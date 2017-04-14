中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月10日-14日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：严防金融风险及腐败，严查“小金库”等财政资金违法行为--总理

中国国务院总理李克强称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。

--中国反腐：中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委

中国中共中央纪委上周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。人民日报官方微博称，项俊波落马是金融反腐祭出的重拳；当全社会聚焦“野蛮人”入侵，监管者不能“监守自盗”。

--《焦点》中国或避免被美国贴上汇率操纵国标签，但贸易问题躲不过

美国总统特朗普或许已经决定不把中国列为汇率操纵国，但这不意味着北京当局可以就此高枕无忧。

--中美关系：两国元首通电话，中国坚持实现半岛无核化目标--CCTV

中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。

--东北亚情势：中国特使抵达韩国，讨论朝鲜可能进行核测试问题

一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。

--中国贸易：中国贸易商接到官方指令，要求退回朝鲜煤炭--消息

据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜(北韩)运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。

--中国经济：一季度开局良好，然经济回升稳定性和可持续性仍待观察--发改委

中国国家发改委发言人严鹏程称，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今年一季度中国经济延续去年三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期会逐季稳步回落。

--中国数据：3月CPI温和上涨PPI涨势放缓，走势平稳料不会成经济扰动因素

中国3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI )均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在 持续上涨后终于也显出疲态。

分析师普遍认为，在货币政策中性偏紧的基调下，消费整体平稳，需求端难有支撑物价 持续上涨的动力。而PPI虽连续第七个月同比正增长，由于重点行业同比价格加速上涨态势 有所缓和，预计PPI在一季度或已见顶。总体来看，相对平稳的物价走势料不会对经济有太 大扰动。

--中国数据：3月出口增速创逾两年新高，外贸整体向好但形势依然复杂

得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。

分析师认为，外贸整体向好趋势未变，今年总体情况远比过去两年乐观，但全球复苏乏力 需求尚需根本改善，中国经济复苏尚需巩固以及贸易保护主义升温等不稳定、不确定因素较多，外贸形势难言稳定。

--中国数据：3月FDI同比增速降至6.7%，中国不追求贸易顺差--商务部

中国商务部公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。商务部发言人孙继文表示，中国从不追求贸易顺差，中美贸易不平衡归根结底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的；中欧总体上利益平衡，并没有失衡。

--中国央企：一季度累计利润同比增23.2%，下一步将处置300户僵尸企业--国资委

中国国资委称，一季度央企累计实现利润3,120亿元人民币，同比增长23.2%，其中3月当月利润总额达到历史同期最好水平；累计实现营收6万亿元，同比增长19.2%，增速比1-2月提高4个百分点。

--《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动

根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。

【金融】

--《焦点》监管套餐频出，郭树清念响金融业紧箍咒

“牛栏里关猫”，银监会主席郭树清上任伊时，便用此语指出中国金融领域乱象丛生源于监管缺失。这也意味着，“监管改革”将是郭树清监管时代最显着的标签。事实也证明，尽管郭树清上任仅月余，但从全面摸清银行业信用风险底数到强化全类型风险防控，已新政频出。银行业将面对“强监管强问责”的新发展图谱轮廓已十分清晰。

--中国金融：银行业风险防控监管措施出炉，全面摸清风险底数进行中

在金融防风险、去杠杆的大背景下，中国银监会出炉银行业风险防控工作指导意见，涵盖银行业十大主要风险类别，这与之前3月初路透报导银监会开展信用风险专项排查一脉相承，监管层意在全面摸清风险底数，为今后银行业的监管推进提供基础。

--中国金融：银监会开展三套利检查摸底多嵌套风险，金融去杠杆势在必行

中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。

--中国金融：银监会开展“四不当”专项治理，严查银行同业等违规交易--消息

继出台强化银行业风险防控意见并开展“三套利”检查后，中国银监会对银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”的四不当专项治理也在进行中。据两位消息人士透露，是次监管现场检查和银行自查重点关注同业投融资业务、理财资金池运作及资金投向等方面是否存在不正当交易。

--中国金融：银监会下发补监管短板通知，加强股东准入及同业融资等监管

中国银监会日前发布“关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知”称，将加强股东准入监管，研究制定统一的银行业金融机构股东管理规则，规范银行业金融机构股权转让行为，将通过一二级市场、境内外市场开展的股权转让统一纳入审查范围。

--中国金融：银监会近日对平安银行和华夏银行等17家机构处罚4,290万元

中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。

--中国保险：多风险交织防控难度增加，启动偿二代二期完善监管机制--保监会

中国保监会副主席陈文辉称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。

--路透专访：中国债转股非压降不良“万金油”，AMC可担银企桥梁--长城资产

中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。

【固定收益】

--《分析》外压减缓中国央行未续做MLF，恢复逆回购补缺以保平稳过渡

在连续空窗近三周后，中国央行公开市场本周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。

--中国信用债：16大机床SCP002质押资产处置不顺，应收账款资金未按期回流

中国大连机床集团发行的超短期融资券“16大机床SCP002”2月发生交叉违约后，质押资产处置进展并不顺利。其主承销商兴业银行周四公告称，作为该期短融质押担保资产的应收账款未按期回流。

--中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中

此前连续违约的中国东北特殊钢集团公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。

--中国信用债：此前违约的珠海中富称拟下周二先付息，仍在筹集偿还资金

3月末发生债券违约的中国珠海中富实业股份有限公司公告称，公司目前正在全力筹集2012年度第一期中期票据（12珠中富MTN1）的偿还资金，拟先归还应付债券利息3,894万元人民币，付息日为18日（下周二）。

【外汇】

--《焦点》美国总统特朗普改口，称不会将中国列为汇率操控国

美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。美国财政部发言人证实，财政部将在本周稍晚公布的有关主要贸易伙伴国汇率情况半年度报告，将不会把中国列为汇率操控国。

--《焦点》台湾难逃再列操纵汇率观察名单，央行减少干预有望成常态

美国周五即将公布半年度汇率操纵国／地区观察名单。台湾三度出现其中几无悬念。迫于美国压力，央行干预汇市之手可望大幅放开，台币兑美元TWD=TP将更能反应市场实际供需，波动幅度也将扩大。

【证券/行业】

--中国房地产：北京三部门约谈15家房源信息网站，要求下架违规房源--新华

北京市住建委、北京市工商局、北京市网信办联合约谈链家网、我爱我家网等15家发布房源信息网站，对其发布虚假房源信息、违规代理房地产经纪业务等违法违规行为提出规范要求，要求其必须在周三24时前撤下明显存在违规信息的房源。

--中国个股：乐视网料一季度净利同比基本持平，各业务线回归稳定增长态势

近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。

--中国能源：3月原油进口量创下纪录，超越美国成为头号原油进口国

海关数据显示，3月份中国原油进口量飙升至近920万桶/日的纪录高位，远超预期，并且超越美国的原油进口量。中国独立炼厂加快原油进口是原因之一。

--香港个股：山水水泥获香港法院禁制令，禁前高管进入公司处所及移离资产等

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团表示，旗下两家附属公司已取得香港高等法院的禁制令，禁制前高级管理层或人员进入公司的处所、移取任何资产及纪录，及招募或引诱现有人员或雇员。

--香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。

--香港个股：辉山乳业被汇丰指其贷款违约，部分资产遭上海法院冻结

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。

--企业并购：中资财团完成收购AC米兰，贝鲁斯柯尼时代正式落幕

经过了一波三折，意大利前总理贝卢斯科尼终于把意大利足球俱乐部AC米兰卖给一个由中国人牵头的财团。这笔价值7.4亿欧元(7.88亿美元)的交易，强化中国对意大利足坛的掌控。

--企业并购：中国商务部批准中国化工收购瑞士先正达

中国化工及瑞士先正达表示，中国商务部已批准中国化工以430亿美元收购先正达。

--《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战

对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。

--《焦点》华为剑指公共云服务领域，欲与亚马逊及阿里巴巴试比高

中国通讯设备暨智能手机制造商华为表示，计划以公共云服务的全球供应商身份与亚马逊(Amazon.com)及阿里巴巴展开竞争。总部位于深圳的华为在上个月公布，去年获利增长为五年来最低；该公司称将在云计算领域扩展业务，为此成立的新业务部门将在今年招聘2,000多名员工。

--《焦点》韩企在中国受抵制，连累中国员工及供应商也遭殃

韩国部署萨德反导系统的决定在中国激起愤怒，令在华韩企备受打击，而对现代和乐天等企业的抵制和监管压力，也殃及到了他们在中国的工人和供应商。(完)