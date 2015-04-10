综述：升息预期重燃助美元摆脱颓势 欧元步履维艰

整理 艾茂林

路透北京4月10日 - 美元在疲弱非农就业数据打压下的暗淡日子没能持续多久，美联储会议记录再度引燃了年内升息的希望之光，加之两位重量级联储官员对于升息的乐观表态，助推美元摆脱颓势转头向上,美元指数升至三周高位。

反观欧元，在欧洲央行量化宽松政策和希腊疑虑的影响下，欧元步步败退，路透调查预计欧元未来一年将继续走贬。

本周消息面不仅有美联储公布会议记录，更有英、日、澳、韩多国央行宣布利率决议，均无一例外决定维持利率不变，待未来考察评估经济、通胀和汇率等多个方面后再作研判。

下周将迎来欧洲央行和加拿大央行货币政策会议及利率决议，美联储将发布经济状况褐皮书，还有多位联储官员发表讲话。此外世界银行和国际货币基金会(IMF)的2015年春季会议也将于下周五拉开帷幕。

经济数据方面，欧元区、英国和美国将陆续发布通胀数据，中国将公布一季度中国国民经济运行情况。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

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**美国升息预期重燃**

在意外疲弱的美国就业数据出炉后，美元前景看似风雨飘摇，但其后发布的美联储最新会议记录显示，部分决策者希望尽早开始升息，且当日两美联储重量级官员表示，6月升息仍有可能。受此激励，美元扭转颓势，连连攀升，周五早盘美元指数徘徊在三周高位附近。

美联储3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。

另外，美联储内部预期显示，即使美国成长放缓，但经济增长仍足够强劲，将继续向联储设定的通胀和失业率目标靠近，特别是在美元上涨和油价不断下跌的影响开始减弱后。

法国农业信贷银行驻纽约的汇市策略师Mark McCormick表示，“会议记录将市场的升息预期重新拉向9月，甚至让市场认为，如果经济数据在第二季出现实质性的改善，也可能在6月升息。”

“市场将聚焦下周公布的美国数据，尤其是零售销售数据，据此判断首季数据的疲弱表现是否只是暂时的。我们预计美元下周会上扬，”他说。

在美联储年中加息预期的推动下，美元兑一篮子主要货币在2014年涨近13%，今年迄今进一步上扬9%。

**美元：并非坦途**

但并非所有分析师看法都如此乐观。本周对逾60位外汇策略师的调查显示，美元兑主要货币将略微走升，今年底前美元指数料仅再涨3%。

花旗宏观策略主管Jeremy Hale在一份报告中指出， “美联储3月政策会议后立场比预期更加温和，让人怀疑美元涨势是否可以持续。但美联储对强势美元的担忧只会推迟而不是取消美联储的政策正常化。”

而且在一些受访分析师看来，如果美元涨幅果真如预期那么大，那么将开始损及美国经济。“美元涨势已经对出口有一定程度的损害，涨得越高，损害就越大，”SEB金融市场分析师Dag Muller说。

**欧元：节节败退**

一边厢是美联储的升息预期，另一边厢是欧洲央行量化宽松料还将持续一段时间。这种利率前景的迥然差异导致欧元本周节节败退，延续跌势。欧元兑美元一度跌至3月19日以来低位1.0637，欧元现报1.0665美元左右，较周一高点1.1036下跌逾3%。

“总体来看，欧元/美元走软仍是两个因素所致，”花旗美国G10汇率策略师Richard Cochinos表示，“一个是量化宽松计划(QE)对利差和相应利率市场的影响，因此，资金通过固定收益产品这一渠道流出。但同时，市场还面临希腊问题的尾部风险，且越接近4月底，问题的严重程度丝毫不会减弱。”

澳洲国民银行资深分析师David de Garis认为，“很难排除套利交易的作用。值得注意的是，期限在八年或八年以下的德国公债收益率目前为负值，欧元已堪称融资货币了。”

路透调查显示，预计欧元未来一年可能进一步贬值。去年欧元已经跌12%，今年迄今又跌11%。

一个月后欧元料持于周四所及的1.07美元附近。到6月末欧元料回落至1.05美元，一年后降至1.04；而3月调查时的预估分别为1.12、1.10和1.08。(完)

(审校 屈桂娟)

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