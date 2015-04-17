中国金融市场一周走势回顾

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的(4月13日-4月17日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周上涨0.17%，维持最近四周的震荡行情，汇价基本延续在6.19-6.22区间整理，缺乏方向。
由于本周初中国外贸数据欠佳，令人民币触及近一个月低点，但受美元冲高回落以及中间价稳步上行带动，人民币逐步反弹；而中国总理李克强的“不希望人民币汇率继续贬值”提振人民币结汇情绪。
公开市场操作:
--中国央行本周连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端引领社会融资成本下行之意愈加明显。另外，不佳的经济形势，令市场对二、三季度再次出台降准、降息等宽松政策预期强劲。
业内人士称，降准现身以前，传达央行指向意图的逆回购操作有望持续，中标利率仍有下行空间。同时MLF(中期借贷便利)等工具也将继续发挥流动性调节功能。
债市:
--银行间市场现券当周走势震荡，收益率先跌后涨。周初进出口贸易数据走差及随后公布的M2等数据均显示基本面依旧疲弱，且总理表态称经济下行压力还将加大，宽松预期升温，同时新股虽密集发行，但资金利率跌势不改供给宽裕，双重因素支撑收益率一度下行；但随着江苏地方债招标时间公布，供给疑虑难消，而股市再上新高，多空交织下，机构交投谨慎，多观望待宽松政策进一步动向。
票据:
--受银行间市场回购利率一路下挫带动，票据市场当周转贴利率续降逾30个基点(bp)，成交已低于同期限shibor水平。当然过低的价格也令买气迅速消退，成交量随之减少。
交易员认为，从现有经济形势和央行降低社会融资成本意图来看，降息、降准等宽松预期十分强劲，支撑票据转贴利率下行大趋势。只是在具体政策出台前，票据价格续降动力有限。
股市:
--当周沪综指.SSEC累计上涨6.27%，为连续第六周上涨。尽管本周有30只新股密集申购、中国经济数据疲弱等利淡，但因市场人气鼎沸，增量资金源源不断，大盘继续强势上攻，周五沪综指收报4,194.82点，创下自2008年3月7日以来的新高。
期市:
--沪铜当周微升0.95%。尽管中国经济增长信心恶化，且供应过剩状况仍在加重将继续打击供需面，但本周公布的3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，拖累美元，提振铜价。沪铜主力合约周五收盘报43,690元。
--沪金当周微涨0.25。继近期美国公布低迷的经济数据后，市场对美联储将会在6月升息的预期打上问号，金市投资者保持谨慎，本周金价维持震荡胶着状态，缺乏交投指引。投资者将关注周五稍晚公布的美国通胀数据，以获得美国经济的更多数据，从而指引黄金走势。沪金主力合约周五收报240.85元。(完)
(整理 吴芳/张金栋/李文科; 审校 曾祥进)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。