明显回落，人民币因此出现反弹；但由于人民币反弹空间受限，人民币汇率指数因此而频创新低。市场也预期美指后续调整空间不会很大，因此逢低买盘料会限制人民币的反弹空间。

公开市场操作:

--央行公开市场当周净回笼1,200亿元，连续第三周净回笼。美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。

不过他们亦认为，虽然此次上调后政策操作利率同二级市场利率仍存在较大利差，为后续再度上调政策利率留有余地；但随着国内去产能和经济转型的推进，以及在海外不确定性增多的背景下，国内经济增速亦面临较大压力，利率的上调仍要视当时的国内环境而定。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率一路下行，主要利率债收益率累计下行逾10个基点。交易人士表示，周初一行三会监管债市交易的消息虽未掀起波澜，但在尾盘国债期货大涨逾1%带动下多头氛围浓厚；而美联储议息决议公布前夕，部分交易户对赌利空靴子落定，提前入场抢券推动收益率继续走低。

在美联储加息后中国央行顺势跟进提升OMO+MLF+SLF利率，同时意外投放MLF，阶段性利空暂尽，令本周做多情绪再起高潮，期债联袂大涨，10年国开债收益率突破4.10%位置。然而短暂疯狂过后，因央行降杠杆意图坚决及季末资金忧虑阴云未散，债市再陷入震荡，机构预期重回谨慎。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率上行，主因中国央行上调公开市场逆回购利率，以及季末MPA（宏观审慎评估）考核，银行因而压缩规模导致收票热情不高。交易员并称，未来资金价格上行料将延续，因此转贴利率仍有走升空间。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周小幅上涨，盘中指数波动较大。中国两会结束和美联储议息决议致大盘两度大涨，不过周末市场资金面偏紧，加之股指连涨后处于相对高位，市场存在一定套现压力，令周末指数承压回落。当前市场热点轮动过快，投资者信心仍显不足。(完)