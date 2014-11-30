一周焦点：欧元区通胀率重回五年低点 聚焦欧洲央行是否实施QE

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透巴黎11月30日 - 本周欧洲央行的月度利率会议将集中辩论在欧元区实施量化宽松(QE)的问题，欧美两地将公布一系列经济数据，亦将提供更多有关欧洲经济疲势和美国经济力道的线索。

欧洲和美国的采购经理人指数(PMI)终值，美国月度就业数据，欧洲央行的最新经济预测，均将成为评估欧美经济状况的线索。

在周五公布数据显示欧元区通胀率回到五年低位后，外界非常期待欧洲央行专家对欧元区通胀和经济增长的预测，最新的通胀数据令欧洲央行承受着更多促其采取行动的压力。

外界将格外关注欧洲央行内部有关QE问题的辩论，以及央行总裁德拉吉周四月度记者会上对经济数据的看法，此前他曾承诺要采取行动提高“过低的”通胀率。

欧洲央行预计将维持关键利率不变，并要到明年才会决定是否购买政府公债。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧上周表示，最快可能在第一季对QE作出决定。但强硬派的德国央行总裁魏德曼则回应道，印钞以购买政府公债存在“法律上的限制”。

“欧洲央行今年传达的讯息并非一直很明确，但整体而言，尽管执委会内部情势紧绷，该行仍稳步迈向更为温和的立场，”法国农业信贷银行在报告中称。

“我们预计12月4日会议不会宣布透过购买主权债进行QE，但将更正式地承诺可有条件扩大购买资产的范围。”

**就业数据及油价**

美国周五发布的月度就业报告将至为关键。根据路透调查，11月非农就业岗位料增加22.8万个。

10月失业率或降至六年低位，突显经济面对全球需求减缓仍展现出韧性。然而，薪资增幅仍然不大，意味着美联储无需急于开始升息。

路透调查中分析师一致预期，英国央行将在周四维持利率在纪录低点0.5%不变。英国财政大臣欧思邦周三将向议会提交秋季预算报告。

路透调查显示，对于英国央行首度升息的时间点，目前预期为明年第三季，较之前的预期推迟了六个月，主要由于低通胀、薪资成长不振，以及欧元区经济疲弱。

欧元区还将公布11月制造业采购经理人指数(PMI)终值，此前公布的初值逊于预期。新订单分项指数逾一年来首次下跌。

美国11月服务业PMI连续五个月增速放缓，但从历史标准看扩张步伐仍属强劲。

中国11月官方制造业PMI将在周一出炉。路透综合12家分析机构预估中值显示，该指数料降至50.6，总需求未见明显好转，经济增长低位再度放缓。

不过中国央行的一位顾问周二曾表示，央行将会先等第四季经济数据公布，同时监控美国和日本的货币政策，之后才会考虑是否进一步降息或放宽政策。

油价下跌将成为另一个焦点，上周石油输出国组织(OPEC)在全球供应过剩的情况下，依然决定不减产。

油价下跌除了令欧洲通胀率变得更低，让德拉吉头疼不已之外，也对许多产油国的经济、汇率和金融市场构成打击。(完)

(编译 白云/龚芳/张荻; 审校 孙茉莉/徐文焰/郑茵)

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