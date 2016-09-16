汇市综述：美联储本月难升息 日央行前景不明朗

整理 王兴亚

路透北京9月16日 - 本周汇市波动局限于一个相对较窄的区间，在9月20-21日的美联储和日本央行政策会议之前，市场以观望为主。美联储理事布雷纳德的表态以及疲弱的经济数据，让人基本笃定美联储下周不会升息。

日本央行的政策前景则不那么明朗。消息人士称该央行将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心，但尚未就是否在下周会议上进一步降息达成一致。

英国央行上月全力出击后暂时偃旗息鼓，但仍预计英国退欧带来的不确定性将拖累经济，预示今年稍后仍有可能降息至略高于零。

展望下周，美国和日本央行的政策决议将是重中之重，此外新西兰、印尼、挪威、南非等国也要宣布利率决定。数据方面，主要经济体将公布制造业和服务业采购经理人指数(PMI)。

**美联储本月升息机率低**

波士顿联储总裁罗森格伦上周五发表讲话，使得美国9月升息预期回温。不过在美联储进入会前缄默期的最后一天，颇具影响力的美联储理事布雷纳德表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。

布雷纳德认为，美国就业市场尚未发挥出全部潜能，这意味着“预防性收紧政策的理由不那么充分。”她是联储决策委员会中六名拥有固定投票权的成员之一。

美国股市在布雷纳德发言后上涨，美元走弱，美国公债收益率则下跌。据芝加哥商业交易所(CME)集团FedWatch工具显示，9月升息机率降至15%。

美国周四公布了疲弱的零售销售和工厂数据，进一步降低了投资者对美联储下周升息的预期。金融市场认为联储下周升息的概率仅约为12%。

“尽管美元/日圆将关注日本公债收益率及股市动向，但在日本央行决策会议前，美元仍将在102日圆附近游走，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，“但在决策会议前，市场仍有可能对关于美联储和日本央行的诸多揣测作出回应。”

**日本央行政策前景不明朗**

日本央行将在下周会议上对其政策框架进行全面评估。当前框架是将负利率和大规模资产购买计划结合在一起。许多市场人士预期日本央行将偏向让收益率曲线趋陡，以缓和负利率对银行的冲击。市场还将关注日央行是否会进一步调降负利率。

熟悉情况的消息人士称，日本央行将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心。通过将政策焦点放在负利率之上，日本央行希望借此打消市场认为负利率政策不受民众欢迎将促使日本央行不再降息的观点。但消息人士称，日本央行尚未就是否在9月20-21日的会议上进一步降息达成一致。

新加坡银行的外汇策略师Sim Moh Siong说，目前似乎也有一些人预期日央行将把负利率调得更低。他并补充称，如果日本央行维持利率不变，日圆有可能上涨。

“我认为市场已在一定程度上消化了降息以及调整量化宽松的影响，”Sim表示，“如果日本央行下周按兵不动，那么我预计日圆将面临一些升值压力，特别是如果美联储也不采取行动的话。”

路透调查显示，由于市场对主要央行拿出新刺激措施能力的怀疑与日俱增，造成全球债券出现抛售，大多数新兴亚币的人气转为看跌，人民币的看跌押注上升至7月底以来最高。

**英国央行暂时熄火**

英国央行上月全力出击应对退欧对经济的冲击，不过近来公布的一连串数据表明经济摆脱英退影响展开回升。鉴于此，英国央行九名委员周四一致同意维持利率在纪录低点0.25%不变，并决定维持4,350亿英镑的购债目标不变，继续推行新计划买进100亿英镑公司债。

不过，英国央行货币政策委员会(MPC)表示，仍预计英国退欧带来的不确定性将拖累经济，预示今年稍后仍有可能降息至略高于零。该央行下一次议息会议在11月，分析师预计届时会降息15个基点至纪录新低0.1%。(完)