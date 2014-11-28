一周综述：欧元因经济疲弱而头痛 指望欧洲央行开药方

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

整理 李婷仪/张明钧

路透台北11月28日 - 中国央行上周意外不对称降息的余波，随着本周进入欧美感恩节假期而逐渐沉淀之后，转化爲对中国货币政策的想像空间。美元表现平淡，日圆及欧元走势较爲波动。

日本央行总裁黑田东彦看似铁了心，爲达通胀目标要把宽松政策贯彻到底。但央行会议记录却透露出央行内部暗潮汹涌，政策方向恐怕未能尽如人意。日圆到底该贬值到什么程度，才能满足决策者的共识？

经济合作暨发展组织(OECD)的半年度经济展望指出，全球经济未来两年将逐步改善，但欧元区要应对经济停滞和通缩风险加大的局面。OECD称，在经济增长和货币政策方面，各国将会有明显的分化，无疑将带来汇市和债市的震荡。

展望下周，中国、以及美国和欧洲均将公布11月制造业采购经理人指数(PMI)以及服务业PMI，还有美国最新非农就业报告，均爲检视全球産业体质的良机。英国、欧洲、澳洲及加拿大主要央行也将公布最新利率决定。

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**欧元指望欧洲央行开药方**

欧洲央行总裁德拉吉虽然打开大胆行动的大门，称必须采取一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现状。但欧元区数据显示区内经济正在失去动能，经济基本面仍然令欧元倍感沉重，需指望欧洲央行以更多政策行动来减压。

德拉吉警告道，改革不力以及不庇护较弱的成员国给欧元区带来分裂威胁。他甚至提出建立所谓的“某种形式的主权债支持”这一敏感话题，有可能指的是爲新发债券共同担保。

经济合作暨发展组织(OECD)也估算，未来两年若欧元和日圆兑美元逐步贬值10%，可能会在明年拉抬欧元区和日本的经济成长约0.2个百分点，后年拉抬幅度达到0.4个百分点。

OECD对欧元区更爲担心，因而重申敦促欧洲央行在欧元区采取量化宽松的呼吁。但德国央行仍坚持欧洲央行不得以购买公债之名来行印钞之实。欧元重新振作之路料仍漫长。

**人民币未来波动可能加大**

在经济下行压力下，中国央行上周五意外宣布重啓不对称降息。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认爲此举发出强烈信号，显示新的降息周期将由此开啓，人民币今年可能自2005年汇改以来首次出现年綫下跌。

Eurasia Group分析师在研究报告中称，“(中国)降息，再加上日圆长期疲弱，中国央行面临的政治压力将会增大，要求让人民币温和贬值，这既可表明市场对降息的正常反应，也是爲了在亚洲货币普遍面临下行压力的情况下增强竞争力。”

人民币在2014年初大幅走贬，两个月的时间里跌幅超过3%，当时市场将此视爲中国对汇市投机客的突袭。尽管5月以来稳步回升，但人民币汇率年内迄今仍贬值逾1%。不过分析师指出，中国人行不大可能希望引发人民币汇率的急跌，离岸人民币汇率也没有因爲央行的声明而大幅变化。

“中国有一个涉及经济改革和再平衡的全面计划，因此不同于其他卷入全球货币危机的国家，”汇丰控股研究报告称，此事最终的结果可能是外汇市场波动性增大，而不是汇率的稳步上升或下降。

**日圆贬值速度过快？**

日本央行正面对外界批评其上月的货币宽松举措加剧日圆贬值，但总裁黑田东彦不爲所动。黑田在对名古屋商业领袖的演说中坚持立场：“爲达成物价稳定目标，日本央行一直采取‘行动’，并将继续这么做。”

但是，央行公布的上月政策会议记录却显示，并非所有央行委员都认同黑田的看法。一些委员担心扩大量化宽松可能招致外界认爲央行货币政策是在爲财政赤字融资。会议记录透露出，央行若想再推出更多宽松举措恐将面临阻力。一些分析师表示，日圆迅速贬值可能过度。“投资人再度思量这些日圆空头仓位，”Wells Fargo Advisors首席国际策略师Paul Christopher表示。

**美元有经济当后盾**

美元本周因感恩节假期因素波动相对缓和。美国第三季GDP环比年率上修至成长3.9%，显示出美国经济的底蕴。强势美元带给美国的经济甜头可持续到几时？下周美国非农就业报告、制造业PMI等诸多重量级数据，可一窥这把汇率双刃剑的影响。(完)

(审校 屈桂娟)

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