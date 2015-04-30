中国金融市场一周走势回顾

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的(4月27日-30日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周累计小贬0.13%，与六连升并创逾四个月新高的中间价形成明显反差。

中国版QE呼之欲出加之汇价窄幅波动下流动性欠佳，令人民币在周初收创13个月来最大单日跌幅，周内客盘购汇旺盛，但6.21关口亦有中资大行强势结汇，致使做空人民币情绪明显降温。后市方向仍不明朗，或仍围绕6.18-6.22元区间横盘震荡。

公开市场操作:

--中国年内二度降准后流动性持续宽松，央行公开市场亦连续第二周空窗操作。为止住中国经济颓势，后续宽松的货币政策工具料还将轮番出击；不过由于货币市场利率持续下行，逆回购的阶段性利率指引目标已达成，公开市场操作短期内仍将暂时淡出。

分析人士指出，不论是继续动用降准降息等传统工具，还是扩大抵押补充贷款(PSL)操作范围等政策工具，宽松政策的步伐依旧不会停止，目标仍是为实体经济提供充足的资金支持并将利率维持在较低水平。

债市:

--银行间市场现券收益率当周下行。虽然新债供给密集，但中国央行可能QE，以及降息等宽松预期仍提振看多情绪，惟可实现度不确定而收益率降幅限。目前市场流动性极其充裕，若宽松政策不至，现券可能仍以盘整为主。

票据:

--中国票据市场转贴利率本周续跌，但幅度较上周收窄。临近月末部分大行信贷额度多余，加大收票力度以弥补信贷投放不足，加之资金利率下行不止，共同推动转贴价格下行。不过连跌过后，继续向下动力或已有限，后续资金面会否维持宽松亦值得关注。

股市:

--当周沪综指.SSEC累计上涨1.09%，为第八周上涨。周初受央企重组及中国版量化宽松的预期激励，大盘再度大涨；随后在获利回吐压力下，大盘在高位震荡盘整，周四沪综指收报4,441.66点。4月沪综指累计上涨18.5%，为今年来最大单月涨幅。

期市:

--沪铜当周累计上涨2.48%，最高触及44,300元，创逾一个月新高。上海期货交易所铜库存下降至2月以来最低水平，且美元回落，抵消中国制造业数据疲弱带来的压力，市场认为基本面正在改善，支撑铜价反弹，沪铜主力合约周四收盘报44,240元。

--沪金当周小涨0.96%。尽管全球股市触及新高一度打压金价走跌，但空头回补，以及美国数据拖累美元走软，又支撑金价小幅上扬。不过整体看，金价仍显疲态，因美联储称经济疲软只是暂时现象。沪金主力合约周四收报241.20元。(完)

(整理 吕雯瑾/李宏薇/倪蔚丹/李文科; 审校 杨淑祯)

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