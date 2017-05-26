中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月22日-26日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周升0.46%。本周美元指数处于弱势，一度跌破97关口，然而周初人民币反应平淡，后半周中资大行大量出脱美元，人民币强势走升至逾三个月高点；大行在掉期市场收集美元流动性，亦使掉期长端回落。另外离岸人民币同业拆息短期限利率大幅上行，加剧离岸CNH空头紧张情绪，亦让两地价差倒挂继续扩大。周五外汇市场自律机制确认人民币中间价模型将调整，这将增加市场对汇率稳定的预期。

公开市场操作:

--端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场当周开展积极的对冲操作；市场短期资金面亦大幅好转，短端回购利率回落幅度明显。

业内人士认为，金融监管维持强势，去杠杆压力对市场冲击可能还尚未出清，但“一行三会”(央行、证监会、银监会、保监会)之间的监管协调有所加强，央行公开市场操作积极，起到了平滑短期流动性和稳定市场预期的效果；强监管与稳货币并进，有望降低市场超调风险。

债市:

--中国银行间债市当周小幅走弱后，陷入窄幅震荡。虽然强势金融监管政策未有新的实质进展，但官媒一度表态“‘猫冬’过关行不通”，令市场担忧再起，收益率一度小幅攀升；不过随着月末临近，公开市场积极对冲大量到期逆回购，短期资金持续宽松无虞，一定程度亦缓和情绪，然而在更多监管消息出台前及半年末将近之际，机构谨慎观望心态浓重，致市场整体波动暂有限。

票据:

--中国票据市场转贴利率本周小幅上涨，不过收票需求改善有限，多数机构受限于月末规模控制；二季度MPA（宏观审慎评估）考核将近，交易员表示仍需谨慎观望资金面变化，对后市票据价格走势持谨慎看法 。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周触底反弹，金融地产股等大盘蓝筹股表现抢眼。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升。整体来看，蓝筹股仍然是市场风口，中小盘股仍然较为疲弱，这种市场风格在短期内难以发生根本性转换，料后市大盘有望继续震荡反弹。(完)